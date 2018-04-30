《中國神話故事》：煮過的龍肉味道鮮美，夏朝君王吃得意猶未盡

文：黃晨淳、廖彥博

自古迄今，龍一直在中國文化中扮演重要的角色。如同「龜負洛書」的神話一樣，龍負河圖的景象亦是典型龍神話的主題，這是在敘述古代聖王受命的祥瑞徵兆。相傳黃帝、堯、舜、禹、湯、文王、武王當政之時，除龜負書之外，更有龍馬負圖的事情發生，到了後代，即使沒有龍負圖龜負書，太平盛世也會有黃龍出現。最早龍馬負圖的神話是發生在伏羲為天下共主的時候。

伏羲氏得有天下，有一天漫步水邊，一面還在低頭思索著如何使自己的百姓生活安定，不再老是逐水草而居，以及怎樣增加糧食的來源，如何把食物弄得更美味。正出神地想著，無視於外界的情景，忽然一聲巨響傳至耳邊，一片霧濛濛的水氣籠罩著大地，眼見著水面冒起一道水柱，直往高處衝，上升到六、七尺處， 乃紛紛下墜，此時水柱中竄出一匹龍馬，飛到伏羲頭頂繞了數圈，才停到伏羲的腳前。伏羲彎下腰低頭俯視，無限愛惜地撫摸著龍馬，這才發現在龍馬的背上袱著一卷圖畫，伏羲如獲至寶，匆匆地速記下來，回到宮中再加以審改，因而形成了現在的「八卦」。

傳說黃帝是由龍變來的，華夏子孫都是黃帝的後代，故被稱為「龍種」。黃帝死後據說有條長有長鬚的龍下迎黃帝，黃帝騎在龍身上，飛入天空，他的臣子也欲跟去，一個個捉著長鬚不放，龍鬚被拔，而眾臣紛紛落到地面上。

在堯做君王時，也有全身綠色帶著紅色的龍馬，顯現在祭壇之上。

舜當了天子後第五年的二月中，某一天與公卿大夫、大臣百官往東邊狩獵，來到洛水畔。諸侯臣子們都在談論著伏羲與在這水中所發生的「龍馬負圖」美談，正議論紛紛時，忽見水中也冒出一五彩黃龍，背上也袱著一卷圖冊。牠飛到舜的眼前，把盒子放下，又即刻消逝於水中。這圖冊擱放在黃玉做成的錦盒內，盒子四周都是用靈芝為封泥，封得緊緊的，盒上寫著「天黃帝符璽」五個方整大字，每個字長寬各三寸，深四分，是鳥形文。舜與臣子們趕忙跪拜，恭恭敬敬地把錦盒迎回宮內。

有一年，禹到南方去巡察，探訪民苦。一天，他們正渡河過江，一條黃龍故意搗蛋，潛到船底下，把船搖晃得東倒西歪，即將翻覆，船上的人個個嚇得面色慘白，神色慌張。禹卻不慌不忙，鎮定地仰天長嘆道：「我是受天帝之命來治理天下，從來不敢怠忽，總是竭盡心力地使人民生活富足，國家昌盛，自信無虧於職守，如此生死之命就不是我所擔憂的，生是我的本分，死也是我命定的，這條小小的龍，又能把我怎樣呢？我何足怕牠呢？」黃龍聽到了，便低著頭，垂著尾巴，悄悄地游離船身。

又傳說夏朝從大禹一直到後來的孔甲王，一直有一條天龍住在皇宮的御花園裡，甚且有一個專門負責養龍的官——豢龍官。至今日夏代諸王的紀錄中，以孔甲王與龍的傳說最有名。孔甲王是一位昏君，當時劉累任豢龍官，他非常懂得養龍，在御花園內養有兩條龍，雄雌各一，孔甲王因賜他尊號「御龍氏」。不幸他被尊為御龍氏後不到一個月，雌龍生病死去，劉累便拿來烹煮了，獻給孔甲，孔甲吃了這雌龍以後，覺得肉味鮮美，意猶未盡之下又要吃那條雄龍。劉累得悉，便偷偷帶著雄龍棄職潛逃。

於是孔甲又請了第二個名叫師門的豢龍官，也封他為御龍氏。師門養龍的本領雖然高明，可脾氣不小，才養龍三月，就和孔甲吵嘴多次。孔甲忍無可忍，一怒之下遂砍下師門的腦袋，埋屍荒野。但是未經幾天埋葬師門的荒地忽然狂風大起，繼之大火，孔甲遠遠望見天龍在天空飛翔，就命令牠撲滅大火，不久便見大雨像萬條瀑布從上空衝進火海，怪火就此撲滅。

傳說中的龍，也有各種不同的種類。帶有甲殼的稱為「蛟龍」，有翅膀的稱為「應龍」，長著角的叫作「虯龍」，沒有角的是「螭龍」，能升天的叫作「蟠龍」，後來更傳說有一百多種的龍，但都有共同的特徵：頭上長有長鬚，帶有角，足上有爪，一般都是四爪；有五爪的則傳說是屬於龍中的帝王，只有做皇帝的人才能持有。

又相傳龍要經過數千年的修行，才可以升天，這才是真正的龍，在升天以前則和地上的蚯蚓、螞蟻一樣渺小，還沒有長成龐大的身軀；升了天以後，馬上會變得身長體大，碩壯無比。同時在升天時還必須在一個大雷雨的天氣下，依附著尺木才可以上得了天際。

在旱災、水災神話中的「應龍」，已經是個神化的龍，除了「應龍蓄水」的神話外，還有個「應龍畫地」的神奇故事：傳說禹治水時，曾藉著應龍的尾巴用來開渠挖道，以導水入江，溪水不再氾濫，洪水乃平定下來。

龍究竟居住在哪裡？有人說牠是潛伏在水中而不可見，有時又能躍出水面，有時又跑到田裡、地上，有時又飛入雲天中，甚至有人說龍是在春分的時候飛到天上居住，到了秋分時從雲中走下，躲入水中隱居。

龍的形象更是變幻莫測，一會兒巨大無比，一會兒又變得細小如蠶，一下子長得無邊，待會兒又短得幾乎見不得，有時明燦無比而有時又黯然無光，可聚可散而忽有忽無、能高能低，合而成體而散而成章，變化無日，今古無時。

中國神話中的每一座大山上，都有神仙居住或鎮守著，這些神或是人身龍首，或是龍身人面，或是鳥身龍首，龍身鳥頭，龍頭馬身：如「神計蒙……人身而龍首」，「雷澤中有雷神，龍身而人首」，「鍾山之子……，其狀人面而龍身」。此外，神話中的諸神，更大部分有龍做為車乘：如「四方之神乘雨龍」、「駕八龍宛宛兮」，更氣派的是駕著虯、螭之類的龍：「駕兩龍兮驂螭」、「駕青虯兮驂白螭」、「駕玄螭兮北征」。

Photo Credit:好讀出版

四獸傳說

在四方神的神話中，曾說到東、南、西、北各方各有蒼龍、朱雀、白虎、玄武四獸護伴著，其中的「玄武」指的就是四靈之中的龜，「朱雀」也就是鳳凰，「青龍」自然毫無疑問地是指龍，只是麒麟不見了，而出現了「白虎」。這「四獸」之說與「四靈」之說是否有關聯，目前找不到相連一起的說法。

四獸最早的傳說是由天上的四個星座而來。古人相傳天上有28個星宿，分布四方，每方各有七個星宿，形成一種動物的形象：東方的是成龍形，西方的狀如虎，這兩個星座的方位都是頭朝南而尾向著北方，南方的星座像鳥，北方的呈龜形，皆是座東朝西、頭在西尾在東，這四星座下降世間，就轉生成「四獸之體」了。

後來又把四方的四色和四獸配合在一起而成了帶有顏色的「四獸」：青綠色的龍，大紅色的鳳鳥，純白的虎，黝黑的龜。以後軍隊中前後左右部隊的名稱也用四獸之名來代表，而成了「前朱雀而後玄武，左青龍而右白虎」的軍營行陣。有四方而缺了個中央，有四色而沒有黃色，後來就把麒麟置入中央，而成了五行中的「黃龍」，四靈與四獸乃結合成「五靈」，這樣的說法已脫離神話的本質而開始被哲學化了。

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書籍介紹

本文摘錄自《中國神話故事》，好讀出版

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作者：黃晨淳、廖彥博

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