【2018法國真實影展】側記（三）：拼貼迷魂記（The Green Fog）

文：張笠聲

從去年4月的舊金山電影節閉幕，從多倫多到柏林、香港到巴塞隆納，這部遊走法律邊緣、玩耍城市風光又滿足迷影心態的影片，隨著電影節的網絡來到了巴黎。《拼貼迷魂記》本來只是一部受到舊金山電影節邀請的製作，希望蓋·馬汀（Guy Maddin）剪輯以舊金山為主題的影片成為一部短片。

在馬汀與Johnson兄弟的合作下，三人在三個月內看了數百部影集與電影，當他們發現他們總是能在毫不相干的影片中看見類似於《迷魂記》（Vertigo, 1958）的場景時，這個影片的初始構想就誕生了：用百部在舊金山拍攝的電影或影集的片段演出一部《迷魂記》。

由於影片來源除了DVD外，絕大部分都是非法下載的檔案，舊金山電影節只好為這部片聘請了著作權專家的律師，創作者必須向他討論每段影片的挪用如何具備重新創造的意義而不是剽竊。這部片開始於一場歡樂的迷影狂想，其成果卻超乎預期。

電影誕生百年之久，已經到可以記錄城市的身世的程度，馬汀與Johnson兄弟把它們像地層一樣黏貼在一起，將漫長時光接成剖面，就像朱天心的《古都》（1997），以百科全書式的分類召喚城市一層又一層的身世。

《拼貼迷魂記》有編纂百科全書的志向，想重現看畫場景，就剪舊金山的影片中所有看畫的片段，重現買花場景就剪所有買花的片段。儘管人們並不特意這麼做，城市的容貌已經在虛構電影裡被記錄下來，像地層一樣堆疊。

相信世界上大部分的影迷也從沒去過舊金山，但原來舊金山大橋在瑪德蓮跳河之後，已經發生了那麼多故事。眾故事就像瑪德蓮出場時的綠色煙暈，擴散到了整個影片，蔓延在城市裡，觀眾也似癡迷瑪德蓮的史考特，試圖在毫無關聯的場景中認出一樣的痕跡，尋找迷魂記的證據。

導演他們甚至沒有為這部電影真正踏上舊金山，卻能在影片堆裡考古挖掘這座城市。

當代迷影文化活動已經大眾化高達（Jean-Luc Godard）《電影史》（Histoire(s) du cinéma, 1988-1998）那種晦澀的經驗方式，鼓勵影迷用自己觀影經驗重新書寫電影史：舉例來說，《驚聲尖叫》（Scream, 1996）用恐怖電影的方式重新寫自己的恐怖電影史。或是像日本動畫《阿松》（おそ松さん，2015-2016）第一集拼貼所有賣座元素的橋段，以至於第一集在平台上下架也不能發行DVD，或是像奧斯卡90週年的影片那樣以娛樂為目的串接。

除此之外《拼貼迷魂記》也可以說是從《彗星美人》（All about Eve, 1950）到阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）《我的母親》（Todo sobre mi madre, 1999）再到《首演之夜》（Opening Night, 1977）那般對故事場景遷徙的迷戀。

第三是呼應當代美術館作品的潮流，這些作品則志不在對經典橋段的迷影，而是對影像紀錄的物質可以透過剪貼不斷延長變形感到興趣：從 Christoph Girardet 的60 seconds（2004）到Christian Marclay 24小時的The Clock（2010）。

片中最令人不解的迷影現象，或許是片中的人也不時在看另一部影片，也是因此《拼貼迷魂記》在末段描繪高潮的墜樓時，疊合了城市崩塌、對戀情失望而情緒激動的眾星臉龐，以及膠捲燒毀的平行發展，彼此間的引力虛構出奇特的情感力量。

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航