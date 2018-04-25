馬英九因「三中案」再次應訊，為何全程4小時都行使「緘默權」？

（中央社）

台北地檢署偵辦「三中案」，今天上午傳訊前總統馬英九等人。馬英九庭後指出，在本案偵查程序合法性的疑慮還沒有釐清等情況，今天他行使緘默權。

今天上午傳訊前總統馬英九、中投公司前董事長張哲琛等人出庭，釐清案情。馬英九在9時20分左右抵達北檢，面對媒體提問並未做出回應，微笑不語。

國民黨過去遭檢舉賤賣旗下中影、中廣和中視，民國103年最高法院檢察署特別偵查組以「查無不法事證」宣布全案偵結，而三中交易案是在馬英九擔任國民黨黨主席期間完成。

不過，不當黨產處理委員會在去年8月公布的中影案調查報告指出，中影公司在民國95年以每股新台幣65元出售股權，但當時的鑑價嚴重低估中影土地價值。

馬辦發言人徐巧芯指出，馬英九擔任國民黨主席時處理黨產，立場清楚坦蕩，公開授權，公正無私，個人廉潔更可接受最嚴格檢驗。

北檢調查「三中案」，曾於去年11月29日傳訊馬英九到庭；經過14.5小時左右的偵訊，檢方訊後將馬英九請回。

馬英九二度應訊，行使緘默權

馬英九出庭後強調：「我從政30多年以來，一向奉公守法、清廉自持，絕對禁得起檢驗。我相信，只要台北地檢署沒有奉命一定要起訴我，能夠公正、客觀、完整、詳實的檢視所有事證，就會知道我沒有犯罪。當然，如果台北地檢署另有考量，我雖不好戰，但也從不畏戰。」

馬英九說，自從他卸任公職2年以來，面對種種莫須有的指控，自己一向全力配合北檢的偵查，換來的卻是長達14.5個小時、被外界批評的「疲勞訊問」，以及鋪天蓋地對外散佈不實偵查資訊，企圖引導輿論，毀滅他的人格和名譽。

馬英九認為，北檢已違反《刑事訴訟法》第2條「客觀義務」，以及第245條「偵查不公開」的程序要求，由北檢偵辦相關案件，恐怕已經難期公平。因此，他去年親自告發北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健涉嫌洩密，並向台灣高檢署聲請，將案件移轉到其他地方法院檢察署偵辦。

馬英九表示，這個聲請案，北檢在今年1月19日回函答覆「礙難准許」，而且還是由偵辦三中交易案的黃姓檢察官自己審核決行；這種毫不避諱的球員兼裁判行為，使他深感北檢在本案中對他的處置，恐怕也是「礙難公平」。

馬英九說，依據北檢今年2月5日來函表示的法律見解，以及《刑事訴訟法》第11條的規定，和最高法院34年聲字第11號判例意旨，對於他移轉偵辦的聲請，程序上應該由台灣高檢署處理才合法，怎麼會由已經被質疑難期公平的北檢，自己審核自己是否應該被移轉偵辦？

馬英九接著說，對於告發檢察長邢泰釗和主任檢察官王鑫健涉嫌洩密的案件，在他告發的當晚（去年12月13日），在還沒有分案偵查之前，就召開記者會否認洩密，還把責任推給媒體。如此輕率的處置，如何讓人相信北檢的偵辦會對他公平？

馬英九指出，雖然北檢傳訊他，必須要到，但是，在本案偵查程序合法性的疑慮還沒有釐清之前，在北檢偵辦本案難期公正客觀的疑慮還沒有消除之際，「我決定行使法律賦予我的權利，對於今天檢察官所詢問的問題，行使緘默權。」

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核稿編輯：楊士範