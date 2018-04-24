全台第一間金石堂「城中店」吹熄燈號，書店一條街只剩餐旅了

台北市的金石堂城中店歷經34個年頭，選擇在4月23日的「世界閱讀日」跟大家道別，金石堂表示協商許久房東仍決定不再續租，城中店將在六月底結束營業；過去重慶南路是「書店一條街」，書店和出版社超過上百家，然而現在被餐廳、商務旅館等取而代之，金石堂也將離開，讓讀者、作者們紛紛感嘆不捨。

（中央社）金石堂城中店在重慶南路屹立30多年後，確定於6月結束營業。金石堂主管說，這裡有著很多人學生時代的回憶，消息公布後，金石堂臉書湧進很多留言表示不捨，看了很令人感動。

4月23日是世界閱讀日，金石堂選擇在這一天的深夜於臉書發布，城中店將於6月24日最後一天營業，邀請書迷來和城中店說再見，可在1樓到3樓的牆面留言。

金石堂營運企劃處協理汪信次今天說：「金石堂對城中店很有感情，實在是因為房東另有他用，不再續租，與房東的協商一直到近日才底定。」

他表示，金石堂30幾年前租下這家獨棟百年洋樓時，花了好幾百萬加強建築結構，等於是幫「顧厝」。城中店面積超過200坪，「營業額一直維持一定水準，在全台金石堂，排名前5名」。

汪信次說，城中店3年前又大筆投資改裝，金石堂當時希望能藉此振興重慶南路書街，「無奈整條街重心轉移到商旅餐飲，金石堂個別力量有限，還是必須靠整體社會提振閱讀風氣。」

城中店是很多人年輕的回憶。汪信次指出，這裡有不少小故事，有一些北一女、建中校友特地聯繫要來拍婚紗，因為他們是在學生時代認識另一半。

汪信次表示，虛實整合是下一波零售趨勢，2年前著手進行會員整併，目前會員人數近80萬；今年2月起推價格通，幾乎所有新書上市一個月內打79折，實體價格同網路書店，這個策略已使實體店新書營業額提高2成。另外，金石堂網路書店5月將進行大改版，讓使用介面煥然一新。

汪信次說，金石堂未來仍會在全台尋覓面積150到200坪的合適規模地點展店，除了獨立店，也選擇與百貨公司策略聯盟。

百年洋樓的歷史

製作人張哲生也在臉書上PO出「今昔比對」的照片，指出金石堂這棟拱門洋樓建於1910年初期，最早在日治時期大正年間（1912-1926）是一家名為「西洋御料理」的西餐廳，後來又有個日本人，開了一家名為「西尾商店」的照相器材店，是當時台灣規模最大的攝影器材專賣店，更標榜商店是「照相機病院」，凡是生病的照相機，保證「入院隨時，退院迅速」，獲得良好口碑，帶起周邊攝影社、器材店的風潮。

金石堂於1984年進駐這棟百年洋樓，城中店也是金石堂的第一家分店，後並在2013年再次斥資2,000萬翻修，設置台灣主題書區、結合咖啡店，期盼以多元營運模式闖出一片天，無奈仍於今年宣布即將歇業。

從「書店一條街」變成「餐旅一條街」

過去重慶南路曾經是「書店街」，《東森財經新聞》報導，全盛時期有超過上百家書店聚集，不過由於現代人閱讀習慣改變，加上網路書店盛行，實體書店面臨嚴重生存威脅，許多原本在重慶南路上的老牌書店陸續吹起熄燈號，取而代之的則是一家家商旅飯店。

《TVBS》報導，現在台灣有36家門市的金石堂，今年也仍預計展2到3家店，而且是在六都推中大型書店，城中店熄燈最主要就是因為這條重慶南路書街變化太大，不少在地民眾都明顯感受到變化，現在書街上最常見的外國旅客，餐廳旅館更是一家家開，書街群聚效益不再，讓佇立34年的金石堂大型門市也終究決定退場。

《蘋果日報》報導，汪信次表示，城中商圈的確在轉型當中，過去重慶南路是「書店一條街」，鼎盛時期書店有數十家，但目前消費形態與結構已經改變，變成「餐旅一條街」，目前整個重慶南路書店剩下不到十家，且以專業型書店為主，金石堂城中店是唯一的綜合性書店，結束營業後，未來恐只剩下升學考試等專業型書店；但目前重慶南路仍有三民書局、墊腳石等兩家連鎖書店。

《經濟日報》報導，商仲業者德天國際地產總經理田揚名則分析，

金石堂城中店整棟面積約200坪，推估目前1樓租金每坪約5,000元，以70坪算，月租約35萬元，2、3樓各約7萬元，合計1個月租金起碼50萬元上下；若房東將房子收回，隔成4間店面，1坪可租到8,000元，70坪就可收租56萬元，2、3樓目前每坪大約600~800元，租給不同業種，也可望翻倍至1,200~1,500元。

田揚名說，實體書店不好做，網路書店大行其道，嚴重威脅實體書店的生存，加上各類連鎖商定及商旅飯店一家家開，以往風光聚集上百家的書店街沒落，少數僅存的書店只得陸續收攤，金石堂近2年陸續收了忠孝東路及民生東路店，城中店關門也不意外。

閱讀習慣改變，實體書店數量逐年銳減

除了金石堂，全台連鎖的誠品書店去年八月也在收了高雄夢時代店、大立店，今年5月高雄的大統和平店也要跟大家告別，並改為連鎖健身房進駐，讓書迷們紛紛嘆息不捨。

根據《大數聚》的分析報導，財政部「營利事業家數及銷售額」統計，台灣書籍出版業銷售額最高峰是2010年的367億元，此後七年內下滑到185億元，幾乎腰斬，台灣人一整年買書的金額185億元，只不過是7-11一個月的營收、全家便利商店四個月的營收，2013～2015年連續三年衰退更超過15%。

過去九年來，台灣書店已消失了400家，根據統計2017年上半年，全台「書籍、雜誌零售業」共有2,192家，大部分集中在五都的都會區。雖然台北市、新北市擁有最多書店，但這兩都卻也是書店減少最快速的地區。近四年內，全台書店數量逆勢成長的，只有基隆、新竹、宜蘭、嘉義與屏東這五個縣市，而且都只是個位數的增加。

2000年以前，台灣的連鎖書店以新學友、金石堂、誠品三大品牌為主，新學友在2001年結束營業，金石堂也從極盛期的110家分店迅速萎縮，如今只剩下36家，誠品書店有新拓也有關閉，維持40家左右的局面，現在書店三大通路已經重新排序變成博客來、誠品與金石堂。

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核稿編輯：羊正鈺