「改革越改越好，誰想要上街頭」反年改八百壯士衝立院，記者、霹靂小組都被打

（中央社）

今天早上立法院內為「軍人年改」開公聽會，反年改團體八百壯士則在立法院外集會抗議，下午發動攻勢衝進立院，推擠過程造成至少11名記者和32名員警受傷，警政署長陳家欽下令闖入立法院一律逮捕，涉嫌違法的已管束63人，妨害公務現行犯3人。到了傍晚霹靂小組出動，再度爆發嚴重拉扯，有員警遭抗議群眾強行拖走、毆打。

立法院外交及國防委員會今天舉行攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」（俗稱軍改案）公聽會，明天將進行軍改案詢答，朝野黨團各自動員備戰。

退伍軍人團體八百壯士下午在立法院外展開護憲維權誓師大會，並於下午3時許遊行，當遊行隊伍行經立法院大門時，群眾開始推擠、突破警方架設在立法院前的拒馬，並投擲寶特瓶、塑膠椅及煙霧彈至立法院內，衝突過程中，有3名執勤員警的臉部遭到抗議民眾潑灑不明液體。

集會群眾下午3時許突然發動激烈攻勢，拆除立法院周遭數處拒馬和鐵馬護欄，部分群眾還翻牆衝進立法院內，甚至拋套索套住立院大門企圖拉倒，混亂中造成數名員警和至少11名記者受傷。

全國傳播媒體產業工會今天發表聲明，強烈譴責陳抗民眾攻擊採訪記者，呼籲媒體資方拒絕採訪、保障記者權益。全國傳播媒體產業工會指出，目前已知遭襲受傷的媒體記者包括蘋果日報、中央社、民報、壹電視、民視、上報、TVBS等。

TVBS也發聲明表示：「TVBS與他台至少4名記者分別被以板凳、旗幟等物搥擊頭部、腹部，造成流血、挫傷與顱內出血。」

現場群眾持續高喊「警察後退」，許多人也持續往立院內丟擲寶特瓶和遞送旗竿，甚至拋套索套住立院大門企圖拉倒，一旁則將鐵馬護欄架上圍牆做為橋樑進入立法院，部分人也攀上行道樹上高喊反年改訴求。

下午4時許，立院大門旁的一架護欄遭群眾拆下，並搶走數面警用盾牌，爆發一波嚴重推擠，數名群眾闖入立院，但隨即遭警方壓制，大批警力集結立院大門嚴陣以待。

約下午5時20分，由於抗議民眾大批警力從立法院大門旁群眾遭拆除的圍牆衝出，主動清場，爆發激烈推擠衝突，數名霹靂小組的警察遭民眾拉扯，拖往立院對面的台大兒童醫院。約半小時後，警方在立院大門口前圍起重重人牆，推擠情況暫時平息。

警方於5時55分第一次舉牌，警告抗議行為違法。警方在下午6時18分第二次舉牌，警告行為違法。

針對軍改案衝突事件，警政署長陳家欽已下令立即逮捕違法脫序者，目前警方已管束32名脫序民眾；同時，台北地檢署檢察官也進駐台北市警察局中正一分局指揮偵辦。

警政署長陳家欽上午在立法院答詢說，根據台北市警察局統計，今天約出動1200名警力，是不得已的做法。警政署強調，對於集會遊行脫序情況，將嚴懲暴力行為者，呼籲陳抗群眾要理性訴求。

由於部分群眾翻牆衝進立法院，許多人還朝內丟寶特瓶，有員警和記者在混亂中受傷，目前台北市警察局仍在持續統計人數。

「軍改公聽會」八百壯士抨擊：改革越改越好，誰需上街頭

在立法院外交國防委員會上午舉行「陸海空軍軍官士官服役條例條文修正草案」公聽會中，由藍綠推薦學者、專家、團體代表，藍營全數推薦八百壯士代表，綠營也推薦一名八百壯士成員及專家。

東吳大學法律學系副教授胡博硯表示，軍人年改修正草案需考慮退役年齡問題，舉例來說，軍人46歲退休，尚未直接進入養老狀況，跟屆齡退休的狀況不同，退伍提供的退休金，是讓他處理養老問題或是養家問題，年金處理應連結退伍年齡問題。

他指出，根據大法官釋字第717號，若有人提起釋憲，年金改革必須呈現重大事由。減少給付部分，是否分階段實施、是否有呈現對不同年齡對象的規範差異，這些都可能是未來大法官審查時，會關注的部分。

八百壯士在會場裡舉標語「改革越來越好，誰需上街頭」、「制度設計不良、從已退者挖錢」。八百壯士代表上台發言時，其他成員會在台下互喊加油，激勵士氣。

陸軍官校專科七期代表、八百壯士執行長羅睿達表示，在外面待了384天，今天終於有機會進到立法院表達退伍軍人的心聲，他認為無能政府公然賴帳，基金破產跟新舊制無關，可能是國防部沒有依規定逐年提撥預算，加上基金惡意操作，導致基金破產。

他強調，過去這兩年，退輔會、年改會都沒有與軍人溝通，而是將抗爭軍人貼上反改革標籤，軍人要的是公理正義，為保家衛國的老兵捍衛尊嚴，如果政府沒辦法充分了解退伍軍人心聲，這場陳抗將永無止休，直到喚回公理正義為止。

八百壯士代表謝健虎一上台就高分貝喊：「改革越改越好，誰想要上街頭」，他說，軍人年改法案規定退休俸由政府負最後支付保證責任，為什麼政府帶頭違法？政府常說，國家沒錢、基金不足，所以要年改，到底是國家沒錢、還是基金不足？若是前者，大家共體時艱，不是只有軍人承擔；若是後者，政府要把往年沒有挹注的金額挹注進去，再來談改革。

謝健虎更批判所謂的年金改革是國際趨勢的說法，他反問在場的退輔會、國防部官員，「你們可以忍受這種恥辱嗎？你們應該要帶著我們上街頭，居然作為掮客，不覺得可恥嗎？」

淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲支持軍人應該要享有比其他職業的人較優的退伍待遇，他指出，其他國家的軍人待遇也是比較優，原因是憲政體制分工。

蘇紫雲說，軍人是合法武裝組織，但被憲法嚴格限制，不只工作很辛苦，政治人權被限縮得很小，沒有表達意見自由，軍人放棄很多政治權利，無條件為國家爭權力不為自己爭權益，這是為何民主國家給軍人優遇。

蘇紫雲指出，軍人有意識選擇高風險的職業，當進入戰場時，他們面對的是叢林法則，沒有勞檢這種第三方監督，這高風險是其他職業所無法比擬。

蘇紫雲並指出，軍隊的金字塔組織讓軍人到了一定年紀會被淘汰，軍隊汰除是不得已的，他們把青春用在戰場和服役武裝部隊上，軍人有生理年齡制約，國外軍人退伍年齡多在38到40歲，這是機會成本的問題，讓軍人有優遇是為了武裝部隊和文人政府的衡平。

蘇紫雲並指出，1994年開始政府提出十年兵力規劃，歷經精實、精進、精粹案，武裝部隊規模縮小，造成軍人退撫基金分母縮小，這是政府政策，所以政府需要負比較大道義責任，盡可能補上這塊，「這不是同情軍人或說他們有多委屈，而是還給他們該有的尊嚴。」

中央軍事校友總會研究員游錦帆說，在立法院外抗議的「八百壯士」都是在戰後嬰兒潮時出生，在台灣最艱困時戍守台海，嚴防中共任何一次犯台機會，為了中華民國繼續在台灣生存發展。

游錦帆說，政府推動軍人年改，讓軍人變成好像是米蟲、既得利益者，「退伍時不是都是榮譽國民嗎？為何現在千夫所指，今天是為了尊嚴再戰一次。」

游錦帆說，新法說可以隨財政狀況調整提撥率，降低給付額，「這是什麼保證責任？現役軍人有覺得得到保障嗎？」人員精簡、國防組織和國防戰略影響到國防資源配置，民國86年開始啟動精實、精進、精粹，最高峰每年離退1萬多人，這責任政府不能拋開來。

軍人年改今天首場公聽會開了近4小時，下午近2時左右結束。國民黨立委呂玉玲說，她下週擔任外交國防委員會的召委，會再安排軍人年改公聽會。

行政院日前通過「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，軍人年改樓地板新台幣3萬8990元，服役滿20年起支俸率55%、年增率2%，預計7月1日與公教同步實施，立法院上週已付委，今天舉行公聽會，明天將審查，但僅詢答程序。

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核稿編輯：楊士範