不認識這款龐德鍾愛的柏蘭爵香檳，別說你看過007

你喝的真的是「香檳」嗎？

想了解龐德最愛的香檳是誰，先讓我們好好認識什麼是香檳。會這麼說是因為香檳有個名為氣泡酒的親戚，因為兩者喝起來都有氣泡口感，但價格卻天差地遠，因而造成不少誤會。至於為什麼會有這樣的差異，讓我們繼續看下去就知道囉！

一說出香檳這個名號，就立馬讓人聯想到高級、精品這類詞彙，價格因而翻上好幾倍的也不在話下，但要享有這個頭銜，必須滿足兩個條件：在法國香檳區生產、使用瓶中二次發酵，而只要不滿足其中一個條件，就不能稱作香檳。第一個條件很好理解，不過什麼是「瓶中二次發酵」？

瓶中二次發酵

一般的氣泡酒，會先在不銹鋼桶發酵後才裝瓶，但香檳和高級氣泡酒，則是先裝瓶後發酵。後者的釀製方式繁瑣，而且需要人工處理，過程費時、成本和難度也較高，但一般公認品質較好，這也是為何香檳會比氣泡酒更貴。

詹姆士龐德御用香檳——柏蘭爵香檳

根據統計，從第一部007到目前為止，龐德大約喝了40杯左右的香檳。那麼龐德最鍾情的香檳是誰呢？答案就是香檳區中高貴的Champagne Bollinger柏蘭爵香檳！至於有多愛？讓我們溫習一下這些經典橋段就知道！

在《黃金眼》中，精神醫師問龐德怎麼樣才會感到放鬆？他二話不說按下座駕上的機關，拿出一瓶冰鎮1988年 Bollinger Grande Année ，與兩只亮晶晶的香檳杯；而在《誰與爭鋒》中，被監禁14個月的龐德，出獄後第一件事除了刮鬍子外，就是喝上一杯1961年份的伯蘭爵香檳。可見伯蘭爵香檳在龐德心中佔有多大的地位，無怪乎成為他的御用香檳！

想溫習更多精彩橋段？快點開影片瞧瞧還有哪些經典中的經典吧！

柏蘭爵香檳

柏蘭爵香檳的創辦人曾說：「當我開心時，我喝香檳；當我沮喪時，我喝香檳；當我感到孤單時，我喝香檳。而當我在經營公司時，更把香檳視為調劑工作與生活的必需品。」正是因為這番對香檳的熱愛，讓他創造出英國皇室的御用香檳，更可以說是完美香檳的代名詞。而在歷經五個世紀的洗禮，依然以香檳界三顆星的最高榮耀，屹立不搖！

參考資料

TNL溫馨提醒：「飲酒過量，有礙健康」

進入品酒世界，歡迎來WINE&TASTE品迷網，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航