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2018/04/25, 社會
【插畫】電動車都要上火星了，地球人卻仍酒駕個不停
謝東霖 Hsieh Tung Lin
我們想讓你知道的是
有些人說要引入鞭刑或倡議「酒駕唯一死刑」，但只要人們不建立負責任的意識，再多的嚴刑峻法，還是無法根絕酒駕的狀況。
唸給你聽
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夏天到了，下班或下課後來一杯冰啤酒是多舒服的事情，但喝完酒之後怎麼回家，可就是個嚴肅的問題了。
雖然政府和民間團體長期大力倡議，但酒駕傷人的案例卻仍舊頻傳，日前甚至還傳出警官「酒後嘗試駕車返家」衝撞人車的事件，有如知法犯法令人無眼以對，想想Tesla發射的電動車都快到火星了，地球上的人，卻仍然酒駕不停。
面對層出不窮的酒駕狀況，有些人說要引入鞭刑或倡議「酒駕唯一死刑」，但只要人們不建立負責任的意識，再多的嚴刑峻法，還是無法根絕酒駕的狀況。
每個人都應該從自己的生活周遭做起，酒後彼此監督使用大眾運輸或是代駕服務，確保自己的朋友安全回家，才是友誼的真正表現。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航