「葡萄牙最美小鎮」歐比杜斯，是中世紀國王送給皇后的結婚禮物

歐比杜斯(Óbidos)距離葡萄牙首都里斯本84公里,四周圍繞著古城牆,是一座中世紀風貌小城,有人說,它是葡萄牙最美的小鎮。鱷魚(作者自稱)一早自新特拉搭火車回里斯本,再轉搭巴士前往歐比杜斯。我以為車會先停在城外,然後緩緩駛入城內,誰知道開士開上高速公路直接前往終點站Caldas da Rainha。鱷魚驚覺後趕緊問旁邊乘客:「我是否錯過Óbidos ?」女乘客點點頭,好心的幫我查看時刻表,要我在終點站下車,再搭原巴士返回歐比杜斯,還交代司機送我回「皇后的城堡」。司機也沒有要我多付車資,讓鱷魚對葡萄牙留下「友善」印象。

因為這件烏龍事件,直到18:40才抵達歐比杜斯。下車時天色已暗了,鱷魚瞧見巴士站對街,有家酒吧剛開始營業,入門問今晚住宿的位置,鋼琴師Fernando帶我到酒吧隔壁的花店,他說:「就是這家。」但是店內空無一人,鱷魚麻煩他用電話幫我連絡老闆娘,原來她忘了有訂房,已經下班回家了。我在寒風中等了一會兒,見到她小碎步跑了過來,進屋後才知道淡季旅客少,今晚就我一人,獨佔四人房。

老闆娘離開後,鱷魚才想起忘了問wifi密碼,加上肚子餓只好再走進隔壁酒吧,想來點熱食,沒想到唯一的食物是「洋芋片」,只好點杯液態麵包「啤酒」果腹。一會兒Fernando說他出去一下,原來他趁商店打烊前去購買麵包,還細心切片裝盤給我,說:「因為很抱歉店裡沒食物,所以請我吃。」天啊!怎麼今天都遇到好人,實在太感動了。

鱷魚一口麵包一口啤酒的畫起Fernando,來自南非的他是假日活動的鋼琴師,平時夜間就在酒吧演奏。因為酒吧老闆有事外出幾天,這幾天他就是代理老闆,他很喜歡鱷魚畫的寫生,所以現場即興一首「寫生的東方女子」送我,鱷魚當時用手機錄下整首歌,但幾天後手機在托爾瑪(Tomar)故障,所以沒能保存下來真是可惜!

Fernando還幫我跟一位經營馬車的老闆談好,如果我隔天早上九點去畫他的馬車,老闆要送我免費的馬車之旅。但鱷魚一直找不到馬車,原來馬車停在汽車停車場旁。好可惜,我錯過了用圖換馬車之旅的機會啊!

Photo Credit: 玉山社

歐比杜斯的歷史可以追溯到西元前300年,由凱爾特人(Celts)建立,後來羅馬人建造了村落和碉堡,摩爾人在八世紀蓋了堅固的城牆。直到1148年,葡萄牙第一位國王阿方索一世(Afonso I,1109-1185),從摩爾人手中奪回歐比杜斯,400年的穆斯林統治時代才正式結束。

1282年,國王迪尼什一世(Dinis I,1261-1325)的皇后伊麗莎白初訪歐比杜斯,愛上這個美麗的小城,她說歐比杜斯是鑲在大西洋岸的一顆珍珠,愛妻的國王擴大整修了這裡的規模,送給皇后當作結婚禮物。直到1883年前,此地都是歷代皇后的受封土地,她們管理著歐比杜斯,也出資建設,因此也有人稱它為「皇后的城堡」或是「山谷間的珍珠」。浪漫的故事,讓歐比杜斯成為觀光客喜愛探索的小鎮。

城外三公里長的水嶺橋建於16世紀,由皇后凱瑟琳(Catherine of Austria,1507-1578)出售歐比杜斯一部份土地,支付建造費用,導引Usseira的水入城使用。狹長型的城堡有七座城門,主要出人口是建於 18世紀的波爾塔城門(Porta da Vila),伊斯蘭式樣的雙重古城門,要拐個彎才能入城,增加了敵軍入侵的難度,強化防禦功能。圓拱型的城門上有著精緻的藍色釉面磁磚畫(AzuIejo),描繪慈悲聖母故事;天花板則是荊棘的冠冕,美麗的城門深具藝術感讓旅人們發出讚嘆。

聖瑪利亞教堂(Church of Santa Maria)曾是摩爾人的清真寺,12世紀時,阿方索一世在原址上蓋了教堂。1447年,國王阿方索五世(Afonso V,1432-1481)與皇后(Isabella of Coimbray,1432-1455)在這裡舉辦婚禮,因此歐比杜斯又有「白色婚禮之城」的美稱。祭壇的右邊有女畫家Josefa de Ayala Figueira (1630-1684)的鑲板畫,她是當時葡萄牙少有的女性畫家,也是重要藝術家之一。西班牙裔的Josefa,在父親的故鄉歐比杜斯定居,死後葬在城內的聖佩羅教堂(Church of Saint Peter)。

教堂前的聖瑪利亞廣場(Pracade Santa Maria)夏天會舉辦音樂會,廣場前有根花崗石柱,由皇后埃莉諾(Eleanor of Viseu,1458 -1525)豎立,柱子上頭一面是漁網;一面是皇家徽章,用來掉念1491年在太加斯河騎馬事故中死亡的兒子(Prince Afonso,1475-1491),也感謝漁夫的搭救。石柱後來被用於固定犯人刑具,以公開示眾方式來懲罰罪犯,因此被稱為恥辱柱。石柱在1910年被列為葡萄牙國家級紀念碑。

聖瑪利亞教堂後方的阿維略博物館(Museu AbíIio)展示了阿維略(AbíIio de Mattos e Silva,1908-1985)的作品。他雖不是本地人,但在歐比杜斯成長並定居,是一位畫家,也從事戲劇和歌劇的佈景及服裝設計,館內展出許多他的精釆手稿。博物館舊址曾是市政廳、法院和監獄,直到2004年才成為博物館。

迪雷達大街(Rua Direita)兩側是各式商店,不是紀念品店就是餐廳,裝潢得饒富風情。盡頭是1186年建蓋的聖詹姆斯教堂(Igreja de São Tiago),目前是一家特色書店。眺望遠方,最高處的城堡是國王迪尼什一世在位期間修建,1755年大地震受到毀損,直到20世紀重修後,成為葡萄牙第一家國營旅館。

歐比杜斯的拉丁文原意為「堡壘」,因此整個鎮被高聳的石頭城牆包圍著。推薦沒有懼高症的人登上12公尺高的城牆,順著全長1,565公尺的城牆走一回,把自己想像成皇后來巡視自己的領土,享受居高臨下的感覺,城內的小鎖全貌與城外的鄉村風光也可盡收眼底。城牆上走一圈要1-2小時,但要非常小心,因通道狹窄,可怕之處就是沒有任何欄杆,有些位置僅容兩人擦肩而過,是拜訪歐比杜斯最驚險也最回味無窮的行程。

每年七月會舉辦「中世紀市集」,2017年是在7月13日至8月6日間舉辦。活動以重現中世紀生活為主題,數百名演員穿著中世紀服裝,扮演商人、貴族、乞丐、音樂家和士兵等角色。遊客可觀賞中世紀風格的表演、採購傳統手工藝品,或是品嚐中世紀的餐食。

歐比杜斯的名產是櫻桃酒,用酸櫻桃(Ginja Berries)釀造而成,酒商想出巧克力搭配櫻桃酒的點子,創造出「Drink a Ginja and eat the cup!」(喝完櫻桃酒吃掉杯子吧!)的噱頭。櫻桃酒的酒精濃度高,搭配巧克力反而可以緩和過衝的酒精味,意外成為喝櫻桃酒的趣味。迪當達大街兩旁多家讓人試喝的小攤子,1歐元便可以品嘗裝在巧克力杯的櫻桃酒。站在街上曬曬陽光,喝一小杯酒讓甜膩的果香在舌間散發,陶醉在浪漫氣息的小城內。

因為太喜歡這裡,鱷魚決定多住一晚,才有時間好好畫圖。傍晚以後遊客陸續離開,我獨坐在碎石路上寫生,寧靜的小鎮安靜得好似只剩下我一人。橘褐色屋瓦配上白底藍邊房子,我的心逗留在這座溫暖的「皇后城堡」,此刻沒有櫻桃酒相伴,但心早已醉了!

書籍介紹

本文摘錄自《隨興單飛葡萄牙》,玉山社出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:陳貴芳

「葡萄牙(Portugal)」,原來不在鱷魚的旅行名單上,但卻成為她最難忘的一趟旅行。一切的起因是在2015年的一趟西班牙之旅,那次旅行中她買了一本插畫書《Lisboa》。因為很喜歡書中的城市面貌,所以查了一下Lisboa這個單字,原來就是葡萄牙首都「里斯本」。再加上其它背包客的推薦,訂下葡萄牙旅行的目標。6月邁入盛暑之際,鱷魚買了張不能更改的機票,決定趁著冬季Low Season探訪葡萄牙。

於是香甜的葡式蛋塔、穿過巷弄的電車,以及風格迥異的歐式建築,都成為她筆下最鮮活的作品。沒有太多的計畫,也沒有太多的束縛,旅途中遇到的人們,指引她走向沒有想過的地方。絕非有勇無謀,鱷魚想說的是,只要更勇敢一點點,出發吧!前往明亮黃色與藍色的國度。

本書特色:

鱷魚的走走、畫畫小旅行,這次來到充滿明亮色彩的葡萄牙。

香甜的葡式蛋塔、歐式典雅景觀,以及里斯本街上噹噹作響的電車,都化成她筆下最鮮活的寫生作品。

一點點衝動加上大無畏的勇氣,即使沒有萬全的計畫,也可以獨自上路。鱷魚的「十話十說」,述說展開旅行前的各種心情。

Photo Credit: 玉山社

