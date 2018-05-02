日本建立的地政系統，讓國民黨具備推動土地改革的能力

文：黃樹仁

過去對台灣土地改革的研究，只論動機與後果，幾乎從來沒有人討論過政策執行能力的問題。研究者似乎都認為，只要執政者有了改革的動機，下達決心，改革就水到渠成。國民黨願意犧牲台灣地主，所以能在台灣實施土地改革。國民黨人在中國時不願犧牲自己的利益，所以無法實施土地改革。這說法隱隱認定，國民黨在中國與台灣都有實施土地改革的能力，差別只在於動機的有無。

這是唯心論的天真思考方式。人類政治史上有太多執政者滿腔改革熱情卻改革失敗的例子。實施任何政策，不僅需要動機，也需要能力。有改革動機的執政者，未必有改革的能力，因為他未必有改革所需的行政工具。

很不幸的，在國民黨的土地改革史上，土地改革動機與實施能力二者卻是近乎同時缺乏或同時獲得，以致於研究者們看不出兩者的分際。

簡單的說，中國時代的國民黨政府，既無土地改革的充分動機，也沒有實施土地改革所需的現代國家基礎行政能力。到了台灣，不僅因執政者個人偏好與國家危機而產生了實施土地改革的強烈動機，而且因繼承日本殖民政府留下來的戶政、地政、執法等現代制度，突然獲得了前所未有的執行土地改革所需的基礎行政能力。

Michael Mann指出，國家權力包括專斷權力（despotic power）與基礎行政能力（infrastructural power）兩種成份。所謂專斷權力，指的是國家的執政精英，不須與民間社會裡的團體進行例行而制度化的談判，就可以採取行動的權力。所謂基礎行政能力，指的是國家能夠實際穿透民間社會，有效執行其政策的能力。

國家的專斷權力與基礎行政能力是兩種不同的權力，兩者強弱無必然相關。歷史上專制君主的專斷權力經常近乎無限。例如中國君主：「君要臣死，臣不敢不死」。現代極權國家，不論共產政權或納粹，專斷權力也常近乎無限。

相對的，現代民主國家必須依法行政，且受議會與輿論監督，專斷權力很小。未經議會同意，不得擅徵一文。未經法定程序，不得擅捕一人。

就基礎行政能力而言，受制於物質基礎的薄弱，傳統國家的基礎行政能力通常很低。例如，無法建立嚴密的人口與財產登記，無法有效的量能課稅，只能攤派。事實上，一般傳統國家除了攤派徵稅與防止叛亂外，基本上只能讓各地豪強自治，很少干涉地方事務。各地度量衡制度的歧異已足以指出傳統國家穿透社會能力的低落。

相對的，現代國家受惠於物質基礎的改善，其基礎行政能力通常遠高於傳統國家。例如，西方現代國家可以有效監視民間經濟活動，並依法徵收各種交易稅與所得稅，逃稅愈來愈難。政府有能力壓過地方豪強的抗拒，在全國執行一致的法律與政策。一紙書面通知便可使役男自動入營報到，不必派兵在街上抓丁。

借用Mann的概念來說，傳統中國的國家專斷權力很大，但基礎行政能力很弱。中國時代的國民黨政府繼承了一個傳統的國家，不論其專斷權力大小如何，基礎行政能力始終很低。國家缺乏有力的行政機構，地方行政只能依賴地方豪強自治，無法直接貫穿到一般人民。這種國家當然無法實施違背地方豪強利益的政策。事實上，連徵稅都難及於富戶。用陳果夫主政江蘇的經驗來說，「大戶欠糧，差不多全國都是一樣。」

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要執行有效的非暴力而有補償的土地改革，就必須先確定哪些人擁有哪些土地，以便依照法律來決定地主可以保留哪些土地，放棄哪些土地，轉移給誰，以及如何補償。一旦不可避免的爭議案件發生了，必須有不受地方豪強控制的行政機構來執行仲裁以落實國家政策。

這些說來容易，實際上很困難。完整的戶籍、地籍資料與執法機構是先決條件。這在傳統中國，以及多數傳統社會，是幾乎從未實現的事。傳統中國不只沒有完整的戶籍登記與人口統計，連土地登記都不完整。土地面積、等則與價值不清楚，土地所有權人身份不明。許多土地是由不在鄉地主所擁有，產權可能因為多代繼承或典押等而變得很複雜。

某些大地主的土地可能散佈在許多不同縣份，甚至不同省份，無法確知他到底擁有多少土地，甚至他自己可能也不清楚。佃戶可能數代相傳，也可能變動頻繁，但都無官方紀錄可稽。地方行政基本上是地主鄉紳自治，無法期望他們執行違反地主利益的上級政令。

在上述人口與土地登記二者都不清的傳統社會情境裡，要依台灣式土地改革的法定程序，規定每一地主可以保留所有的自耕土地，但在其散佈各處的出佃土地中則只能選擇保留特定面積的水田或旱田，其餘必須依照等同土地年收穫值若干倍的價格出售給現耕佃農，基本上是不切實際的空談。單是確認地主的土地所有權總額，或甚至佃農的佃耕權與土地承購權，就已超出傳統國家的行政能力。

在這種傳統社會裡，真要土地改革，唯一辦法是不考慮地域間差異，而以村為單位（或至多以鄉為單位），不論原先地主為誰，不論他總共有多少土地，不論土地的產權糾葛如何，不論自耕佃耕，不論原先佃戶何人，不分青紅皂白的將全村土地依某種規則分給村民。這正是中國共產黨在中國實施土地改革的辦法。

但國民黨不是共產黨。國民黨並不打算不分青紅皂白的將土地以村為單位分給村民了事。它要保障地主的某些權益，而保障地主權益所需的完整戶籍與地籍紀錄卻根本不曾出現在明清以來的中國。事實上，直到今日的中國，在共產黨執政後半世紀，雖然能追查每個人的祖宗三代，卻仍然無法建立完整的全國地籍。即使近年使用衛星遙測，也還弄不清全國確實的耕地面積。甚至在近二十年改革開放後，新增而沒有戶籍登記的人口多得驚人。

簡言之，中國時代的國民黨，基本上並不具備實施台灣式土地改革所需的基礎行政能力。因此，即使它企圖實施台灣式的土地改革，也註定了將是糾紛不斷，窒礙難行。事實上，中國時代的國民黨確曾企圖在某些省份實施土地改革的初步。1927年北伐後即在浙江等省推行二五減租。抗戰後更在各省企圖推行二五減租，結果都是不了了之。光是何謂二五減租，各地黨政機關的理解即大有不同，遑論其他。

問題不只是動機不足，而且是沒有行政工具。事實上，不要說土地改革，光是整理土地產權登記，就因牽涉到可能增加土地稅捐，而遭地主普遍抗拒以致難以落實。

台灣原是清代中國的一部分，戶政、地政與基層行政組織都與中國各省一樣殘缺。地方行政是地方豪強主導的鄉庄自治，官府穿透社會的能力極低。甚至當清廷將台灣割讓給日本時，清廷並不知道台灣的確實人口與耕地。由往後日本人的調查比對，我們知道清廷高估了台灣人口，但嚴重低估了耕地面積。

使台灣脫離傳統社會的，是日本殖民政府。現代化的日本殖民政府，在殖民初期就完成了人口與土地的調查與登記。1903年已出版以村為單位的台灣戶籍登記與人口統計。1905年已實施人口普查。1898年設土地調查局。1898-1903年間實施土地調查，一則實施土地測量；二則實施產權登記，確認全台土地產權。

換言之，佔領台灣不到十年，日本殖民政府已建立台灣嚴密的戶政與地政。另一方面，周密的地方行政與警政也使政府貫徹政令的能力遠高於鄉紳自治的傳統中國。農會組織更使農業活動處在政府嚴密控制之下。

日本殖民政府建立的這基礎行政能力，戰後為國民黨政府接收。當時台灣地籍行政之嚴整，曾令接收官員訝異讚譽不已。1950年代初以內政部政務次長身份督導土地改革業務的鄧文儀也指出，「台灣地籍測量，較大陸各省普遍。」「本政策之能順利實施，得力於台灣省地籍管理之完善實非淺鮮。」就國家行政能力而言，日據以來的台灣是與中國截然不同的現代社會。

台灣實施耕者有其田政策的第一步，是地籍總歸戶，以便確認每一宗土地與每一地主的土地所有權。1951年1月至1952年2月間，台灣省政府在農復會技術及經費協助下，實施台灣地籍總歸戶。共填寫卡片650萬餘張，製作全省地籍圖57,000幅，以作為日後實施耕者有其田時，耕地歸屬與面積計算的依據。若無日本殖民政府留下的戶籍與地籍制度，土地改革這第一步便邁不出去。

由此而來的相關問題是，若當時台灣其他條件相同，但無日本人留下的基礎行政能力，則陳誠是否會預見台灣土地改革將與中國同樣難以貫徹，而不如此急切的推行耕者有其田？換言之，對台灣優越基礎行政能力的認知，是否增強了陳誠實施土地改革的決心？這是個複雜而有待學界思考的問題。

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書籍介紹

本文摘錄自《挑釁的提問：臺灣研究的歷史與社會探索》，巨流圖書

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作者：黃樹仁

黃樹仁教授常對學術界的主流議題設定與解釋框架，提出根本質問，挑戰學術界或社會上的「常識」與「預設」，再依據邏輯推演，對問題提出其他可能的解釋，並以此為基礎發展研究論文。

他的解釋有時缺乏充足資料或證據，而顯得過於大膽，但正是這種「挑釁」與「大膽」，才迫使人們重新思考既有的議題設定，以及延伸解釋的限制。

本書除了收錄黃樹仁教授的論文，也邀請學界同仁來評論，或回應他的提問。我們相信這種「對話」，甚至帶點針鋒相對的味道，或許是他最愛好的模式，也是呈現黃樹仁教授研究的最佳模式。

Photo Credit:巨流圖書

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航