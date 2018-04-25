30年歷史的高雄A+1百貨熄燈，無預警資遣142人

昔日的南霸天、經營近30年「A+1精品百貨」陪伴許多6、7年級生成長，24日傳出高雄5家分店無預警熄燈，業者證實不敵平價百貨市場競爭激烈，業績與全盛時期相較下滑3成，才決定暫時休息，旗下142位員工都已經發放資遣費。

「A+1」是於1989年由總經理陳淑芬獨資開立，當年在高雄新田路打響第一炮，開創複合式百貨及美妝體驗風潮，後期更從小坪數擴大成千坪大店面，2014年的全盛時期在高雄曾擁有7家店，還一度到台中展店但失利收攤，最後高雄剩5家店。

德民店：高雄市楠梓區德民路951號

中山店：高雄市五福二路262號（大統五福店1F、B1F）

鳳山店：鳳山市中山路149號（捷運鳳山站1號出口）

澄清店：高雄市三民區澄清路339號

博愛店：高雄市博愛二路320號（捷運巨蛋站2號出口）

高雄市目前有5家「A+1」精品百貨門市，營業據點都在人潮多的商圈；傳出要結束營業，昨天就未再開啟鐵捲門，機具悄悄卸下招牌，貨車陸續撤櫃。

門市大門則深鎖並貼出「即日起因改裝盤點暫停營業」的公告，告示中也提及消費者及會員權益：「需商品退、換貨的顧客，於4月27日10:00AM到04:30PM統一辦理。」

「A+1」精品百貨許姓特助受訪表示，他證實5個門市都要結束營業。回顧昔日的風光，許姓特助說，曾經週年慶生意「搶搶滾」，消費者結帳至少要排隊半個小時；隨著時代變遷和消費型態的改變，2、3年前營業額大幅下滑。

尤其是近年市場驟變，大環境不景氣，百貨零售市場戰愈發激烈，寶雅、光南、小北百貨、屈臣氏等業者後浪崛起，加上電商、個人網拍加入戰場，「市場就這麼大，利潤難免遭稀釋。」

他坦言，大型實體店經營困難，近2、3年公司營運走下坡，加上租金高、水電及人事成本連翻漲，內部幾經討論，決定暫停營業止血。但許姓特助也說，公司會依規定支付員工薪水，4月的薪水5月支付，5月的薪水6月會付清，該給的預告工資或資遣費也都不會少。

他轉述公司負責人陳淑芬在思考公司的轉型，希望未來有機會再把老員工找回來，共同打拚，不過現階段公司是要結束營業。

不過，「A+1」是在昨日上午由主管向員工宣布當天起結束營業，業者也未依規定向勞工局通報，高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀表示，迄未收到公司資遣通報與大量解僱勞工通報，如業者未於資遣或解僱60日前向勞工局通報，就涉違反《大量解僱勞工保護法》，將依法裁處新台幣10萬至50萬元。

勞工局進一步指出，A+1在高雄共5家門市，分屬威緻百貨公司、七熹有限公司。根據勞保局3月份勞工投保資料，威緻公司投保64人，七熹公司投保84人；公司將分批解僱勞工，5月4日解僱10人、5月14日解僱44人、5月24日解僱88人，共計142人。

勞工局說，尚未收到公司資遣通報與大量解僱勞工通報，將會持續追蹤和關注，如有勞工因公司停業致權益受損，將協助勞工申請勞資爭議調解。

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核稿編輯：楊士範