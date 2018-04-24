- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「用愛『陪伴』孩子築夢」 、
- 「沈春華關鍵秀」
2018/04/24, 環境
【插畫】紙袋沒有比塑膠袋環保
10 Seconds Class - 10秒鐘教室
我們想讓你知道的是
少用塑膠袋雖然能夠減少海洋垃圾，但紙袋生產中所造成的汙染以及回收時耗費的資源，其實都比塑膠袋要來得高。
唸給你聽
powerd by Cyberon
限塑的政策啟動之後，民眾從一開始的不習慣，漸漸開始接受當「不塑之客」的生活，店家也將原本的塑膠袋換成紙袋。
雖然紙袋「感覺」比較環保，但根據環保署和專家的說法，少用塑膠袋雖然能夠減少海洋垃圾，但紙袋生產中所造成的汙染以及回收時耗費的資源，其實都比塑膠袋要來得高，如果用掩埋的方式處理垃圾，環境不同，分解的速度也不一定會比塑膠袋快，就連號稱「環保」的棉布購物袋，生產過程也會造成不少的汙染。
只要有生產，一定會有汙染，愛護環境最好的方法，就是落實重複使用手上的資源——購物的時候準備自己的袋子，外帶的時候準備自己的便當盒，我們一天只要少用一個袋子，一年單靠自己就能減少300多件廢棄物的產生，落實環保生活，我們改變世界的力量，其實很強大。
►一個棉製環保袋需被使用131次後，才能與塑膠袋一樣「環保」
本文經10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權轉載，原文刊登於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
或許你會想看更多『插畫』文章 更多『環境』文章 更多『精選轉載』文章