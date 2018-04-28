碰上癌症別急著嚇自己：八種「不合理」的自動化想法

文：葉北辰（基隆長庚醫院癌症中心諮商心理師、癌症希望基金會學術委員）

最近在台灣關於癌症病人或家屬的心理社會服務上，開始逐漸推廣一種心理治療學派叫做認知行為治療（CBT，Cognitive Behavioral Therapy）。雖然不是每個病友或家屬都需要諮商或心理治療，但我們還是可以試著瞭解一下CBT的概念，看看這個概念在我們的抗癌之路能夠有什麼效果。

簡單來說，認知行為治療的主要概念就是在強調一個人的想法（認知）、感覺（情緒）和因應方式（行為）三者息息相關（見下圖）。面對一件事情，你怎麼想就會怎麼感覺，也會進而影響你對這件事情的反應。而這個影響你至深的想法常常是所謂的「自動化想法」，亦即這個想法的產生不需要花腦筋，自然而然就發生了。一般而言，自動化想法有不可抹滅的效率性和便利性，畢竟什麼事情都要想清楚再做太浪費時間和腦力了，所以讓「簡單的事情不用花腦筋就可以反應」具備非常重要的生存功能。

然而，大部分的自動化想法是從過去生活經驗中學習而來；如果生活中的人、事、時、地、物有了改變，而過去的自動化想法沒有跟著調整的時候，這些原本有用的自動化想法很可能會失去功能，顯得有點不合理了。我們每個人或多或少都會有一些適應不良的自動化思考，心理學家稱之為思考陷阱、認知扭曲或非理性信念。這些功能不良的思考模式在身心健康的時候可能對我們影響不大；但是在癌症的身心壓力之下，很可能問題就來了！（參考下表、常見的癌症相關「不合理」自動化想法）。

舉例來說，若某個人聽到自己得了癌症，馬上出現的自動化想法是「癌症等於死亡」，應運而生的情緒可能是害怕和絕望，接著滿腦子擔心自己會死，錯失醫生說的其他重要資訊，包括治療方式、時間、可能的副作用及注意事項……等。或是某個人聽到醫師說接下來要做化療，腦海中立刻浮現聽說或看過別人做化療的樣子的畫面：噁心、虛弱、掉頭髮……等，然後就感到極度的焦慮或心理痛苦，這時很可能會逃避化療，從此不再去看醫生，也可能是對化療副作用越想越可怕，結果還沒開始化療整個人就倒了一半。上述例子若沒有及時調整，抗癌之路就會走的比較辛苦。

面對這些負向的自動化思考，可以怎麼辦？或許可以問自己以下的問題：就算是真的，後果一定有我想得這麼嚴重嗎？我怎麼知道這樣想是正確的，證據在哪裡？有沒有其他可能的解釋或不同觀點？我一直抱持著這樣的想法對我有什麼幫助嗎？可以提筆寫下來自問自答，或是找一個信賴的人跟自己玩問答遊戲，用比較輕鬆的方法來試著挑戰這些不合理的自動化想法，改善自己面對癌症壓力的身心狀態。

常見的「不合理」自動化想法及例子

定義 例子 全有全無思考 只能用非黑即白／二分法的觀點看待事情，不是全好就是全壞，不是全白就是全黑。 「醫生說這個腫瘤不是太好治療，我想我完蛋了，沒希望了！」，病人用二分法思考，不是治癒（全有）就是完蛋／沒希望（全無），因此認為做什麼都是白費。事實上醫生覺得還有治療的機會，只是擔心病人的身體較虛弱不能承受化療，希望病人能夠維持良好作息和飲食以配合治療，可惜病人因為這樣的二分法思考，什麼努力都不想嘗試了。 以偏概全 過度類推，把單一特定的負向事件解釋為普遍和永久的，或是把單一情境的負向結果類推到全面的情境。 「知道得癌症之後，我覺得自己的一生毀了，一事無成，我變成一個沒有價值的人」，得癌症的確是生命中的重大衝擊，然而一個人的生命意義或價值有非常多種內涵：學習與成長、家庭與人際關係、自我認識與評價、夢想與熱情等，怎麼會只用有沒有得癌症來判斷呢？ 選擇性注意 只用有限證據就妄下結論，為了符合自己的偏見還會專門注意相關的負向訊息，並忽略或漠視重要的事實。 「我真的要做化療嗎？我有一個鄰居得癌症之後做過化療還是不治身亡」，病人只因為看過或聽說過有人罹癌做化療之後死亡，便認為罹癌只要做化療就會死亡，也忽視有很多人做過化療之後康復的事實。 武斷推論 沒實際證據就開始驟下結論或直接預期事情會變更糟（算命式猜測）。 「罹患癌症就一定會死得很慘」。 誇大或淡化 過度、不合比例地放大壞事或縮小好事。 「肺癌開刀之後，我呼吸都會很痛，吃止痛藥都沒用」，「呼吸都會很痛」正是一種典型的過度放大，經過適合的引導和回想，例如：一天痛幾次？每次痛的程度（1~10分）？痛起來會用什麼方法處理？什麼時候最不痛？合理的描述可能變成「開刀過後我呼吸的時候會覺得痛，大概平均一天會痛個三五次，有的時候很痛，有的時候還好，吃止痛藥必須過一陣子才會好一些」。 情緒性推理 根據自己的感受進行推理。 「我很害怕癌症，所以癌症一定是個很可怕的疾病」，雖然可不可怕是個人主觀的判斷，但是這邊的重點是，還不知道自己所罹患的癌症之相關資訊，就立刻下了一個結論「癌症是一個很可怕的疾病」，而這個結論的來源就只是因為自己很害怕癌症。 「應該」模式或完美主義 強烈地認為自己應該／不應該／必須／一定／有義務……做某些事情，否則歹誌就大條了！（但實際狀況往往沒那麼嚴重）。 做化療期間非常不舒服的媽媽說「我現在人很不舒服，『必須』早起叫小孩起床，也『一定』要晚上盯她們功課，不然就糟糕了！」，應該和必須的教條讓這位媽媽化療期間也無法好好靜養，卻忘記了自己住院期間無法叫孩子起床和盯功課，孩子們還是過的好好的。 個人化 在沒有明確憑據的情況下，對負向事件承擔過多的責任或自責；找別人或自己成為代罪羔羊，發生壞事一定是某個人的錯。 家屬感嘆地說「都怪我當初不早點叫他去看醫生，拖了這麼久才來檢查，所以才會變成癌症，都是我的錯」；病人說「都是我自己情緒沒有處理好，給自己太大的壓力，才會得癌症」。

本文經癌症希望基金會授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航