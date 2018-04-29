撿走別人掉的錢包，犯了什麼罪？

阿賢的父母家境不差，在台北沒有房貸也沒有車貸，每個月都還能存一些錢。大致上阿賢想要的東西父母親都會買給他，唯一的要求是專心把書唸好，也不用去打工浪費唸書時間。

最近阿賢身邊的朋友都拿了新手機，跟父母親多次商量的結果都是上大學後再說。某日，阿賢與父母親回南部探親，眼尖的他在高鐵站內的座椅看見一個錢包，心想如果取走錢包的錢，那麼就可以買自己喜愛的東西了吧！然而令阿賢訝異的是，在列車抵達高雄要出站時，已經有警察在閘門口等著他。原來阿賢父親使用企業會員購票，每組票上都留有序號，而透過監視器畫面的交叉比對，馬上就可以輕易地知道阿賢目的地。一旁的父母親則是傷心難過不已。

從教育的立場來看，給小孩一點零用錢應該是好的吧。

有些父母認為小孩會亂花錢，形成無謂的浪費，即使有給零用錢也是嚴格限制使用；但這種情況在我看來跟沒給差不了多少。至於害怕「浪費」的問題，其實以「定額定期」的給法就好了，畢竟孩子透過零用錢的使用，在某程度上可以脫離父母親的價值觀，同時有限度地開展自己的意志，並且認知到自我負責的概念，而這一切，也是學習成長的一環。

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如從法律的觀點來說，撿起他人掉落在公眾場所的行為觸犯何罪，是竊盜還是侵佔呢？答案其實都不是。

原則上，這只會成立《刑法》第337條的侵占遺失物罪，處罰也非常輕，最多罰你500元。所以我常開玩笑的跟上課同學說，在「法網恢恢」的前提下，當你們看到錢包遺失時，請先確認有無超過500元，不然最後你真的會是做功德的人。

當然，你把遺失物拿去警察局的話，可以驗證好心有好報這句話，因為《民法》第805條的規定，你可以要錢包裡面的十分之一。至於有些人疑惑為何這條的刑罰怎麼這麼輕，其實這是人性（法律術語：期待可能性）的考量，基本上可以考慮除罪化，不然有些喜歡在球場撿保特瓶去賣的人，某種程度上都會有成罪的危險。

最後一個有趣的問題是，撿起錢包拿走裡面的錢，然後把錢包丟掉。請問有毀損錢包的問題嗎？

理論上，這當然可以另外成立毀損罪，不過這會很弔詭，因為撿錢包只有罰500元，但如果警察伯伯問你錢包去向時，你瀟灑的回答「我丟了」，刑度瞬間提升為兩年（《刑法》第354條），比六福村的大怒神還高還快。所以，為了避免變相懲罰那些誠實的犯罪人，基本上還是以不成立毀損罪較為合理（法律術語：不罰的後行為）。

回到一開始的故事，教育上給小孩一點（定期定額）零用錢，即使可能會浪費，但那也是他們成長的必經路程，父母親也該學會適時的放手，至於侵占遺失物在法律上的處罰雖然很輕，但想想掉錢包的人重辦身分證很麻煩，所以還回去還是比較好，甚至可以從十分之一的報酬中「看到幸福」，法律並沒有虧待你們。

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本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航