沒規定「國號」的新身份證設計票選：「台灣」系列惹議，但遙遙領先

內政部自今年2月起上網公開徵選「第7代身份證」的設計，4月21日開始網路票選至5月11日。不過，因為條件沒有規定「國旗」、「國號」，讓參賽作品各自表述發揮創意，目前票選第一的作品，也因此引起網友熱烈討論。

目前的身份證已經發行13年，距離上一次更換國民身分證設計，已是2005年。而新一代身分證未來規劃將結合自然人憑證及身分證二合一，現行有12欄資料的「世界最複雜身分證」將成為歷史。

內政部預計將第7代身分證一次簡化，除了將和自然人憑證合而為一之外，也會將許多資料存入晶片中；包括性別、父母資料、戶籍欄位等等。

內政部從2月26日起開始舉辦身分證再設計徵選活動，共收到1000多件民眾投稿，最近活動網站也進入網路票選階段，讓全民可以參與投票。有趣的是，目前票選第一的作品「嶼民在地」以「台灣」為國名，引發爭議。

「嶼民在地」的作品採用乾淨的白色作為底色，並在正面印出台灣五大山脈圖樣。值得注意的是，該設計中並沒有出現「中華民國」字樣，而是直接使用「台灣」稱呼我們的國家，目前獲得13506票。

有人因此批評「沒國旗或國號，請問是哪一國的身分證？」、「要去中華民國化，就勇敢點直接宣布改憲法換國號，不要整天搞這些有的沒的」，還有人揚言拒領台灣國民身分證，直指「因為台灣是地名，不是國家！」

不過，也有部分民眾認為有沒有國名或國號沒那麼嚴重「放眼世界一堆都沒國旗」、「身分證只有台灣在用，出國就用護照，在台灣標不標國號有差嗎？」

對於因未限制國旗國號造成討論，內政部也出面說明表示，這次只規範版面要有姓名、身分證字號、照片、出生年月日等欄位，其餘配偶欄、性別欄因為各界意見不一，所以由設計者自行增減。至於國旗、國號及國家特色景物文化等，也都讓設計者發揮創意呈現，但內政部仍保留最後修改的權利。

另外，昨天原本位居第二名的是上面的「拼出台灣」，現在獲得6721票屈居第三名。該設計採藍綠色作為底色，並在正反面分別印有台灣的高山與海洋，其防偽設計上更可看到台灣國寶綠蠵龜的圖樣。本設計之所以會稱作「拼出台灣」，是因為只要將身分證正反面拼在一起，就可以將台灣島嶼形狀的「彩蛋」拼出。

除此之外，昨天一舉衝到第二名的是目前獲得7531票的「和平，奮鬥，救中國」，不過網站上卻沒有太多關於作品的介紹。

還有更多有意思的設計作品，歡迎到「身份證明文件在設計」網站上瀏覽、投票。

依照上面的說明，投票截止於5月11日23時59分，並在5月12日初審出8件作品，初審將選出網路票選最高票的1件，並由五位評審共同選出7件，在進入決選。

本次徵選活動評審為永真急制負責人─聶永真、台灣創意設計中心董事長─張基義、王明嘉字體修院修士─王明嘉、台灣創意設計中心總顧問─張光民及中央印製廠代表1位，共5位設計界專家。

最後的結果將會於5月14日公佈。

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核稿編輯：楊士範