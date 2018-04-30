《中國神話故事》：閻羅王掌第九層油鼎地獄，敢偷東西就下鍋油炸

文：黃晨淳、廖彥博

現在中國地理上的崑崙是從新疆塔里木盆地向南延伸到西藏的山脈，在古代神話裡，崑崙卻是人們心目中的仙鄉。

傳說中的「崑崙神山」的面積有800里大小，高於海平面達數百萬丈，是天上諸神在地上的「下都」，是連接天上和人間的天柱，有天門通向天上。

崑崙山上的花草樹木，最高的可達五尋（古尺名，約5,000尺），最粗的樹，五個人都無法合抱它的樹幹。其中有一種沙棠樹，其葉如棠，黃花赤果，味甘如李，據說吃了以後可以長生不死；另有一種草，叫薲草（薲音同蘋），長得像葵草一樣，吃下去可以永保青春。

在整個崑崙仙鄉有九口水井，每口井周圍都有玉製的欄杆圍繞裝飾著；整個山境上共有九座關口，每座關口都建築著堅固的城門，門上有開明獸守衛著，開明獸的面孔長得像人樣，身軀如虎，卻是有著九個頭的奇獸，牠的九個頭都是面朝東，神情嚴肅地站立著。還有一種奇怪的動物，名叫「土螻」，長得像羊，頭上生著四隻角，非常兇悍，能把人吞下去。

另有一種兇毒的鳥，長得像蜜蜂，卻比蜜蜂大出數十倍，如鴛鴦般大，身上藏有劇毒，任何鳥獸被牠的毒液射中便必死無疑，任何花草樹木，碰到一點牠的毒汁，不到一刻鐘就枯黃謝落，這種可怕的鳥名叫「欽原」；另有一種叫「鶉鳥」的，全身火紅，是管理天帝的各種器物寶藏的。

整個崑崙山，由陸吾神負責治理諸事雜物。陸吾神長得也非常奇特，有人的面孔，身軀四肢卻是虎形，手長著虎爪，有九條尾巴，身上都長有白色的斑點。住在崑崙山上的諸仙眾神們，吃的是珮玉寶石，喝的是瓊漿玉液，他們的壽命無極，與天地同存；他們的德行，和日月的光芒一般，燦爛四射。

在崑崙神山的北邊另有一座槐江之山，這是天帝的後花園，為眾神遊樂嬉戲的場所，又有個很好聽的名字—懸圃。懸圃內產多種寶石礦藏， 有金、銀、琅、玕、玉、珮、丹沙（紅寶石）等。園內長滿了繁茂高大的瑤木、若木，更有一個池塘，位在懸圃的中心之處，叫作「瑤池」，由西王母戴勝執管，至於照管懸圃的職務則由「英招」神負責。英招長得也十分神怪，身軀如馬，面如人，有鳥狀翅膀，身上紋理如虎紋，他最大的嗜好是遊玩異地、雲遊四方。

後來崑崙、懸圃這兩個神靈奇界，更被傳說成空靈美幻的樂園：崑崙之上已無可怕毒人的土螻、欽原之類禽獸，而飛來了許多鸞、鳳等祥瑞禽鳥，更長有珠樹、玉樹、絳樹、碧樹等玉葉瓊漿，成了一處祥和溫煦、芳香馥郁的天地。

懸圃則成了依山傍水、山林青蔥翠綠，泉水四湧，溪水小河隨處穿流的靈妙之地：遠空蔚藍、陽光和暖、微風拂面、百鳥走獸雜然相處、眾神與獸相嬉戲，到處都是溫馨欣喜的景象。

幽冥之土

中國的神話故事之中，雖然沒有天堂、地獄的明顯區分，但是也有個與地獄性質相近的冥界存在。

幽都

幽都是最古老的地獄，由后土所管理，其內陰森恐怖，裡面住著的全是黑色的鳥獸，有玄鳥、玄蛇、玄豹、玄虎、玄狐；居民分兩種，皮膚也大半都是黑色的，有全身是黑的玄丘之民，以及膝蓋以下全是赤紅色的幽國赤脛之民。

在幽都的門口，站著壯如牛的守衛兵士「土伯」，他扭動著九曲的身體，搖晃著用以害人的利角，睜著虎頭上三隻大大的眼睛，揮動滿塗著人血的手指，在那兒張牙舞爪地恫嚇著，企圖捉拿每個經過幽都門前的人。

Photo Credit:好讀出版

地獄

中國的地獄，經過不斷的演變，愈來愈複雜。傳說自太昊伏羲氏封泰山之後，歷代帝王都有封祀。東嶽大帝原是齊國的上帝，後來道教將他封為道教地獄之上帝，名為泰山府君、天都府君等。之後漢族地區皆建有東嶽廟。在民間信仰中，東嶽大帝的權限很大，他被奉為管轄陰陽兩界的大神。就連佛教中的地獄上帝閻羅王及道教中的地獄之王酆都大帝，統統是他的屬下。

最後，漸漸由釋、道、儒等幽冥觀念混雜而成的，則是眾所皆知的十八層地獄和十殿閻王的領域。十殿閻王和十八層地獄圖像如下所述。

第一殿，秦廣王：保送生前善人到西天極樂世界，將惡人打入地獄受審。

第二殿， 楚江王： 掌管割舌地獄（第一地獄），凡生前讒言害人、挑撥離間者， 割其舌頭； 剪刀地獄（第二地獄），剪掉誘拐婦女者之手指； 吊鐵樹地獄（第三地獄），凡挑撥父子兄弟失和者，倒吊於鐵樹之上。

第三殿，宋帝王：掌管鏡公地獄（第四地獄），不認罪者，一照便善惡分明；落蒸地獄（第五地獄），長舌婦女及誣陷人者，送入蒸籠。

第四殿，五官王：掌管銅柱地獄（第六地獄），凡殺人放火者，讓其抱熱銅柱；劍山地獄（第七地獄），凡殺生及褻瀆神佛者，令其裸體上劍山；寒冰地獄（第八地獄），凡通姦殺夫、教人賭博、不仁不孝者，令其裸體坐冰。

第五殿，閻羅王：掌管油鼎地獄（第九地獄），凡盜竊、誣告、敲詐及謀財害命者，令其下油鍋。

第六殿，卞城王：掌管牛坑地獄（第十地獄），凡傷人殺生者，綑縛於柱，縱牛衝撞踐踏；石壓地獄（第十一地獄），凡絞死人者與壓死嬰兒者，用石壓殺；樁臼地獄（第十二地獄），凡浪費五穀者，用樁臼殺。

第七殿，泰山王：掌管血池地獄（第十三地獄），凡褻瀆灶神與公婆之產婦，不孝敬老人，虐待前房子女，不貞尼姑，誘拐婦女為娼者均浸入血池；枉死城地獄（第十四地獄），咬死、吊死、自殺者，監禁於此。木榤地獄（第十五地獄），凡犯有盜墓或侵犯死者行為的，釘以木榤。

第八殿，都市王：掌管刀鋸地獄（第十六地獄），凡犯忤逆不孝者，即歸八殿審判，八殿又有車崩、碎刮、開膛等十六小地獄；落磨地獄（第十七地獄），僧道不惜米糧，淪為盜賊殺生者，投入石磨。

第九殿，平等王：掌管火山地獄（第十八地獄），凡破戒僧道及放火燒山者投入火山。

第十殿，轉輪王：掌管最後判決，令惡人轉生禽獸或使其永不轉生。善人則護送至西天極樂世界。

相關書摘 ►《中國神話故事》：煮過的龍肉味道鮮美，夏朝君王吃得意猶未盡

書籍介紹

本文摘錄自《中國神話故事》，好讀出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：黃晨淳、廖彥博

盤古孤獨地站在那裡，不知道經過多少年代……最終倒在自己的土地上，呼出的氣息化成了風與雲，聲音變成了雷霆，左眼化作太陽，右眼成了月亮，血和淚化為江與河，肌肉成了土壤，皮毛變為草木……

經過千萬年孤單生涯的盤古，將自己整個生命，獻給了這個他親自劈開的世界……

口耳相傳的神話，無窮的異想魅力

中國神話故事是中國古代人們透過幻想，對天地宇宙、人類起源、自然萬物、生命探索、部落戰爭的解釋。展現了古人對天地萬物天真、樸素、真誠、美好的藝術想像，反映了人們對美好生活的嚮往和追求。中國神話故事在民間口耳相傳，它的神奇、瑰麗，反映出無窮的藝術魅力。

神州創世傳說，鬼怪與英雄的世界

神話是文學的先河，也是最早的口傳作品，世界初創、萬物締造、神靈奇蹟奇幻情節，源自於先民對自然與社會的浪漫想像，本書收錄選自山海經、楚辭、淮南經、水經注等古籍收錄之神話傳說。蒐羅最精妙的中國神話故事，全面解述神州大地流傳數千年的傳奇，把乾澀的文字通俗化，使更多華文讀者能欣賞這片精采天地。

Photo Credit:好讀出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航