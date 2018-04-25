台中市府：免費公車吸客效果有限

本報2018年4月20日台北訊，賴品瑀報導

交通部、公路總局20日舉行公路公共運輸計畫研討會，空污治理問題此次也獲討論，學者提醒交通規劃要以「共效益思維」思考，改善「鼻子前的暴露」造成的健康危害，也降低二氧化碳排放帶來的氣候變遷。環保署則表示，目前正在佈設物聯網，全台將灑下1萬200個微型測站，空品監測若能配合交通管理將能有效減少空污，效益更勝於改善電廠，這才是智慧城市。

台中市免費公車的經驗顯示，價格因素效果有限，還需朝更有綿密與可靠的路網方向來改善。

不管是行政院去年底拋出的「紅害減半大作戰」，或是甫在立院完成初審的空污法草案，當中對推動公共運輸、移轉民眾私人運具的使用，都有不少期望。運輸研究所副所長黃新薰表示，交通部目前正在推動「公車2030全面電動化」。

美國哈佛大學環境衛生博士、中研院環變中心研究員龍世俊指出，目前移動污染源貢獻了全台約三分之一的空污，不但有引擎直接排放出的微粒，也有氣狀的前趨物質，經過光化等化學反應，成為二次污染物。目前政府的政策走向全面換成電動車，這樣的確就沒有了尾氣排放，但排放就轉為電廠排放，目前世界趨勢，各國也多是先改電動車，不過，電廠改採再生綠能也同時推動中。

龍世俊提醒，人類目前面臨的最大問題，就是氣候變遷，而這來自於能源使用，使用化石燃料產生的是二氧化碳與空污。龍世俊提出「共效益思維」，來中止惡性循環。龍世俊解釋，要處理交通空污造成環境、健康問題，介入手段可先增設預警系統來降低健康傷害，再者以健康導向擬定交通建設的建設，再以健康導向提高公眾意識，改變行為，再進一步改善交通建設。

公路公共運輸計畫成果與展望研討會 | 賴品瑀攝

龍世俊著重「以健康來吸引搭乘大眾運輸」，他舉例，機車騎士等紅綠燈時，暴露濃度遠高於環署提供的空品監測數值四到五倍之譜，因為環署的測站目前多在三層樓高，無法真實呈現地面的狀況。而各種移動方式的PM2.5暴露狀況約是公車（平均小時增量11.5微克）略優於走路、騎自行車與機車者（大約14.6至17.6微克左右）。龍世俊坦言，在私人小客車中暴露的空污最小，但是對整體的空污絕對是傷害。

龍世俊指出，除了直接排放，還有道路揚塵、加油揮發、揮發損失、機件磨損、輪胎磨損也都是交通排放，當局可以從政策、交通規劃、引擎設計來多方改良，就以公車專用道候車亭的空污暴露問題為例，公車可以將排氣管的位置從右改到左，並調高到車體上方，這樣的改良，就可以大幅改善候車民眾「鼻子前的暴露」。

環保署空保處處長蔡鴻德表示，目前正在佈設物聯網，全台將灑下1萬200個微型測站，空品監測若能配合交通管理將能有效減少空污，效益更勝於改善電廠。

這些交通政策在地方政府的落實上，台中市政府交通局副局長馮輝昇坦言，以免費來吸引民眾搭乘大眾運輸的效果還是有限，目前台中市的統計數據顯示，價格因素已經趨緩，因此目前朝向智慧聯網、路網檢討方向的改善。馮輝昇表示，繼續免費下去其實對地方政府會是沈重的財政負擔，接下來中長期計畫，將走向整合各種大眾交通，以路網的綿密、可靠性來爭取民眾選擇。

台中市府對綠色運輸的目標，喊出2022年30％、2030達到50％，目前則是19.5％，在六都排名第四。從2016年將8公里免費公車加碼為10公里，馮輝昇表示，目前大眾運輸使用率12.2％，且顯現成長已經減緩了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航