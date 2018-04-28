如何吃得健康？熟齡大哥大姐的日常營養飲食急需協助

文：林宛瑩（龍吟研論資深研究經理）

許多上班族到了週日晚上，會在心裡期待著「要是明天不用上班能有多好！」，不過在訪談接近退休的大哥大姐經驗中，出現的則是另外一種聲音：「如果明天以後不再去上班，真的好嗎？」

回溯這些熟齡大哥大姐的生活，許多人在五、六十年來的生活中，為自己生活決策、安排的空間並不多，諸如家庭、子女、工作，生活總有許多任務要解鎖。等到退休的那一刻，生活時間安排和責任頓時鬆綁，看似解脫壓力，但重掌生活主導權，也有為數不少的退休者感到徬徨。

人家說退休是很可怕的事，退休其實是最容易生病，因為忽然間沒工作、無所適從，沒做安排的話，一天沒事做就會慌，也不是沒有朋友，可是如果朋友還沒退休，會一下子無法承受這種孤單。（台北，女，61歲）

健康資本、生活能力是支撐長輩退休生活的兩大支柱

在兩岸先驅消費者的心目中，退休指的不僅是結束工作，而是各式責任真正解除。關乎能否「完全退休」的前提有百百款，除了個人經濟準備是否充足，就連子女是否可以獨立也是前提考量。此外，在2017樂樂活大家講全台長者生活需求調查（後簡稱為「2017樂樂活大家調查」【註】）的集體訪談現場，有許多70歲以上的老長輩告訴我們，面對老化，把自己的健康照顧好，是不能放手的關鍵任務。

昨天看微信說我們老人要學會生活，到70歲就要對兒子孫女那一代放手，管好你自己就行了，我覺得他說的很有道理，應該慢慢把重心放自己身上，健康要更加注重，健康銀行的存款才多一點。（廣州，女，61歲）

陳亮恭醫生在2018龍吟趨勢論壇《無齡社會設計的新藍圖》的演講中曾提及，英國的研究中發現長者退休後高興的時間只有兩年，兩年後開始看病，感覺憂鬱、身體這裡痛、那裡不舒服。怎麼夢幻退休生活在實徵研究的數據中一夕變黑白？這樣的擔憂，同樣也出現在兩岸的熟齡先驅消費者身上，屆臨退休，但相應生活能力未養成或需加強，使得退休變成長輩心中既期待又怕受傷害的生命階段轉換。

離開職場舞台，大哥變身「居家宅男」，吃健康的需求缺口無所遁形

在龍吟2013年回甘生活研究中，發現台灣退休後的大哥、大姐生活安排有不同的取向。大哥們退休後期待回歸家庭，多花時間在家陪伴家人，大姐們相對樂於走出家門，參與交流學習等團體活動，建立新的生活內容，兩者取向的差異也使需求樣貌大不同。這樣的狀況也在2017樂樂活大家講調查中獲得證實，十大老後生活需求中，「交流學習活動」在50歲以上大哥們的需求排名只排到第八（14.5%），卻是大姐們的第五大需要（22.0%）。

圖1：50歲以上男女10大生活需求排名。資料來源：樂樂活大家講全台長者生活需求調查，加權後50歲以上樣本數31,945人。

然而，「要健康」的想望，和「生活能力缺乏」兩者交集，使得吃健康的需求缺口無所遁形。許多大哥因為過往三、四十年的生活，多將時間貢獻於職場，由老婆照料生活起居，使得眾多「居家宅男」實質上缺乏居家生活打理的能力。且大哥們退休後，身體因為年紀增長、過往積勞，明顯感受到健康狀況不如以往，雖有更多時間關注自己的健康，但不知道該從何著手。面對原本家中的備餐者——老婆，開始向外發展新生活重心，大哥的自立自強吃健康之路急需協助。

圖2：50歲以上男女10大生活困擾排名。資料來源：樂樂活大家講全台長者生活需求調查，加權後50歲以上樣本數31,945人。

進一步細看吃得營養健康的困擾，大哥們在食材安全與營養均衡上遇到的挑戰明顯高於女性，大姐們的麻煩則發生在菜色變化與煮食風險上。綜觀全體50歲以上大哥們的填答者中，營養均衡難「一兩個人吃只能簡單煮，很難營養均衡」（13.4%），以及對如何吃營養的知能不足「不知道怎麼吃才夠營養，又不會過量」（12.6％）的困擾比例分居第六和第九名。相較之下，大姐們的十大困擾中，僅有第九名與吃營養有關，其餘除了打理生活，還有許多外出行走和交流學習的麻煩。

補足大哥日常營養飲食的知能缺口，直入潛在市場機會

圖3：吃得營養健康解方滿意度填答（5分量表的平均數）。資料來源：樂樂活大家講全台長者生活需求調查，加權後50歲以上樣本數31,945人。

在吃健康的議題之下，大哥大姐們希望困擾怎麼解決呢? 大哥們期待「直接協助備餐」類的解方，直接補足個人備餐能力不足的缺口，反觀會煮飯的大姐們，則需更進一步的適性營養專屬食譜建議。同樣的情境，也出現在樂樂活大家講的實體訪談現場，有大哥提起家裡是老婆負責煮飯，自己喜歡吃口味重一點的食物，可是老婆總煮得清淡，雖然吃起來不合口，但也不敢說出來，畢竟自己也沒有備餐能力，如果老婆宣布罷工就傷腦筋了。由此可見，居家老宅男的日常營養餐食，已是一個待開發的潛在市場機會。

退休表面上僅是生命階段的轉換，但卻大幅的調動了長輩的生活內容與重心，伴隨著因老化帶來的生理弱化，若無相應準備，其中徬徨可想而知。協助長輩無痛銜接生活轉變、顧好自身健康、延長活躍生活期，絕對是無齡社會生活設計基本且重要的切入點。

註釋：樂樂活大家講是智榮基金會於2017年發起的「全台未來長者生活需求大調查」，藉由線上問卷及全台個縣市30場團體訪談，掌握更全面的台灣長者需求圖像。兩個月的期間共回收68,323份有效樣本，其中50歲以上的填答樣本有32,051份，而線下團體訪談共接觸全台1,024位長輩。

本文經智榮基金會龍吟研論授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航