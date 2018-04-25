被正視的海洋廢棄物議題

海洋廢棄物是近年來最受國際關注的環境議題之一。根據國際固體廢棄物組織（International Solid Waste Association）2017年針對海洋廢棄物的調查報告，2015年全球石化產業生產大約三億八千萬噸的塑膠顆粒和纖維，其中兩億七千五百萬噸成為垃圾，然而，在2010至2015年間，約有六百萬到一千五百萬噸的塑膠從垃圾處理系統流出，從河川和岸邊漂進大海中 。

結合區塊鏈發明與海洋廢棄物議題的「塑膠銀行」

海漂垃圾雖然僅是整體海洋廢棄物的冰山一角，但也已然成為號召力十足的頭牌議題。面對海洋污染危機，各地政府與行動組織接連迎戰，各類型的解決方案紛紛出爐。

在台灣，除了民間團體多年推廣，逐漸普及的淨灘淨海活動外，2015年政府各單位與民間跨部會合作，擬定「海漂垃圾處理方案」，進行源頭管理防止垃圾進入海洋，及加強末端垃圾處理與清運等措施。2017年7月環保署與環保公民團體共同成立運作「海洋廢棄物治理平台」，透過密集的資訊交流與多方討論，於2018年2月共擬推出「台灣海洋廢棄物治理行動方案」和「減塑期程表」，針對海洋廢棄物的源頭減量、預防與移除、研究調查等面向，提出不同方案的企劃與執行，並且強化多方合作及擴大公民及相關權益者的參與。

國際方面， 荷蘭青年Boyan Slat於2013年提出海洋吸塵器（Ocean Cleanup Array）的概念，利用洋流特性攔截與搜集海漂垃圾的方案，紅遍世界各地。另一個打響知名度的國際計畫，是來自加拿大溫哥華的David Katz和Shaun Frankson 成立的社會企業「塑膠銀行」（Plastic Bank），其結合被稱之21世紀最具顛覆性發明的「區塊鏈」（Blockchain）及回收拾荒系統，推行「社會塑膠」(Social Plastic®) 貨幣。

圖說：塑膠銀行在海地的「分行」（來源：塑膠銀行官網）

透過社會塑膠貨幣系統，當地民眾可以將撿拾的塑膠回收物換成數位代幣，代幣可以換取現金，或者用來購買所需物資，包含煤炭或瓦斯等煮食燃料、電力、肥皂，或者是學校教學道具等。另一方面，塑膠銀行向跨國企業（例如殼牌石油公司）兜售社會塑膠與社會塑膠貨幣，對於這些知名的企業公司，購買的產品不僅僅只是由塑膠銀行收集分類後的回收塑料，更是解決海洋廢棄物的解決之道。塑膠銀行自2015年在海地推行社會塑膠系統開始，榮獲國際大獎不斷，2016於菲律賓執行第一個跨州計畫，預計將其體系陸續擴展到巴西、印尼、南非、巴拿馬、印度等國家。

乍聽之下，塑膠銀行的系統和傳統回收系統幾乎雷同。其獨特之處，是用區塊鏈作為貨幣財務與資訊存取的管理系統。2017年塑膠銀行和IBM合作，推出了超級帳本（hyperledger）app軟體，方便民眾將存放的回收塑膠所獲得的社會塑膠代幣直接存入個人的電子錢包，進行帳戶財務管理。

對消費者而言，可以透過區塊鏈系統追蹤產品的來源和情況，進而做出對環境更友善的選擇。

圖說：美國專門解讀科技趨勢的新創媒體Future Thinkers列出了區塊鏈於減緩氣候變遷的最佳7項應用

從處理者到守門員的價值轉換系統

影片：塑膠銀行創辦者David Katz在TED演說創辦塑膠銀行的初衷與企業運作模式





談到創立塑膠銀行的初衷，Katz先生演講中表示，與其去清理已經造成的垃圾，他想做的，是源頭減量。「像是你走進廚房發現水沒關，流了滿地的水，你的第一個反應是去關水龍頭，而不是清理。」利用回收讓已經存在的塑膠能取代所需的生產原料，同時，要解決海洋廢棄物的問題，必須讓塑膠脫離「垃圾」這種「沒有價值」的身分，其中讓塑膠垃圾大翻身的關鍵，就在於讓垃圾的處理者轉身成為資源的守門員。若要解決問題，必然得站在關鍵利害人的角度想事情，在眾多導致塑膠流進海洋內的貧窮海岸型國家中，抽象的環境議題遠不急溫飽生存問題。那麼，如果在他們眼中塑膠是錢，那麼塑膠垃圾，那塑膠就能脫離隨意棄置、倒進水裡的命運。

換個說法，塑膠銀行公司所推出的「社會塑膠代幣」區塊鏈系統，是一套一體兩面的「價值轉換體系」，一邊面對貧困的發展中國家時，塑膠銀行系統把環境價值轉化成經濟價格，使原本不符合回收成本的塑膠垃圾，變成了可以直接換取生活物資的替代貨幣；另一方面，面對已開發的富有國家民眾和企業而言，塑膠銀行在原本純屬經濟生產與消費行為上，增加了社會與環境價值，原本只是企業與消費者買的是東西和產品，當被賦予道德與環境論述之後，東西產品成了解決方案。同時，透過區塊鏈的金融管理技術，這些價值轉換更加順暢，不受地區區域既有的金融體系所困擾。

參考資料

塑膠銀行官網：https://goo.gl/FvGtvP

報導者［塑殺事件簿］：https://goo.gl/bbH4DD

Forbes 新聞網站/塑膠銀行相關報導：https://goo.gl/a8JKNB

IBM部落格/塑膠銀行相關報導：https://goo.gl/MpWQcU

科技新報/區塊鏈相關報導：https://goo.gl/NkRNbN

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