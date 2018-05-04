「葡萄牙最美小鎮」歐比杜斯，是中世紀國王送給皇后的結婚禮物

文：陳貴芳

歐比杜斯（Óbidos）距離葡萄牙首都里斯本84公里，四周圍繞著古城牆，是一座中世紀風貌小城，有人說，它是葡萄牙最美的小鎮。鱷魚（作者自稱）一早自新特拉搭火車回里斯本，再轉搭巴士前往歐比杜斯。我以為車會先停在城外，然後緩緩駛入城內，誰知道開士開上高速公路直接前往終點站Caldas da Rainha。鱷魚驚覺後趕緊問旁邊乘客：「我是否錯過Óbidos ?」女乘客點點頭，好心的幫我查看時刻表，要我在終點站下車，再搭原巴士返回歐比杜斯，還交代司機送我回「皇后的城堡」。司機也沒有要我多付車資，讓鱷魚對葡萄牙留下「友善」印象。

因為這件烏龍事件，直到18:40才抵達歐比杜斯。下車時天色已暗了，鱷魚瞧見巴士站對街，有家酒吧剛開始營業，入門問今晚住宿的位置，鋼琴師Fernando帶我到酒吧隔壁的花店，他說：「就是這家。」但是店內空無一人，鱷魚麻煩他用電話幫我連絡老闆娘，原來她忘了有訂房，已經下班回家了。我在寒風中等了一會兒，見到她小碎步跑了過來，進屋後才知道淡季旅客少，今晚就我一人，獨佔四人房。

老闆娘離開後，鱷魚才想起忘了問wifi密碼，加上肚子餓只好再走進隔壁酒吧，想來點熱食，沒想到唯一的食物是「洋芋片」，只好點杯液態麵包「啤酒」果腹。一會兒Fernando說他出去一下，原來他趁商店打烊前去購買麵包，還細心切片裝盤給我，說：「因為很抱歉店裡沒食物，所以請我吃。」天啊！怎麼今天都遇到好人，實在太感動了。

鱷魚一口麵包一口啤酒的畫起Fernando，來自南非的他是假日活動的鋼琴師，平時夜間就在酒吧演奏。因為酒吧老闆有事外出幾天，這幾天他就是代理老闆，他很喜歡鱷魚畫的寫生，所以現場即興一首「寫生的東方女子」送我，鱷魚當時用手機錄下整首歌，但幾天後手機在托爾瑪（Tomar）故障，所以沒能保存下來真是可惜！

Fernando還幫我跟一位經營馬車的老闆談好，如果我隔天早上九點去畫他的馬車，老闆要送我免費的馬車之旅。但鱷魚一直找不到馬車，原來馬車停在汽車停車場旁。好可惜，我錯過了用圖換馬車之旅的機會啊！

Photo Credit: 玉山社

歐比杜斯的歷史可以追溯到西元前300年，由凱爾特人（Celts）建立，後來羅馬人建造了村落和碉堡，摩爾人在八世紀蓋了堅固的城牆。直到1148年，葡萄牙第一位國王阿方索一世（Afonso I，1109-1185），從摩爾人手中奪回歐比杜斯，400年的穆斯林統治時代才正式結束。

1282年，國王迪尼什一世（Dinis I，1261-1325）的皇后伊麗莎白初訪歐比杜斯，愛上這個美麗的小城，她說歐比杜斯是鑲在大西洋岸的一顆珍珠，愛妻的國王擴大整修了這裡的規模，送給皇后當作結婚禮物。直到1883年前，此地都是歷代皇后的受封土地，她們管理著歐比杜斯，也出資建設，因此也有人稱它為「皇后的城堡」或是「山谷間的珍珠」。浪漫的故事，讓歐比杜斯成為觀光客喜愛探索的小鎮。

城外三公里長的水嶺橋建於16世紀，由皇后凱瑟琳（Catherine of Austria，1507-1578）出售歐比杜斯一部份土地，支付建造費用，導引Usseira的水入城使用。狹長型的城堡有七座城門，主要出人口是建於 18世紀的波爾塔城門（Porta da Vila），伊斯蘭式樣的雙重古城門，要拐個彎才能入城，增加了敵軍入侵的難度，強化防禦功能。圓拱型的城門上有著精緻的藍色釉面磁磚畫（AzuIejo），描繪慈悲聖母故事；天花板則是荊棘的冠冕，美麗的城門深具藝術感讓旅人們發出讚嘆。

聖瑪利亞教堂（Church of Santa Maria）曾是摩爾人的清真寺，12世紀時，阿方索一世在原址上蓋了教堂。1447年，國王阿方索五世（Afonso V，1432-1481）與皇后（Isabella of Coimbray，1432-1455）在這裡舉辦婚禮，因此歐比杜斯又有「白色婚禮之城」的美稱。祭壇的右邊有女畫家Josefa de Ayala Figueira （1630-1684）的鑲板畫，她是當時葡萄牙少有的女性畫家，也是重要藝術家之一。西班牙裔的Josefa，在父親的故鄉歐比杜斯定居，死後葬在城內的聖佩羅教堂（Church of Saint Peter）。

教堂前的聖瑪利亞廣場（Pracade Santa Maria）夏天會舉辦音樂會，廣場前有根花崗石柱，由皇后埃莉諾（Eleanor of Viseu，1458 -1525）豎立，柱子上頭一面是漁網；一面是皇家徽章，用來掉念1491年在太加斯河騎馬事故中死亡的兒子（Prince Afonso，1475-1491），也感謝漁夫的搭救。石柱後來被用於固定犯人刑具，以公開示眾方式來懲罰罪犯，因此被稱為恥辱柱。石柱在1910年被列為葡萄牙國家級紀念碑。

聖瑪利亞教堂後方的阿維略博物館（Museu AbíIio）展示了阿維略（AbíIio de Mattos e Silva，1908-1985）的作品。他雖不是本地人，但在歐比杜斯成長並定居，是一位畫家，也從事戲劇和歌劇的佈景及服裝設計，館內展出許多他的精釆手稿。博物館舊址曾是市政廳、法院和監獄，直到2004年才成為博物館。

迪雷達大街（Rua Direita）兩側是各式商店，不是紀念品店就是餐廳，裝潢得饒富風情。盡頭是1186年建蓋的聖詹姆斯教堂（Igreja de São Tiago），目前是一家特色書店。眺望遠方，最高處的城堡是國王迪尼什一世在位期間修建，1755年大地震受到毀損，直到20世紀重修後，成為葡萄牙第一家國營旅館。

歐比杜斯的拉丁文原意為「堡壘」，因此整個鎮被高聳的石頭城牆包圍著。推薦沒有懼高症的人登上12公尺高的城牆，順著全長1,565公尺的城牆走一回，把自己想像成皇后來巡視自己的領土，享受居高臨下的感覺，城內的小鎖全貌與城外的鄉村風光也可盡收眼底。城牆上走一圈要1-2小時，但要非常小心，因通道狹窄，可怕之處就是沒有任何欄杆，有些位置僅容兩人擦肩而過，是拜訪歐比杜斯最驚險也最回味無窮的行程。

每年七月會舉辦「中世紀市集」，2017年是在7月13日至8月6日間舉辦。活動以重現中世紀生活為主題，數百名演員穿著中世紀服裝，扮演商人、貴族、乞丐、音樂家和士兵等角色。遊客可觀賞中世紀風格的表演、採購傳統手工藝品，或是品嚐中世紀的餐食。

歐比杜斯的名產是櫻桃酒，用酸櫻桃（Ginja Berries）釀造而成，酒商想出巧克力搭配櫻桃酒的點子，創造出「Drink a Ginja and eat the cup！」（喝完櫻桃酒吃掉杯子吧！）的噱頭。櫻桃酒的酒精濃度高，搭配巧克力反而可以緩和過衝的酒精味，意外成為喝櫻桃酒的趣味。迪當達大街兩旁多家讓人試喝的小攤子，1歐元便可以品嘗裝在巧克力杯的櫻桃酒。站在街上曬曬陽光，喝一小杯酒讓甜膩的果香在舌間散發，陶醉在浪漫氣息的小城內。

因為太喜歡這裡，鱷魚決定多住一晚，才有時間好好畫圖。傍晚以後遊客陸續離開，我獨坐在碎石路上寫生，寧靜的小鎮安靜得好似只剩下我一人。橘褐色屋瓦配上白底藍邊房子，我的心逗留在這座溫暖的「皇后城堡」，此刻沒有櫻桃酒相伴，但心早已醉了！

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書籍介紹

本文摘錄自《隨興單飛葡萄牙》，玉山社出版

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作者：陳貴芳

「葡萄牙（Portugal）」，原來不在鱷魚的旅行名單上，但卻成為她最難忘的一趟旅行。一切的起因是在2015年的一趟西班牙之旅，那次旅行中她買了一本插畫書《Lisboa》。因為很喜歡書中的城市面貌，所以查了一下Lisboa這個單字，原來就是葡萄牙首都「里斯本」。再加上其它背包客的推薦，訂下葡萄牙旅行的目標。6月邁入盛暑之際，鱷魚買了張不能更改的機票，決定趁著冬季Low Season探訪葡萄牙。

於是香甜的葡式蛋塔、穿過巷弄的電車，以及風格迥異的歐式建築，都成為她筆下最鮮活的作品。沒有太多的計畫，也沒有太多的束縛，旅途中遇到的人們，指引她走向沒有想過的地方。絕非有勇無謀，鱷魚想說的是，只要更勇敢一點點，出發吧！前往明亮黃色與藍色的國度。

本書特色：

鱷魚的走走、畫畫小旅行，這次來到充滿明亮色彩的葡萄牙。

香甜的葡式蛋塔、歐式典雅景觀，以及里斯本街上噹噹作響的電車，都化成她筆下最鮮活的寫生作品。

一點點衝動加上大無畏的勇氣，即使沒有萬全的計畫，也可以獨自上路。鱷魚的「十話十說」，述說展開旅行前的各種心情。

Photo Credit: 玉山社

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航