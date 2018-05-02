台灣地價高昂，是農業衰退造成惡性循環的下場

文：黃樹仁

為何台灣城鎮地價高昂而炒作普遍？最天真的答覆是「台灣地狹人稠，土地供給不足」。非常單純的經濟學供需原理。這答覆也隱認土地增值的受益人是無辜的。他們或運氣好，農家祖上遺留都市邊緣增值快速的土地；或商人投資眼光好，買了這樣的地。他們之擁有土地本身，對經濟發展雖無積極貢獻，坐享其成，但也談不上什麼積極為惡賺取不正當利益。

無疑的，地狹人稠，土地不足，以致價格高昂，這經濟學供需原理確實可以在某種程度解釋台灣城鎮土地昂貴的現象。全世界的城市，從香港東京到巴黎紐約，我們都看到了類似的現象。但這單純的供需原理並不能充份解釋台灣城鎮土地使用的現狀。

理由很簡單，首先，台灣的土地並未到消耗殆盡的程度。緊鄰著人口與建築密集的城鎮市區之外，仍有大批農地未經開發建築使用。即使是人口擁擠、房地產昂貴的台北市內，仍有關渡平原將近一千公頃的農地尚未轉供建築使用。人口密集的蘆洲、新莊、新店等地，都市計畫區內的農業區面積仍相當於住宅區面積。更有甚者，儘管地價高昂，台灣大小城鎮住宅區內仍散佈著無數小塊農地，甚至閒置的空地。

其次，將國民所得列入考慮，台灣城鎮地價已遠高於西方城市。市場經濟裡，地狹人稠會導致城鎮地價高昂，這是供需原理可以解釋的。但台灣城鎮地價遠高於西方城鎮，這「額外」高出來的部分，顯然就不是普遍的供需原理可以解釋的。事實上，我們社會的常識似乎就對此台灣特色提供了必要的解釋。

我們社會裡普遍流傳的常識告訴我們，台灣城鎮地價高昂的背後，有政商集團炒作的影子。政商勾結炒作土地，導致房地產價格高昂，使一般百姓慘遭剝削。這是社會大眾的普遍認知。近年研究，更將地方派系與政商集團炒作土地的現象，從市井傳言與媒體報導變成學術上可確認的事實。因此面對解釋台灣城鎮房地產價格為何高昂這任務時，我們似乎由天真的經濟學供需原理進展到了政治社會學的陰謀論。

但是，這陰謀論真的足以解釋台灣城鎮地價「格外」高昂的現象嗎？

看看其他國家的地方政治或都市發展的研究，我們會發現，政商集團與地方派系藉著掌握地方土地行政或都市計畫的權力來炒地皮以謀私利，其實是各國普遍現象。天下烏鴉的確一般黑！事實上，多數研究台灣地方派系與政商集團炒作土地的學者，也都引用國外類似現象的研究以為理論啟發或經驗對照。既然如此，除非我們假定外國政商集團的撈錢能力低於台灣政商集團，否則就無法以政商炒地皮這普遍現象來解釋台灣城鎮地價為何「格外」昂貴。

行文至此，面對台灣城鎮地價昂貴的問題，我們已考慮過單純的經濟學供需原理與政治社會學的政商陰謀炒作這兩個可能原因。我們發現，這兩個近於大眾常識而且普及於各國的因素，固然在相當程度上與台灣城鎮地價高昂有關連，但卻不能解釋台灣城鎮地價與西方相比為何「格外」高昂。

既然上述觀點來自比較推論，我們是否也可以透過比較研究，來尋找台灣城鎮地價「格外」高昂的因素？也許。但在進行比較之前，我們必須先確定我們要比較什麼，否則無從比較。要確認比較的重點，我們得先對自己的社會有基本的理解。理解所需，無非仔細觀察。下面是我觀察到的台灣城鎮地價格外高昂的簡單故事。

故事

第一個現象是農地轉移他用的需求強烈，但滿足困難。台灣在工業化之前，本就已地狹人稠。農業以平均農場面積僅略高於一公頃的零細農為基礎，人口密度高居世界前茅。最近三、四十年的快速工業化與都市化，更使高速成長的人口聚居城鎮，導致城鎮土地需求爆增，價格上漲。同時，相較於工商業所得，多數家庭農場因耕地遠小於工業時代合理的經營規模，農業經營收益相對急速降低。

除了從事高價作物栽培或養殖的少數農家外，一般稻菜小農已無法以農耕專業來維持工業時代的合理生活。絕大多數農家變成兼業農，甚且絕大多數以農外職業為主要收入來源。農業大多變成兼業或退休年齡老農的活動。

上述城鎮擴張與農業相對衰退二者相加，使城鎮邊緣農地轉移工商或住宅等非農業用途的誘因十分強烈。這種轉移，不但可以增加城鎮土地供給而緩和地價上漲，而且可以緩和農業相對衰退帶來的小農老農生活困難的問題。但自1970年代初以來，由於一連串限制農地變更他用的土地立法，這樣的轉移變成相當困難。只有少部分農地被劃入都市計畫住宅區或商業區等可建築區域，多數農地依法都被劃入都市計畫區內或區外的農業用地而不得建築使用。

許多農民想售地離農卻不能如願，只好繼續做擁有土地的低收入戶。城鎮的住宅與工商用地需求，則因法令限制農地他用而更難獲得滿足。城鎮周邊有許多已無法養活農民的農田可用來蓋房子，法律卻限制這近乎自然的經濟選擇。法令人為的限制城鎮土地供給，導致人為供給不足、地價格外高漲、與炒作嚴重。

至於從事所謂土地炒作者，除了大眾刻板印象中的政商集團之外，還包括城鎮新市區內無數的舊農家。城鎮之內許多小農，明明其農地依法已劃為都市計畫區內建築用地，明明農耕收入已微薄到與其土地財富不成比例，卻仍堅持繼續耕作。理由不是喜歡當農夫，而是認定土地會繼續漲價。

因此除了出售小部分農地以改善生活之外，捨不得將其他大部分農地出售或建築使用。農業活動變成資產保有與減免土地稅的手段。從城鎮用地的觀點來看，這是土地的閒置與拒絕供給，是消極形式的土地炒作。只因通常是由原農家以繼續農業活動的方式進行，以致於很少被大眾視為土地炒作。

Photo Credit:Reuters/達志影像

台灣土地使用的第二個現象是政商集團介入農地變更他用。

既然土地法令使農地轉移他用困難，但又不是不可能，便使少數有能力變更農地他用的人掌握了城鎮土地的賣方市場而獲得暴利。這使掌握都市計畫與土地行政權的縣市政府，而非市場供需原理本身，成為決定農地價值的關鍵因素。

要將農地劃入都市計畫區建築用地或將都市計畫區外農地變更他用以獲得巨額價差利益，必須得到縣市執政派系的支持，這不是一般小農能掌握的政治關係。因此，農地變更使用，成為擁有地方政治關係的地方派系與政商集團才能有效進行的活動。原耕小農無力變更農地他用，在農業經營收益低落情況下，也很難找到其他農民來購地繼續低收益的農業經營。

因此，農業區農民售地常不得不以農地名目，以較低價格賣給政商集團中的假農民。這些假農民再利用其政商關係將廉價農地變更為高價住宅或工商用地，從中賺取巨額價差。因此農地變更使用的利益有相當高比例落入了政商集團之手。對地方政治人物言，掌握地方政權就有土地變更使用的暴利可得。結果是政治權力的競逐與土地炒作利益合流。

台灣土地使用的第三個現象是城鎮發展缺乏長遠計畫。

既然農地變更他用有賴政商集團合作，則新住宅區與商業區的劃定自然深受土地炒作集團短期運作的影響。哪些農地可以變更他用，取決於炒作集團擁有土地的大小與位置，而非城鎮發展的長遠計畫。以台灣土地之昂貴與所有權之分散，即便是炒作集團，每次能變更使用的面積通常也不是很大。結果便是城鎮擴展並非大塊土地有計畫的進行，而是片片小地零碎變更使用。

更有甚者，就變更成功的市地的使用而言，一方面，私有土地的使用要盡力抗拒容積率管制，建築物前後相貼，擁擠不堪。另一方面，道路街巷、人行道、公園、學校、停車場等公共設施，不僅儘量壓縮，且其方向位置必須遷就特定私有土地提高價格的需求，而不考慮社區的整體設計。這般發展方式的必然後果，是台灣城鎮新市區的建設缺乏總體規劃而混亂無章。地面高低不齊、街巷狹窄不規則、排水不良；人行道、停車空間、公園綠地、學校等皆嚴重不足。

另一方面，限制農地他用法令除了妨礙都市健全發展以外，也抑制了台灣都市郊區化的趨勢；並且導致都會地區農地禁建，山坡地卻廣泛開發建築的環境破壞現象。

台灣土地使用的第四個現象是農業經營無法合理化。

1970年代以來，農場規模過小使台灣農家農業收入偏低，不僅使農民務農意願低落，更使農業經營難以為繼。因此，農學界與農政機關的改善農業經營主要策略之一，便是鼓勵留耕農民向離農者購地或租地來擴大農場規模。但令人困惑的是，儘管農業經營困難而收入相對偏低，近二十餘年來台灣農地價格卻普遍高漲至遠逾其農業使用價值的水準。農民如果買地來擴大農業經營，投資報酬率通常為負，形同經濟自殺。若要租地，也因租金相對於地價而言過低，使地主出租土地的意願低落。兩者皆使擴大農場規模的策略難以推行，使台灣農業前景更黯淡。

為何台灣農業衰退而農地價格卻高漲？這顯然不是農業經濟學所能解釋的。前述觀察使我們有理由推論，是城鎮土地價格高昂帶動了農地價格高漲，使農業經營改善策略無法執行。

台灣地狹人稠，平原地帶城鎮相望。都市計畫範圍已涵括平原與山坡地帶可利用國土面積的三分之一。道路交通便捷，更使多數農地形同位於城鎮郊區，甚至大都會的通勤區。後果是日常生活上城鄉分際的趨於模糊。長期趨勢則是在國民生活意識上整個可利用國土的全面都市化。在國民生活意識中，農地轉供非農業用途的展望十分顯著。農業收入相對偏低，更使農民售地離農或變更農地他用的意願十分普遍。

綜合後果是，台灣農地已普遍被視為準城鎮用地，被認為遲早會變成城鎮用地。因此，城鎮地價高漲，農地價格也就跟著水漲船高。這是為什麼1970 年代以來，台灣多數農地的價格已非由其農業使用價值所決定，而由其轉移非農業用途的預期價值所決定。決定農地價格的，不是事關農業生產的地力肥瘠，而是與城鎮的遠近，也就是轉移非農業使用的展望。因為多數農地事實上都在城鎮郊區，農地價格也就普遍高漲至類似城鎮用地的高價。形成農業經營收入偏低，農地價格卻昂貴到真正想務農的人買不起與租不起的程度。後果是農場面積無法擴大，農業經營無法合理化。

農業相對衰退，農地價格卻高漲。這矛盾現象的解釋，顯然無法在農業經濟學中找到，而必須在城鄉之間的土地供需來尋求。同樣道理，解決台灣農業問題的關鍵，也不在農業經濟學或狹義的農業政策，而在於城鄉土地的均衡使用，也就是國土利用的全盤檢討。但這正是台灣農學界與農政機關長期拒絕面對的現實。他們所提的農業發展策略，始終停留在不計一切代價，努力想要保存農地的牛角尖中打轉。過去30年的事實已經證明，這種政策只有自我安慰或政治宣傳的意義，而不能解決農業問題。

簡言之，1970年代初以來，台灣意在保護農業的農地農用政策，使城鎮用地因人為供給不足而價格高漲，帶來農地變更他用的假性需求，使普遍被視為準城鎮用地的農地，也跟著價格高漲到遠逾其農業使用價值，使有心務農的農家難以藉由購併或租地來擴大農場規模，結果反使台灣農業前景更加黯淡。愛之適足以害之，這是限制農地他用法令對台灣農業的最佳寫照。

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書籍介紹

本文摘錄自《挑釁的提問：台灣研究的歷史與社會探索》，巨流圖書

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作者：黃樹仁

黃樹仁教授常對學術界的主流議題設定與解釋框架，提出根本質問，挑戰學術界或社會上的「常識」與「預設」，再依據邏輯推演，對問題提出其他可能的解釋，並以此為基礎發展研究論文。

他的解釋有時缺乏充足資料或證據，而顯得過於大膽，但正是這種「挑釁」與「大膽」，才迫使人們重新思考既有的議題設定，以及延伸解釋的限制。

本書除了收錄黃樹仁教授的論文，也邀請學界同仁來評論，或回應他的提問。我們相信這種「對話」，甚至帶點針鋒相對的味道，或許是他最愛好的模式，也是呈現黃樹仁教授研究的最佳模式。

Photo Credit:巨流圖書

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航