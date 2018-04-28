你不一定要特別，你只要是你就好了

世界上有千萬種人，每一個人都與另一個人不同，看起或許相似，但其實仔細看就會有差異。而這些微小的差異，就是你的魅力，用心相待的人一定就會發現。

不需要非要變得特別才會被看見、被喜歡，你只要是你就好，那個對自己負責、讓自己開心的你就好。好好做自己，用自己的步伐往前走，就會吸引同樣步調的人同行。

不要勉強跟所有人都當朋友

遇到不喜歡的人，就不要勉強自己非要跟他交朋友。不是因為辛苦，而是因為何必。

人的一生本來就會遇見很多人，也會有人喜歡自己或是討厭自己，每個人都是這樣。有時候也並不是自己做錯了什麼，或是對方不好，僅僅是你們頻率不合罷了。但每個人的時間都有限，如果不是必要，就好好過自己的生活，對一些人來說，沒有交集，才是最好的交集。

當個好人，但不要什麼都好

常常因為心腸太好，所以看到朋友有難總會想要幫助，也樂於接收朋友的苦水，替他們分憂解勞。但是幫忙並不是一種義務，不要不好意思句拒絕別人，每個人的能力都有限，不是什麼都可以做到。

幫不上忙別人不會恨你，但若搞砸了卻會被記一輩子。當個好人，但不要什麼都好，這樣對自己才好。

自己對自己好，才最真實

無論如何，都要記得自己對自己好。要學習照顧自己，別人給的好再豐盛也是跟別人借來的，只有自己對自己的好才最踏實。

對自己好，並不是說要自私，而是要去記得照顧自己的感受，不再以別人的想法為想法，而忽略了自己。自己是自己的，所以才更要去聽自己說話。疼自己、看照自己，讓自己快樂，這樣別人就奪不走你的快樂。

快樂不是擁有的多，而是計較的少

往往我們會誤以為快樂就是要握住更多的東西，別人擁有的，自己也要有，一樣都不能少。然後在不知不覺中，就開始把快樂當成是一種比賽，誰得到的東西多，就可以越是快樂。

可是快樂不是一種比較，每個人的才能都不相同，永遠都羨慕不完別人。快樂是學會珍惜自己所擁有的，而不是去追求不屬於自己的。計較得越少，得到的快樂就會越多。

學會珍惜，但也要學會放手

有時候會覺得人的一生很長，但有時也覺得很短。經歷的當下常常覺得撐不下去、熬不過來了，但過了很久之後再回頭看，卻像是昨天才發生的事。

人生的道理很多，我們不會都懂，但不變的是，有些痛要靠自己去親身經歷才能體會。每個人都會受點傷，但卻不一定每個人都可以學到東西，人生難免會有點傷口，不要介意那些小傷疤，而是要記住沿途的風景。

受了傷、學點教訓，再學會對留下的人珍惜，離開的人不眷戀。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰