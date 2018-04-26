川普貿易戰將害共和黨在期中選舉輸掉參眾兩院？

正當川普（Donald Trump）在世界範圍内四處挑起火頭之際，其老巢川普大樓（Trump Tower）無緣無故地發生了失火事件，還一死六傷。這個「後院起火」事件，對川普來説可不是什麽好兆頭。轉眼間，11月6日的期中選舉就要到來，競選活動已經如火如荼。共和黨能否守住兩個國會，對川普今後兩年的施政關係極大。但共和黨形勢不妙。

在川普當選後，民主黨在2017年的各種選舉中長期處於頹勢。但到了去（2017）年底的阿拉巴馬州聯邦參議員補選中，民主黨借助#Metoo大潮，出人意料地在這個深紅州把共和黨參選人，被控「性騷擾幼女」的摩爾（Roy Moore）拉下馬，吹起了反攻的號角。到了今（2018）年，民主黨的選舉前景看好。

參議院形勢

參議院100席，現在共和黨以51比49領先民主黨。期中選舉中有35席需要重選，其中，現任是共和黨人的有九個議席，現任為民主黨的有26個議席。共和黨只要贏得35席位中的八個就可以保持優勢，看起來是「簡單任務」，但其實不然。

根據民調，現任為民主黨議席的26個中有21個較穩固；現任為共和黨議席的九個中有六個相當穩固。剩下的八個議席目前競爭激烈。其中就有三個是現任共和黨議席，五個是民主黨議席。共和黨必須在這八個議席中贏得兩個，才能保持優勢。這下子，共和黨的難度就從8/35（0.23）上升到2/8（0.25）。

當然，這個難度差距微不足道。問題是，原共和黨的這三個議席要守住兩個，難度不小。因爲其中兩個，在任參議員都不參選。而在各項選舉中，參議員競選連任通常是最容易的，國會一大幫參議員都連任了N屆。

亞利桑那州原先屬於佛雷克（Jeff Flake）的一席對共和黨最不利。亞利桑那州的兩個現任共和黨參議員麥肯（John McCain）與佛雷克都是最反川普的議員之一。在川普上任後，佛雷克與川普已經罵戰多次。川普表明態度，在共和黨的初選中不會支持佛雷克，他的心儀人選是那個散佈「歐巴馬出生証僞造論」的阿帕奧（Joe Arpaio）。

爲了避免在共和黨初選中失敗，佛雷克早早宣佈不參選，轉而考慮在2020年大選中挑戰川普的可能。這樣，民主黨支持的候選人現任國會眾議員希尼瑪（Kyrsten Sinema）在民調上一直領先幾個共和黨的潛在對手。

另一個共和黨不穩的議席是同樣不競選連任的田納西參議員寇爾克（Bob Corker）的議席。無獨有偶，寇爾克也是參議院内反川普陣營中的一員，甚至被列爲「反川普三人組」（麥肯、佛雷克、寇爾克）。寇爾克日前公開拒絕表態在2020年支持川普。他早早宣佈不參選參議員，也有為總統競選鋪路的意思。

至於競選連任的現任共和黨内華達州參議員海勒（Dean Heller），也有相當可能被民主黨候選人挑落馬。蓋因内華達是近年來「民主黨化」最明顯的州之一。它又是所謂的「一城市州」，絕大部分人都集中在拉斯維加斯，拉美裔在該市增長迅速。海勒在2012年就只是險勝。2016年大選，希拉里就贏了川普。民主黨候選人，現國會眾議員羅森（Jacky Rosen），有很大機會能贏。

在剩下五個州（佛羅里達、印第安納、密蘇里、北達科他、西維吉尼亞），民主黨的現任候選人雖面臨共和黨人的挑戰，但由於他們都是爭取連任之故，相對贏面仍較大。

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眾議院形勢

相較參議院，共和黨在眾議院方面的挑戰可能更大。眾議院共有435席，需要贏得218席才能控制。共和黨現時以237比193領先（五席空缺）。但眾議院所有席位每兩年都會重選（參議院只有三分一重選）。每次都可能大洗牌。現在情況尚混亂，但有幾個因素對共和黨不利。

第一，今年有創12年來最高記錄的58個議席，在任議員不競選連任（或者退休，或者競選其他公職）。其中39個選區的現任為共和黨人，而民主黨的只有19個。如前所述，通常空出來的席位競爭更爲激烈。民主黨可能因此獲得優勢。

第二，從去年到今的#Metoo運動與最近中小學生反槍運動都動員大批民主黨選民。目前各黨的初選形勢看來，民主黨人的熱情明顯比共和黨人高漲。今年第一場引人注目的初選是3月6日的德州初選，包括一個參議院席位（現為共和黨克魯茲〔Ted Cruz〕）、州長（現為共和黨阿博特〔Greg Abbott〕）以及多個眾議院議席。民主黨的初選投票率比原先高出甚多，一度被認爲能超過共和黨。最後雖然沒有媒體預料的那麽高，但增長依然非常明顯。其他州也有這種趨勢。這不禁令人想起2016年競選中，川普在初選中動員出來的大批「新」選民，正是這種熱情讓川普當選。現在情況倒轉過來。

第三，共和黨眾議院議長萊恩（Paul Ryan）宣佈不競選連任，更嚴重打擊共和黨的士氣。萊恩是共和黨建制派、少壯派裡面最有聲望的人物。在川普與共和黨建制派長期不和，萊恩的離去更令建制派失去軸心骨。由於共和黨建制派越來越接近民主黨建制派，因此不少共和黨人甚至打算轉投民主黨陣營，民主黨也來者不拒。

第四，賓夕法尼亞州在3月13日進行了第18選區的補選正被視爲「共和黨人披著民主黨外衣參選」的例子。

共和黨的原議員墨菲（Tim Murphy）在去年被揭婚外情事件。不但婚外情，他還要求懷孕的女方墮胎，但他本人政治立場又「反墮胎」，如此表裡不一，令人不齒，在壓力下，10月5日不得不宣佈辭職。

這個選區已經被共和黨壟斷14年，2016年川普在這個選區大勝20多個百分點。民主黨原本絕無勝機。但民主黨這次推出候選人蘭博（Conor Lamb）立場保守，甚至還「反墮胎」，與民主黨傳統理念相悖。正因如此，民調一直顯示雙方咬得很緊，以致這場補選成爲國家焦點。就連川普、他的兒子小唐納（Donald Trump Jr.）及女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）也都親自到場幫忙拉票，投下資金是民主黨候選人的兩倍。但事與願違，民主黨最後以不到一個百分點的差距，奪得此議席。如此勝利當然進一步拉高民主黨選情，為民主黨打下強心針。

第五，民主黨在選區劃分（gerrymander）中相當「給力」，這又以賓夕法尼亞州最典型。

這裡要介紹一下美國的選區劃分制度。在美國競選的政黨政治中，各州内的國會選區（congressional district）劃分是非常重要的細節（參議員以整個州為單位，關係不大）。選區不等於政區。大部分州在每過幾年都要在原先選區劃分的基礎上，重新劃分選區，其理由是要與人口變動相適應。

看選區地圖，很多選區「長得」細細長長，彎彎曲曲，甚至包括一些飛地。這是因爲各黨都想在自己選區内佔優勢，所以在重新劃分的過程中，會爭取把支持本黨的社區劃入這個選區中。但也有相反的情況，如果在本選區本來就優勢很大，贏得太多就「浪費選票」，那麽不妨把選票「勻一下」，把支持本黨的社區劃分到鄰近的不利本黨的選區中。

總之，重新劃分選區的目的在於整體上最有利本黨，這是一門非常計算精準的學問。美國兩黨都懂這個道理，於是每次重新劃分選區，都是兩黨「較勁」的過程。

在賓州，選區劃分由州議會主持，但需要州長批准。因此，在哪個黨占優勢的時候進行選區劃分，一般而言就對該黨有利。賓州最近一次的選區劃分在2011年，當時共和黨佔優，劃分當然有利共和黨。只是共和黨做得非常過分，出現了很多奇形怪狀的選區，甚至超出了容忍的限度。一個叫「女選民聯盟」（League of Women Voters）的組織向法院起訴，認爲2011年的劃分超乎常理。今年一月，賓州最高法院宣判，共和黨劃分的選區「清楚地、明顯地、讓人感覺到」違反了州憲法，其目的是「獲取不公平的黨派利益」，及「動搖了選民在選舉中行使『自由與均等』的投票權利」，必須重新劃分。

但現在賓州由民主黨當州長（去年競選中上台），共和黨把持議會。共和黨議會弄出來的新地圖，州長不同意，雙方僵持不下，在法院規定的限期無法得到共識。於是法院把劃分權力判給自己。法院的劃分變得有利民主黨。如果按照2016年大選的結果，新劃分能讓民主黨多取得三至四個議席。這對民主黨相當有利。

在其他多個重新劃分選區的州，總體也有利民主黨，這又為民主黨帶來額外進帳。

這樣一番統計下來，根據媒體的總結，現時有201個席位民主黨佔優，203個席位共和黨佔優，31個席位雙方僵持。其中，四席原屬民主黨，27席原屬共和黨。

不可忽略的是，由於最近川普掀起中美摩擦，中國祭出的「精準打擊」瞄準農業州，受損失的農民多是共和黨的支持者。他們雖然絕對數量不是非常多，但眾議員選區人口較少，他們在眾議員選舉中已經足以左右成敗。一旦貿易戰真的開打，若更多利益受損的選民站在川普對立面，就更加大共和黨失敗的可能。

因此，按現在局勢，共和黨在期中選舉中形勢堪憂。值得指出的，雖然民主黨也支持貿易戰，但在其他議題上都反川普。一旦期中選舉失利，川普的日子不好過。最終的結果都是削弱美國在貿易戰中合力與決心。因此這次期中選舉，或許是中國走出貿易戰壓力的最後機會。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航