【插畫】紙袋沒有比塑膠袋環保

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

限塑的政策啟動之後，民眾從一開始的不習慣，漸漸開始接受當「不塑之客」的生活，店家也將原本的塑膠袋換成紙袋。

雖然紙袋「感覺」比較環保，但根據環保署和專家的說法，少用塑膠袋雖然能夠減少海洋垃圾，但紙袋生產中所造成的汙染以及回收時耗費的資源，其實都比塑膠袋要來得高，如果用掩埋的方式處理垃圾，環境不同，分解的速度也不一定會比塑膠袋快，就連號稱「環保」的棉布購物袋，生產過程也會造成不少的汙染。

只要有生產，一定會有汙染，愛護環境最好的方法，就是落實重複使用手上的資源——購物的時候準備自己的袋子，外帶的時候準備自己的便當盒，我們一天只要少用一個袋子，一年單靠自己就能減少300多件廢棄物的產生，落實環保生活，我們改變世界的力量，其實很強大。

►一個棉製環保袋需被使用131次後，才能與塑膠袋一樣「環保」

本文經10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航