上餐廳點酒三撇步，讓你面對酒單和侍酒師時不慌張

還記得2011年出國時，台北的景色與如今大不相同。當時的台北，道地的異國料理餐廳算不上太多，葡萄酒也尚在萌芽的階段。然而在我旅居英國的這幾年，許多歐陸的時材與料理逐漸形成風潮。道地的各國美食也如雨後春筍般地在大街小巷內萌芽深根，更有越來越多餐廳，願意將葡萄酒做為攬客的門面。



然而，與歐陸日常十分不同的是，在台灣，真正願意在店內點酒的人可說是少之又少。這原因不外乎有二。第一，對於愛好葡萄酒的人而言，葡萄酒不只是佐餐助興的一部分，更多時候其重要性甚至凌駕其他的用餐體驗，因此對品質與性價比有著更高的要求。第二，對於一般民眾來說，酒單上落落長的酒名就如同無字天書，什麼「卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）」、「卡布斯特爾堡（Château de Beaucastel）」，除了拗口，詞不達意的直譯文字除了讓人摸不著頭緒外，也為葡萄酒包上了一層高大上的外衣。

但在我們妄自菲薄之時，你知道嗎，即便是無酒不歡的英國人，只需稍微聊個兩三句你就會知道，他們對葡萄酒的知識並沒有比我們台灣人深入多少，大概就是唸得出兩三種葡萄品種，以及波爾多及勃根地。

這就好像在台灣，人人都喝茶，但我們對茶的理解大多也停留在上餐廳吃飯時的香片、烏龍、普洱這幾種常見的茶種，然後阿里山的高山茶好像很厲害，差不多是同樣的道理。

光是幫各位信心加持還不夠，今天就要跟各位說幾個上餐廳點酒的小撇步，讓你在面對酒單與侍酒師時不再擔心害怕，只需要與你對茶理解差不多的葡萄酒知識，就可以無往不利，點到自己喜歡的葡萄酒。

撇步一：不要再說「不酸不澀要順口了」

許多人對葡萄酒的要求就是：「不酸不澀要順口」，但這就好像你今天去買手搖飲料，店員問你糖份甜度，結果你回答他好喝就好。由於每個人天生的感官敏感度不同，對「好喝」二字的定義自然也是大相逕庭。

為了讓侍酒師（或服務生）為你推薦適合的葡萄酒。你可以從葡萄酒的六個基本的參數來出發，分別是：顏色、甜度、酸度、單寧多寡、酒體輕重、酒精高低。以上六點雖然看似複雜，但其實可以進一步簡化為三點。

首先，顏色在對選酒可說是至關重要。紅酒與白酒由於釀造方式與葡萄品種差異較大，而兩者間最大的差異，便是單寧！而單寧中的「酸澀」，正是許多人不喜歡葡萄酒的最大凶手！所以你如果不喜歡喝「紅酒」的話，就改點「白酒」吧！

再者，甜度與酒精多半是成雙成對的出現，甜度高時酒精的感受度就低，甜度低時酒精帶來的刺激感則變得相對名顯。因此對辣味敏感的人，可以選則甜度較高或酒精較低的酒款（或者你也可以兩個願望一次完成）。反之，喝慣烈酒的朋友，低酒精或甜的葡萄酒對你而言可能水水的像果汁，這時不甜的酒會是較好的選擇。

最後，酸度與酒體輕重也是經常成對出現。酸度高的酒主觀感受上酒體較輕，喝起來清爽易飲不卡喉；酒體厚重的酒大多酸度較低，口感較為圓潤飽滿。

只要掌握這三個原則，下次就可以輕易向侍酒師（服務生）表達你想要的口感了！

撇步二：記不住你喝過喜歡的葡萄品種與產區？沒關係，你手機相簿也許幫你記住了

喝葡萄酒，最忌諱的就是執著於單一酒莊或品牌。全世界每年生產的葡萄酒有數億瓶，酒莊數十萬間，即便是世界上最頂尖的侍酒師，也無法在有生之年，將每間酒莊都喝過一遍，更別說要記下每瓶酒各自的風味特色。這時，產區與葡萄品種變成為幫助你記憶的關鍵！

一名合格的侍酒師，可以從你所說出的產區與葡萄品種來推敲出你喜歡的風格類型，即便酒單中找不出相同產區的葡萄酒，一名合格的侍酒師，以及經過訓練的服務生，都應該能夠為你從酒單當中選中適合你的酒款。

如果你懶得記產區，當你遇到一瓶喜歡的葡萄酒時，不妨拍張照記錄下來，下次點餐時剛好拿給侍酒師看。但記得不要拍一瓶價格恨天高的葡萄酒，然後想用入門的價格喝到同樣的品質，不然等侍酒師轉身後白眼可能會翻到背後。

撇步三：最終絕招——請店家讓你試喝

不知道你有沒有這樣的經驗，你出國旅遊時喝到了一瓶讓你驚為天人的葡萄酒，因此特別買了幾瓶回家想跟家人朋友分享。然而，等你真的回到台灣，卻發現這酒喝起來遠遠不如當時美味。

沒錯，人的味覺以及偏好，是會隨著環境與心境的不同而改變的。旅遊度假時心情愉悅，葡萄酒在口中的滋味，自然也隨著好心情昇華成念念不忘的美味。因此，想要最精確地找到自己當下的葡萄酒只有一個方法，那便是試喝。

試喝絕對不是貪小便宜或顯示自己不專業，能夠大方地請服務生或侍酒師讓自己試喝才是自信的完整表現，而一間擁有葡萄酒專業的餐廳或酒吧也多能都提供相對應的服務。不過如果餐廳不提供這樣的服務時，我們也不要強人所難就是。

結語

說了這麼多，其實只是想跟各位說說，下次到餐廳或酒吧時，若看見價格合理的葡萄酒單，不妨用上面三個任一個小撇步試試看，絕對對你未來點酒有著無窮的妙用！然後不要再拿外面零售價格與餐廳比較了，餐廳也是要賺錢，當中收取的費用便是提供給你專業的侍酒師與舒適的品飲環境，你若願意在餐廳點壺成本近乎於零的香片，愛酒的你為何不給葡萄酒一個機會呢！

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本文經英倫酒哥說說酒同意授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航