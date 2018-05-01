他繼承了父母親滿屋的書，也繼承了把所有書都丟掉的夢想

文：伍軒宏

第一章 蔓生之書

這是沒有書的年代。

可是他家裡塞滿了書。

他想把它們全部丟掉，就這麼簡單。

其實沒那麼簡單。每次從外面回來，回到老舊公寓，一進門先聞到書的味道，看到堆在那裡的蔓生書籍，德彥就告訴自己：「一定要把這些東西丟掉！」可是根本不知道要怎麼開始。雖然毫無進展，書一點也沒少，但每次進門他還是會再下定決心：「一定要把這些東西丟掉。」一次又一次。久了之後，他漸漸懷疑，是自己沒有執行力，還是根本決心不夠？他搞不清楚，只能眼睜睜看著書堆繼續蔓生。

蔓生的書。沒有人去動它們，卻好像會生長，步步進逼。書房就不用說了，書本慢慢匍匐成長，不只一室，接連占據了客廳、部分的餐廳，盤據走道，吞噬臥室，連床上都放了好幾疊。

大概只有我家的書籍讓人覺得威脅，他想。因為現在，在外面，他家以外，在這個世界，書只會越來越少，不會增加。報紙雜誌就不用說了，多年前紙本就已經消失。至於書，有些地區甚至完全停止紙本圖書的印行，其他地區也正急遽減少。無數的書被丟棄，回收處理，只剩極少數的人依然留存大量紙本圖書。大家雖然還會用「書」來描述閱讀的文本，但已經不是指拿在手裡翻閱書頁的物體。

滿屋子的書，沒有一本是他的，都是爸媽所留下。老舊公寓房子也是爸媽留下。他們搬回花蓮養老的時候，把房子留給他住，同時請他照顧那些書。算是親子之間的約定。同時，他們告訴德彥說，書丟不掉，不好意思，整理了很多次，也丟掉了一些，但留下太多丟不掉的。他們一直說不好意思，但他們丟不掉。說了好多次。他瞭解，沒說什麼。他知道父母親讀了一輩子書，也靠書吃飯，那些書就是他們的一切，有他們的青春、知識熱情、想像憧憬，有太多記憶與情感在裡面。每一本無法丟掉的書之中，至少都有某項細節、某些文字、某段情節、某位人物、某種講法、某個論點，無論什麼時候讀到、瞥到、想起，總是牽動他們的心，無法割捨。每一本在購買前，都經過考慮斟酌，到底需不需要？真的想買？錢夠不夠？下決心買下的，都代表自己需要或欠缺的，如今如何丟得掉？爸媽摸著那些書，翻動書頁，裡面的文字，自己的劃記、註解，都在上面。德彥從小到大看著父母親讀書、討論、爭辯、讚賞，那已經是他生活的一部分。看著他們在搬離之前，坐著、蹲著，整理書籍，知道該丟卻無法做到，低著頭盯著，撫摸書封面，翻轉書體，端詳，再翻翻書頁，不斷反覆。他知道他們丟不掉，他瞭解。

那些書，每一本，都跟爸媽有些小牽連、小故事。因為除了書的內容，爸媽也會講書本身的故事，如何取得，或失去，同一本買了幾本，什麼版本……等等。大部分他都不記得，但少數他們常常提的，小時候他會自己跑去書架找，翻翻看，有沒有他們的簽名，和購買日期，所以留下印象。其中有些，即使在爸媽年輕時，早已絕版。父親的晨鐘版《台北人》被同學借去，弄得髒兮兮回來，還覺得父親不應該在意。從此父親不太借書給別人。寰宇出版社版《家變》的最後一頁被父親自己不小心弄破，耿耿於懷，又去郵購一本，但怎麼看都不一樣，因為兩本的裝訂法有別。母親讀過的《莎喲哪啦・再見》最早是跟同學借來看的，作者繪圖封面版，自己一直沒有買，長大後在網路拍賣買了好幾本，好像作為補償，包含珍貴的第一版。遠景版《將軍族》，出來沒多久就被禁了，爸媽都沒買到，只買到《第一件差事》。多年後，才在網路上發現有人賣，價格奇高，但他們費盡心力，還是找到一本價格低廉的，因為賣家不知道《將軍族》的出版歷史。父親少年時幾乎擁有七等生全部的著作，獨缺晨鐘版《離城記》，後來找到一本，還是名人簽名本。母親少女時代擁有的大林書局綠色封面《約伯的末裔》不知道被誰借走了，懊惱不已，搜索多年，希望彌補缺憾。原先以為無望了，最後終於找到不只大林版，竟然也有更早、更難得的仙人掌版。還有一本名字很奇怪的《未埋庵短書》，作者名字也怪，但德彥已經不記得了。

所以他跟父母親的書住在一起，這樣已經幾年了。

最近，他已經越來越受不了它們。至少受不了它們的味道。越來越不願意回家，因為不想面對家裡的書，還有開門的剎那撲鼻而來的潮濕書味，以及那種被悶住的氛圍。

每次都這樣，回家一進門的時候，聞到一股悶悶的潮濕味道，書的味道，很多書陳年堆在一起的味道。其實，他已經習慣了，只要在房裡待久一點，就不覺其味，但每次從外面回來，一開門，進入家門界限的那一刻，微酸的潮濕味就衝鼻而來。清楚感覺到那個閥門，像某種結界。那是他熟悉的，但不喜歡。爸媽總愛說書本有一種香味，打開的時候撲鼻而來，一般的書都有，但尤其是他們擁有許多的英文原版書，更尤其是原版精裝本，因為紙質佳，夠厚又防蛀，總是散發書籍特有的清香。但從他有記憶的時候開始，香味已經衰竭，瀰漫著淡香的書所剩不多，大多滲出微潮味，聚集在一起隱隱發酵。回家時，悶悶的味道帶來的現實感，提醒他自己居所殘破，還有生活失敗。事實上他的公寓已經很常除濕，味道算淡，只有從空氣不算清新的樓梯間，跨進家門的一剎那，轉換之間，對比明顯，氣味逼人，才敏銳感覺到差異。但那一剎那，總是引起心中的不悅，總是想：總有一天把這些書全部丟掉！

走進來，他必須小心不要碰倒堆在走道兩邊巍巍峨峨的書。不過，無論怎麼小心，還是常撞倒，幾本掉下來，或整堆坍落來，因為很難避開。那個時候，生氣無用，耐心蹲下撿起來便是。小時候，常常不小心碰倒書，有時候會很煩，發怒瘋狂踢倒更多堆，發洩情緒。但事後還是得一一撿起來，堆疊回去，不然散落一地，家裡根本無法行走。更絕的是，顫巍巍的書堆，甚至不需要人碰觸，會因為擺放不平，慢慢移位或傾斜，突然自己倒下來，轟地一聲垮下嚇到他，好像靈異事件，暗示蔓生之書的魔性。

他出生的時候紙本圖書已經逐漸沒落，出版量一年不如一年。從小就知道他家跟別人不一樣，因為書非常多，人們會提。原先，親朋們往來言談間總是會提到「他們家書很多」或「你們家書很多喔」，好像目睹奇觀，語氣帶著好奇、訝異、揶揄；後來，爸媽漸漸減少與人往來，幾乎已經沒有訪客，不再有人看到家裡如山的書，人們似乎也就忘了他們家「書很多」的事情。

他繼承了父母親的書，也繼承了父親把所有的書都丟掉的夢想。已經是兩代的夢想了，為什麼還沒有丟掉？他總是問自己。

父親愛書，擁抱書和知識帶來的一切，卻也同時清楚書帶來的限制與負擔。先不說書中的理念足以左右想法，施展意識型態的馴化，光是物質層面的負重，與簡單的心理糾葛，就是一輩子的負擔。爸爸常開玩笑說，自己年輕的時候，興趣廣且深，但是買書比讀書快，讀書計畫總是落後，所以每次暑假寒假返鄉，都會背負一大旅行袋的書，重得要死。打包的時候，覺得這本德希達應該要看，那本傅科不帶可惜，假期中應該可以看完，都難以割捨，都放不下，不該留在台北。結果，每次假期的效率都不高，背了十幾本書回鄉，能看完其中一本的一半就不錯了。（記得父親笑著說：「那些理論書都不好讀懂的啊，尤其在那個年紀，二十幾歲，自立自強自己讀的情況下。」）父親嘲笑自己是書的奴隸，寒暑假往返花蓮途中，背著死沉塞滿書的旅行袋，上下火車，出入車站之間，感嘆自己是精神三變裡面負重的駱駝。

父親充分理解自己對於書的矛盾情感，離不開書，既是愛慕，又是綁縛。書給他自由，也帶來限制。大部分時候父親都是書奴，但是如果情緒累積一段時間，到臨界點，他會爆發，產生毀滅書籍的衝動。不過，那只是衝動，一下子就過去了，要不然德彥的公寓裡現在不會還有那麼多書，在父親已經離開的情況下，繼續困擾著兒子。

除了常常說自己是書奴的種種好笑事跡，另一個父親常說的故事，就是關於書的毀滅。至少是關於毀滅書籍的夢想，例如，如何在夢境裡失掉所有心愛的書。那一年他爸媽要去紐約念書，打包了十三箱英文書，大部分是原版書，想說與其在美國重買，不如選書運去，比較便宜。前提當然是這些書在課程中可能會用到。當年他父親對自己掌握學門知識以及課程內容很有信心，認為知道哪些書用得上，加上總是當馱獸、無法捨棄這本或那本的執著，選了半天，竟然裝了十三箱郵局的堅固紙箱。（母親補充說，你爸爸堅持當時郵局的紙箱品質好，才能保護心愛的書，大熱天兩夫妻一路分批提著十三個用釘子固定的紙箱在街上，走了好幾趟，十足傻瓜的樣子。）但十三箱死沉的書，要怎麼搬去郵局寄呢？自己沒有車子，要去借推車？他們說，擁擠的支局看來也沒有地方可以處理這些重得要死、移動費力的箱子。至於海運公司，應該便宜不少，而且會來收貨，不少留學生採用，但父親認為海運太久，會趕不上上課的需要。所以運送書籍到美國紐約市的事，就懸在那裡，可是時間不多，不能拖了。

結果他們做了後來說起來總是讓聽故事的朋友覺得不可置信的事。到了今天，這麼多年後，父母親兩人已經不記得是誰的點子，或從哪裡得到的消息，或誰給的建議？總之，他們記得過程，記得很清楚。他們打電話（很可能是善於溝通的母親打的）問了一般認為收費昂貴的FedEx快遞公司。原本只想問問，但FedEx的業務很有說服力，說大量貨運可議價，再給折扣，也會來取件。雖然價格還是不低，就這樣決定了，用FedEx。公司派人來取件的那天（就先不說要完成打包對一向做事緩慢的父母親而言有多困難了），來人開著一輛小貨卡，沒有FedEx字樣、圖案或標示，只有一個人，沒有像想像中那樣穿制服。一聽說要搬運的是書，就面露慍色，一直抱怨，說太重，說最不喜歡搬運書，說他不是FedEx的僱員，是被朋友騙來的，朋友沒有告知要他來運的是書本，而且這裡沒電梯，等等，抱怨連連。他用推車拉著裝滿書的箱子，上下樓梯間，乒乒乓乓，撞擊一階階的樓梯，心不甘情不願。當被朋友騙來取件的運貨員甩完十三箱書上車，開走之後，父親說這傢伙搞不好開車到海邊，把這些書都丟到太平洋去了。母親問怎麼辦？父親說，丟了就算了，丟了也好。好像鬆了一口氣。母親一直認為那是反話，但父親每次都說，那是真心的，如果那傢伙把書丟到太平洋，那還真是完成了他的祕密願望，做了他做不到的事情。

據說，那天夜裡，父親夢到一輛小貨卡裝了數量不明的書，一箱箱被推入海中，在不確定是不是太平洋的海濱。雖然不清楚是否十三箱，裡面掉出來的書有些顯然不是他的，夢裡卻執著認為是他的書。夢中的小貨卡司機長得並不像被朋友騙來替FedEx收件的傢伙，但夢境裡的認定，他就是那個人。父親在夢的過程中，心跳加快，情緒壓力極大，最後靠著告訴自己「這是夢」才脫離夢魘。醒來後只說：這是夢想成真的惡夢。

事實上，夢想並未成真。父親的十三箱書神速安抵哥倫比亞大學曼哈頓校園物理系，當兵時在左營認識念物理的同梯朋友給的地址，書先暫放在那裡，因為父母親人還未到。大樓管理員誤以為是朋友家裡寄來的箱子，看到費用昂貴的FedEx空運這麼多箱子飛越半個地球，直說朋友老爸一定很有錢。父親扭曲的隱藏棄書幻想並未成真，那些書幾年後又運回台灣，現在還堆在老舊公寓裡。

這些軼事，耳熟能詳，是爸媽常提起的，當笑話來講。但直到最近，繼承了一屋子的書之後好幾年，當他開始覺得受不了那些書的時候，才覺得這些好玩的軼事背後，隱藏的棄書願望。德彥開始認為，繼承了書的他，也繼承了丟掉那些書的夢想。

問題是，父親無法丟掉它們，他可以嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《撕書人》，聯合文學出版

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作者：伍軒宏

後書本時代來臨，究竟誰背叛了書？

一則關於書的交換、轉移、重組、變形，如何牽動人心的故事。

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這裡存在著兩個世界。從世紀末到沒有書的年代。你想成為背叛書本的人，或追尋書本的人？

線索一：背叛書本的人 vs. 蔓生之書

德彥，在沒有書的年代，他卻有一屋子像是會自體生殖、繼承自父母的「蔓生之書」，承載的故事與情感不屬於他，只有「棄書」的執念深植於心。一段戀情的逝去，終於讓他開始實行「棄書」計畫，成為「背叛書本的人」。

理青，在沒有書的年代，時常來德彥家裡借書。她有人人都稱羨的男友，一段看似美好的戀情。她卻無法抗拒書本的魔力，在兩人無解的相處模式裡，她寧願將自己沉浸於書本之中，成為擁抱書本的人。

德彥、理青，從「蔓生之書」開始的因緣，將由「棄書」計畫引向何方？

線索二：撕書人 vs. 葛麗坊書店

佐夏，在世紀末即將迎來時代變革之際，一位受文藝復興紙本書出版歷史吸引的研究生，他追尋著書，來到位於紐約市的葛麗坊，打算在這間舊書店度過暑期生活。原本只想藉打工的機會接觸善本書，不意卻捲入一場神祕的暴力紛爭，更可怕的是，他的雙手竟然莫名不聽使喚，突然爆發出操控紙張與撕散書頁的驚人超能力……

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Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰