讀心術還是「認知偏誤」：想一種蔬菜，大多數人會說紅蘿蔔？

文：保羅・科松（Paul Curzon）、彼得・馬克歐文（Peter William McOwan）

有偏見的大腦

街頭魔術戲法：快，想一個數字

街頭魔術師通常使用這個心理戲法：請一名觀眾很快想一個界於1到100之間的二位數數字，且這個二位數的數字都是奇數，並且兩個數字彼此不同。專心，答案是⋯⋯37！

魔術：統計上的數字「37」手法

首先，這個魔術不會每次都成功！當然，在電視上都只會播出成功的那幾次表演！這個魔術的基礎是機率，還有一個減少觀眾選擇的偷吃步。如果在你身上不奏效，畢竟這是讀心術嘛，這本來就很難。你不會每次都調到剛好的頻率。

它是怎麼成功的？

開始時你先告訴志願觀眾，他可以從1到100間任意選擇一個二位數數字，這表示他會記得你給了他們1到100的選項。這稱為記憶中的初始效應（primacy effect）：你往往會比較記得一開始的事。二位數表示數字1-9立刻被消掉了。

然後你繼續說這兩位數字都要是奇數，所以把可能的數字減半了：所有的偶數都出局了。接著，你又說這兩個數字要是不同數字， 這更縮小了選擇範圍。事實上，這樣觀眾剩下相當少的數字可以選擇（然而，他們自己並沒有注意到這點）。

這裡則是心理學及統計學介入的時候了。當被要求快速給出一個數字時，大多數人會說37。這可能是因為它是介於中間的數字。13太小，而97太大。而之所以是3和7這兩個數字的組合，是因為這兩個數字是當你請人們在1到10之間隨便選一個數字時，最常出現的兩個答案，而這裡就把這兩個答案組合在一起。無論理由為何，有很大的機率你會得到你要的數字37。

心理學、偏見及認知科學

大多數人會選擇數字37的這個效應，被稱做認知偏誤（psychological bias）。另一個例子是請某個人快速想一個顏色，大多數人的答案會是紅色；或是想一種蔬菜，大多數人會說胡蘿蔔。對人有所瞭解的心理學，像是記憶中的初始效應以及這魔術當中的認知偏誤，都是認知科學（cognitive science）的一部分。這是一個相當迷人的領域，我們在其中企圖瞭解人類思考的程序；接著，電腦科學家便能利用其結果來嘗試建造出使用起來更方便的軟體，或是建造出具備與人類類似能力的人工智慧。所以，下一次當你想到數字37時， 想想背後的認知科學，然後選擇數字57（或者你已經這樣做了）。

偏見，偏見，到處都是偏見

向上丟擲一個沒被動過手腳的硬幣，投擲十次的結果都是反面，那麼下一次丟擲硬幣時，出現正面的機率有多大？很明顯地，應該是正面的機率大些了吧？嗯，並非如此。每一次的丟擲機率都是獨立的50：50機率。不過，大多數人在這個情形下都會強烈認為該是出現正面的時候了，儘管這樣想一點理性的基礎都沒有。這就是大腦的偏見，被稱為賭徒謬論（gamblers fallacy）；它基於我們傾向認為未來的機率會被過去的事件改變，但事實上並沒有。

當我們檢視人類本身的行動，或在團體中與他人互動的細節時，我們通常不會做出理性的決定；我們並不會遵循電腦的邏輯以及數學規則。我們已經看到個人如何犯下認知錯誤，我們會讓心智產生疏忽，像是想要掌控我們在硬幣魔術中的想法；而我們也已經在數字37的魔術中看到偏見範例了。

在有許多人連結在一起的狀況下，一些非常奇怪的偏見也會出現於社交場合中。這可能是人類遠古採集漁獵時期殘留的集體從眾心理（bandwagon effect），加上選擇伴侶的社交信號，這些都讓我們組成更具凝聚力團體。然而，這些偏見往往會造成問題。讓我們快速地看一看。

舉例來説，當人們在面對與自己觀點相佐的證據時，會出現所謂的逆火效應（backfire effect），也就是說反而會更加強化自己原本的信念！而從眾效應會讓我們傾向以周遭人士行動的方式來行動。將這些與前面看到的確認偏誤結合在一起，可想而知我們的大腦要得到真相實際上很困難。

但我們的大腦已經想到了這點：我們有內建的偏見盲點。我們往往會認為自己的偏見比別人少，而在別人身上發現的盲點比在自己身上看到的多得多。我們的學習技能沒辦法讓我們免疫於偏見。社會心理學家大衛．唐寧（David Dunning）和賈斯汀．克魯格（Justin Kruger）發現，沒有特殊技巧的人往往會高估自己的能力，反之專家往往會低估自己的能力。

你可以利用偏見讓自己變得更受歡迎。光環效應（halo effect） 表示，我們往往會認為一個人的正面或負面人格特質，會從個性的一個領域溢到另一個領域；這是有吸引力的人的強大效應。我們往往會認為，有吸引力的人擁有他們實際上並沒有的美德，就只是因為他們很美。一旦我們進入團體，我們的內團體偏誤（in-group bias）會保持那團體的穩定。這是一種我們全都有的內建傾向，會偏好屬於自己團體的成員。也有報告提到了谷歌效應（其他搜尋引擎也算在內），這是一種當代人的傾向，對於我們知道能輕鬆透過網路搜尋引擎所找到的資訊，我們很容易就會忘記。這可能是我們大腦演化來與我們周遭科技連結的方式，藉此讓電腦負擔一些壓力！

因為我們大腦運作而造成的社交、記憶以及認知偏誤還有很多，我們必須全都進行處理。它們常進入我們大腦中的潛意識當中，所以我們無法明確認知到它們。然而已經有證據顯示，它們對於我們的行為以及這個社會的行為，有著決定性的影響。

不完美的電腦

我們並不會和電腦一樣行動，因為我們無法完美地做好每一件事。但重要的是，要理解電腦其實也不是完美的，只是它們的缺點展現在不同方面。它們會完成程式要它們完成的事，但如果程式有缺陷（bug）存在，它們就會把這個錯誤完成。更糟的是，就算程式完全按照程式設計師的預期運作，仍然有可能出錯──如果程式設計師對於他們該做些什麼的想法出錯的話。如同我們所見，它們可以被設計成等著出錯的樣式。這種狀況可能不多，但若程式設計師沒有正確觀念，電腦就有可能被設計來做錯誤的事。而程式被設計的方式，很可能是人們犯錯的原因。因此，程式不只該做它們預定要做的事，它們預定要做的事也應該要是正確的才行。

若人們相信程式絕無錯誤，就有可能會發生壞事。2015年英國法院有項判決是說明這點的極端例子。在好幾個中風病人過世之後，兩名護士被指控謀殺。警方查閱數據時發現，護士的紀錄及量血壓機器上的電腦紀錄並不一致。顯然唯一的解釋是，為了隱藏導致病患死亡的疏失，護士捏造了紀錄。然而，當法庭要求一名電腦科學專家來檢驗這項證據時，一切終於變得明朗，原來這些電腦紀錄因為各種原因，變成了不可信的數據。最終，針對護士的指控失敗了。警方、醫院行政人員以及檢方，都理所當然認為機器會說實話，而差點讓這兩名無辜女性因此入獄。很顯然，並非一定要成為程式設計師，才需要理解電腦如何運作以及如何出錯。

另一方面，程式設計師需要對人有所瞭解。當他們理解到我們的限制、我們的偏見以及我們感官運作的方式時，他們才能寫出符合目標的程式，並且這些程式也才能真正幫助人類，而不是讓人們的生活變得更加困難（嗯，有時候無論怎樣，這都會發生）。

韻律偏見

讓我們以人類承受的最後一個偏見作結，這個偏見之所以值得注意，是因為它太奇怪了。這種偏見被稱做伊頓──羅森現象（Eaton- Rosen phenomenon）， 也被通稱為韻律偏見效應（rhyme-as-reason effect），意思是我們傾向認為有押韻的一段敘述更為準確，也更真實。這是廣告商常用的技巧。為什麼一段有押韻的敘述聽起來更真實呢？這仍需更多辯論。我們可能只是認為這樣的敘述更美，存在一種美感。

我們的大腦是個很棒的東西，看似奇特，但做為一個天然的計算以及邏輯思考者，它顯然不是如此；我們並不會像電腦一樣思考。然而在未來，電腦會被設計成越來越像人類一樣思考，可能還會模仿人類的某些奇特之處。只有到那時，它們才能用和我們一樣的方式來體驗這個世界。

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書籍介紹

本文摘錄自《思考的演算：跟著電腦學思考，你也可以成為計算思考大師》，八旗文化出版

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作者：保羅・科松（Paul Curzon）、彼得・馬克歐文（Peter William McOwan）

譯者：謝雯伃

許多國家都在提倡計算思考，甚至將之列入中小學課程。在此全世界都在夯程式設計之時，我們不禁問：一定要學會程式語言嗎？事實上，比起程式語言，更重要是學會背後的電腦運算思維，即計算思考。而計算思考的核心，就是培養解決問題的能力，是新世代必備的溝通能力。然而，計算思考到底是什麼？它所能做的事情超過你的想像！

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Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航