如何教出高正向小孩：寫作業拖拖拉拉怎麼辦？

文：廖笙光（光光老師）

狀況來了：無法專心寫作業

孩子寫作業時老是拖拖拉拉，明明簡單幾行字也可以寫上一、兩個小時。專心不到十幾分鐘就開始玩橡皮擦，或發呆想事情。明明沒寫幾個字，卻一直抱怨手很痠，一定要有大人在旁邊盯著他，才會心不甘、情不願地寫，真是快把爸媽逼瘋了。

一般人往往想說，孩子不愛寫作業，一定是因為太懶惰了，要好好教訓一頓才行！另外，我們大人還常有一個「錯覺」，認為手指靈巧的孩子寫字就可以快又好，事實上並非如此。

寫字最重要的不是手指的靈巧度，而是手腕的穩定度。手腕就像吊車的「固定錨」一樣，在伸長吊臂之前，一定要先讓自己保持穩定，不然東西還沒吊起來，就先翻車了。

在拿筆寫字時，手腕必須微微抬起十五度，手指的肌腱剛好在最有效率的長度，寫字當然輕鬆又容易。相反地，如果孩子的手腕穩定度不佳，寫字時就會出現手腕過度彎曲的姿勢，結果變得寫字費力，寫一下就會痠痛，讓他更不願意寫字。

孩子自己也不知道為什麼別人可以寫好久，自己卻不行。就像我們大人一樣，孩子即使很努力，拚命練習寫字，寫到手都抽筋了，卻一直在練習「手指」的力量，但「手腕」沒有任何改變，始終在原地踏步。正因為放錯重點，結果越努力越讓孩子挫折，並且對寫字感到興趣缺缺。

孩子不會故意找麻煩，或是不配合寫作業，只是孩子搞不懂問題在哪裡，他只知道自己不舒服。越是責罵，孩子就越沒自信，最後失去動機，變得拖到最後一刻才願意動筆。

給爸媽的話

在臨床上，我們如果觀察到孩子在寫字時會整個人趴在桌上，並使用「手腕倒鉤」的姿勢，往往就是手腕耐力不佳的表現。這個姿勢往往會導致兩個次發問題的出現：

1. 握筆過度用力

由於手指肌肉無法有效收縮，導致需要花費比別人多兩、三倍的力量，才能握穩自己手上的鉛筆，當然肌肉更容易感到痠痛，甚至有快抽筋的感覺，也容易感到疲累。

2. 字體忽大忽小

由於手部移動時，手腕就跟著晃動，一下子彎曲、一下子伸直，導致字體忽大忽小，寫起來就不好看，甚至出現字體歪斜的情況，往往千辛萬苦寫完的作業，才交出去就被老師打個大叉叉。

在小學三年級前，孩子可以憑藉毅力努力完成工作，來達到爸媽和老師的要求，一旦進入小學四年級，努力就會碰到瓶頸。當孩子每天努力到晚上十一點，卻常常無法完成作業，嚴重打擊了孩子的自信心，使孩子變得越來越被動。

在協助孩子時，請不要說風涼話，不要將「你就是慢吞吞」這類的話掛在嘴邊，也不要抱怨孩子愛偷懶。相反地，我們應該學會不要執著於一口氣寫完，引導他每寫十五分鐘就唸課文一遍，透過這種寫一下、暫時休息一下的策略，讓孩子的手部肌肉有機會放鬆。採用「間隔式書寫」策略，讓孩子更願意寫字。

跟著光光老師這樣做

我們不是要幫孩子準備一個「逃離書寫」的世界，更不是強迫孩子拚命努力就好，而是要幫他們找出解決問題的方法。只要讓孩子變更「厲害」，孩子自然就不會逃避寫字了。

讓我們從以下三個方向來幫助孩子克服寫字慢吞吞的問題：

1. 手腕穩定度

不論是拍球、擰毛巾，都需要手腕的力量，但是因為太簡單就常被大人忽略。透過在牆壁上畫圖、擦玻璃等垂直平面的動作，都可以增進手腕的穩定度。現在的孩子太常坐在桌子前面，反而失去使用手腕的機會。

【練習遊戲：小小園藝家】帶孩子去挑選一個小盆栽，再準備一個噴水壺，鼓勵孩子每天固定時間澆花。藉由按壓噴水壺這個張開、握緊的動作，可以促進孩子的手部握力與手腕穩定度。請記得剛開始練習時，噴水壺裡的水只要裝三分之一就好，不然太重了，孩子會不願意練習喔！等到可以連續按壓三十次後，再多裝一點水讓罐子重一點喔！

2. 拇指靈巧度

當我們在運筆時，特別是「橫劃」，更需要拇指動作的協助。如果孩子的拇指動作幅度較少，就會將直線寫成曲線，讓字變得歪歪斜斜，怎麼寫也不會好看。最常見的拇指靈巧練習就是用剪刀剪紙，所以在進入國小前，孩子一定要能純熟地操作剪刀喔！

【練習遊戲：大拇指摔角】兩個人伸出右手，將四指互扣，只剩下大拇指可以靈活動作。當裁判說開始時，就想辦法用自己的拇指壓住對方的拇指。只要成功將對方的拇指壓制住三秒，就是贏家。在遊戲前，可以用彩色筆幫孩子在大拇指上畫摔角手的表情，會更有趣喔！

3. 指尖肌肉力量

握筆時需要用拇指與食指捏住筆桿，才能有效運用鉛筆。如果食指指尖的力量不足，運筆就會晃來晃去，字寫起來就像毛毛蟲。孩子常常使用奇怪的握筆姿勢，寫字的效率當然就不好。

【練習遊戲：綠豆冰棒】先煮好一鍋綠豆湯，並準備一包做冰棒的「小夾鏈袋」。等綠豆湯放涼後，分放進小夾鏈袋中，裝到八分滿，請小朋友用拇指與食指的力量將袋口封緊。一開始可以讓孩子先裝清水練習兩、三次，爸媽則幫忙確定是否有封緊，這樣製作冰棒比較容易成功。這個動作我們在小時候經常練習，難怪寫字都不太會有問題，不是嗎？

給爸媽的小提示

孩子寫效率不佳，不喜歡寫功課，通常不是「手指靈巧度」有問題，而是「手腕穩定度」不夠。可以多多鼓勵孩子拍球、擦玻璃、擦黑板，這比讓孩子拚命練習寫字更有效喔！

相關書摘 ►如何教出高正向小孩：看到數字就頭痛怎麼辦？

書籍介紹

本文摘錄自《跟著光光老師，教出高正向小孩：家有大雄不用煩！「兒童專注力教主」有效解決天天上演的教養難題》，遠流出版

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作者：廖笙光（光光老師）

如果有個像大雄這樣問題多多的孩子，會不會很煩惱呢？

別擔心，無論「學習、情緒、社交、專注力與自理能力」各方面難題，

光光老師都能協助你快速發現，有效解決！

只要用對方法，就能陪伴孩子適性發展，養成高正向特質！

孩子總是坐沒坐相，不是像毛毛蟲，就是沒骨頭！

作業從下午寫到晚上，明明就只有兩頁還寫不完！

叫做家事總是拖拉不動，像是客人不是家人！

一點芝麻蒜皮的無聊小事，也忍不住嚎啕大哭！

出門挑衣服挑半天，爸媽挑的總是不滿意！

孩子的問題百百款、毛病天天有，為人父母難道只能每天暴走、成為行動活火山？

究竟該如何找回家長正能量？如何幫助孩子不逆向成長？

你內心的呼喊聲，光光老師聽見了！！

面對家長天天遇到的教養難題，「兒童專注力教主」光光老師說：「很多時候是因為沒掌握到正確的解決方法。」其實，只要對準問題，先了解、再處理，就可以像哆啦A夢的道具般輕鬆解決。唯有真心體會孩子的困擾與想法，孩子才會願意改變。

透過本書，爸爸媽媽可以帥氣拋開強迫威嚇的管教方式，帶領孩子自然和樂地養成高正向人格。

家長老師看這本：

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰