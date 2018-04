【2018法國真實影展】側記（四）：影展、競賽片與得獎影片介紹

文:吳胤穎

國家電影中心主辦的金穗獎(Golden Harvest Awards for Outstanding Short Films)邁入40週年的同一時間,以巴黎龐畢度中心為活動基地的紀錄片影展——真實影展(Cinéma du Réel)也在慶祝他們的40歲。

不同以往,這次的主視覺沒有保留前幾屆視覺效果強烈,如龐畢度中心的形象設計者Jean Widmer以圖像鮮明辨識特定對象的影展標誌——線圈流動,又似膠片又似觀看鏡頭眼光的迴圈設計。而是使用約翰迪沃拉(John Divola)在1984年拍攝的作品Cone——林地的一角,汽車探照的紅光下,一個椎體陡然矗立。而觀者的視角與具有探險意含的汽車,在觀看位置上角色的調換。正如約翰迪沃拉的作品自述:

「尋找抽象與具體之間的邊界來探索景觀」——如此視覺揭開了真實影展能有的多重的、新與舊的、紀錄片與實驗的、電影院與博物館的、不同切面的想像。

台灣紀錄片影展策展人林木材曾經在2015年訪問過真實影展,可以參考其報導所涵蓋的影展背景敘述。以下先介紹今年真實影展的國際競賽片:

中國導演朱日坤的Anne。藉由2013年在合肥拍攝的名為Anne的十歲女孩被公安調查的故事,展示了政治介入生活的影響。法媒評論「Le déficit démocratique de la Chine」(中國的民主缺陷)。

《帶我去看海》(Alamar)導演Pedro Gonzalez Rubio的新作《安蒂岡妮》(Antigone),以「我該懇求誰來幫助我的慾望?」(Qui est-ce que j’implore pour aider mon désir ?)為軸,描述一群墨西哥劇場的學生,在演繹希臘悲劇安蒂岡妮的同時,表演情緒如何也流動在他們的家庭和政治生活裡。

羅馬尼亞導演 Corneliu Porumboiu 的《無限足球》(Football Infinite),回到了導演的家鄉,看看導演哥哥和他的朋友們,如何翻轉足球現有的規則,踢出新意。

剛果導演Dieudo Hamadi繼去年得獎的《上校媽媽》(Maman Colonelle)後,持續關心故鄉金夏沙,推出了對革命行動該身處明或暗的疑問的新片 Kinshasa Makambo。

美國老牌紀錄片導演詹姆斯班寧(James Benning) 的 L. Cohen,拍攝了在美西奧勒岡州農田的一天。

日本導演想田和弘(Kazuhiro Soda)繼《牡蠣工廠》後又一海民的觀察電影——《港町》(Inland Sea)。

比利時導演蘇菲布鲁諾(Sophie Bruneau)記述了新式的公司管理如何成為十二位受訪者夜晚的虛構噩夢——《在資本主義下做夢》(Dreaming under Capitalism)。

26 歲的葡萄牙導演 Leonor Teles 的新片《靠岸》(Ashore),以另一種角度呈現了漁民的私人生活。為女兒籌備新婚,被家人環繞的一年裡,孤獨的討海人在生命迴圈儀式性的結束下的觀點。

瑞士導演Kristina Konrad在今年柏林影展放映的新片《一或兩個問題》(One or Two Questions)也參加了真實影展。

奧地利導演Ruth Beckermann在新片《華德翰華爾滋》(The Waldheim Waltz)也從柏林影展過境了。從導演1980年代拍攝的影片為基底,重新發展並探討了曾任奧地利總統的寇特・華德翰(Kurt Waldheim),他的納粹背景如何影響他的總統競選。

巴西導演Karim Ainouz的新片 《THF中央機場》(THF - Central Airport)作為柏林第三彈,展開了一個在柏林機場,非虛構的航站情緣故事。

法國競賽和國際競賽一樣,選入了11部關於這個國家,以及這個國家的人所關心的議題的作品。女性書寫行為本身和內容的掙扎、來自中產家庭的左派實踐者,生活的困頓和放縱、運動員所追求的完美,與媒體的較量、以記錄聲音為業的人、恐怖主義、人權、種族、當我們開始擁有保羅奧斯特式的情懷,書寫和探詢比個人生命更長遠的共同記憶⋯⋯

為了慶祝影展40歲生日,也為了重新尋找紀錄片與真實一詞,兩者意義的疆界與拉力。

除了導演專題如小川紳介(Shinsuke Ogawa § Ogawa Pro)、錄像藝術家塔西塔迪恩的專題(In Between : Tacai Dean)、工作坊和論壇外,工作人員還加入了諸如 IR/REÉL、什麼是真實?40年的思考(What is real ? 40 years of thinking)、另一種 68(For another 68)等,以選片和放映排序表達思考軌跡的新單元。

整體影展概念可以說,如在訪談想田和弘導演提及的,希望自己在拍攝時保有接受一切可能的開放性一般。是一次壯年影展對自己和對關心這個影展的參與者的重新觀察,以提問、尋找問題在不同位置的可能架構為發想,在影展放映期間,用已經完成的電影和當下時空發生的不可預期、願意預期對話,創作新的,外於電影又基於電影的什麼。

詹姆斯班寧導演之產量豐富,1970年代至今,他已拍攝60餘部作品。他這次的得獎新作《L. 柯恩》(L. Cohen, 2018)維持他一貫的極簡主義風格,僅僅一個靜止不動維持48分鐘的「超長鏡頭」構成了這部作品。我們可以用一些電影範疇來指涉這部作品:首先,它符合從1990年代至今構形而成的「緩慢電影」(Slow Cinema)潮流;另一方面,它也是名符其實的「靜止電影」(Cinema of Stillness)。

在我們以為我們已經對於這種電影潮流感到毫不陌生甚至有些重複之嫌的時候,《L. 柯恩》卻仍能透過一片荒涼的美國地景震動我們。這部作品像是一面鏡子一樣,敏感地反映著觀眾觀影時千絲萬縷的心緒變化。我們想到阿巴斯基亞羅斯塔米(Abbas Kiarostami)的《五》(Five Dedicated to Ozu, 2003)那滿是禪意的月下池塘,或者十年後蔡明亮《郊遊》(2013)結尾李康生與陳湘琪凝視著廢墟壁畫的長鏡頭。

儘管這些緩慢、靜止電影的形式乍看雷同,觀眾觀影的感受,一旦全心全意將自我投射於銀幕,「浸潤」在這黑盒子之中,我們勢必仍然感受得到這些作者間的不同。

筆者認為其中之妙就是電影藝術無法被程式化歸類剖析的珍貴之處。正當我們對這片百無聊賴的風景已心生不耐,或者焦躁不安,或者昏昏欲睡,那緩緩響起的李歐納柯恩(Leonard Cohen)的歌曲,彷彿讓我們忘記已久的過往歲月,點點滴滴的浸入銀幕風景的每個角落。

