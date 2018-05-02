如何教出高正向小孩：看到數字就頭痛怎麼辦？

文：廖笙光（光光老師）

狀況來了： 數學老是學不好

孩子對數學超級沒興趣，只要一看到數學就發呆。明明考試前複習都正確，不曉得為什麼只要碰到考試就失常。連很簡單的題目都會計算錯誤；好不容易算出答案，只要抄下來就可以，居然還會抄錯，真是氣人！究竟是孩子不認真，還是太過粗心呢？

當孩子數學不好時，首先要分辨孩子是卡在「計算題」或「應用題」，因為兩者需要具備不同的能力，不能混在一起討論，不然會讓孩子感到更加挫折。

如果是卡在「計算題」上，常會出現寫字潦草、對位歪斜、左右顛倒、九九乘法表不熟悉等狀況。由於受到這些小問題的干擾，在題目少時孩子還可以應付，一旦題目變多，就會一整個眼花撩亂、搞不清楚狀況，當然考試就沒有好成績了。

如果是卡在「應用題」上，常會出現跳字漏行、省略單位詞、閱讀效率弱的情形。由於對題意理解有困難，常常相同的題目只要「換句話說」，孩子大腦就陷入當機，考試自然表現不佳。特別是到了三、四年級需要大量「兩階段解題」時，孩子瞬間陷入困難，導致數學成績一落千丈。

如果同時卡到上述兩個問題時，就會出現討厭數學的情況。孩子並非不會算，而是不想算。因為即使很努力地計算，最後也會錯一大堆，當然就越來越沒自信，而引起心理上的抗拒。時間一長，孩子就變成「逃避」數學，接著越來越跟不上學校進度。

孩子需要的不是口頭上的鼓勵，而是協助他找到真正的問題，一個一個解決。只要解決了問題，孩子自然會對數學重拾興趣。

給爸媽的話

「計算」最重要的就是熟練，練習到不需要思考，反射性地直接寫出答案。我們常常習慣於給予孩子大量練習題，希望透過「熟練」讓成績進步，但是，這樣問題其實只處理了一半。

我們雖然很重視國字書寫的美觀，卻常忽略數字書寫的正確性。在臨床上，許多在數學學習有困擾的孩子是卡在「字跡潦草」上，像是「0和6」、「4和9」、「6和8」寫得不易辨識，結果常常不驗算還好，越驗算越可怕。

在橫式計算時，這不是大問題，但一轉到直式計算就問題大條了。本來數字就不容易辨識，加上寫字歪歪斜斜，在計算對位時常會百位數對到十位數，當然就很容易粗心大意地寫錯。就算努力練習，但是沒有將根本的問題解決，孩子只會不斷感到挫折。此時，最好的方式就是給予孩子方格紙，讓孩子在格子中填寫數字，養成數字對位與數字端正的習慣，才能真正的幫助孩子。

當排除計算的困擾之後，才可以進入第二個部分，也就是「應用題」。絕大多數孩子是因為閱讀效率不佳，看題目時跳字漏行，雖然可以快速閱讀，但是遇到需要仔細看清楚的數學題目，就常常會出現問題。像是「小明和小華各有多少」、「小明和小華共有多少」，基本上只差一個字，但是答案卻南轅北轍。

當孩子遇到看不懂題目的情形時，如果爸媽在一旁唸題目給孩子聽，孩子往往可以馬上心領神會，做出正確解答。所以此時最需要鼓勵孩子做的，不是反覆練習計算，而是大量練習「朗讀」題目，讓孩子學會自己快速而正確地唸完題目喔！

跟著光光老師這樣做

當孩子數學卡住時，必須從「字體端正」、「直式對位」、「單位概念」、「圖示能力」四個方向來處理，才能幫孩子重新找回自信心喔。

1. 字體端正

數字也有一定的書寫方式，不然一寫快就會難以辨識，例如把0寫成6，這樣計算就會常出錯。把數字寫好看，讓字容易辨認，是數學好不好的關鍵之一，一定要從小養成好習慣喔！

【練習遊戲：賓果遊戲】相信這是大家都玩過的遊戲，只要準備好紙張和筆，加上三、四個人就可以一起玩了。只是這裡有一點要特別注意，因為我們的重點是讓孩子練習寫數字的準確性，所以一定要讓孩子自己填寫數字。

2. 直式對位

十位數要對齊十位數、個位數要對齊個位數，這是數學計算的基本。但是如果孩子寫字時手腕無力，出現不由自主歪斜時，要他把數字排列整齊就會變得很困難，當然計算就很容易出錯。所以除了透過遊戲練習對位，還要記得從根本培養手腕的穩定度。

【練習遊戲：誰是最後的】拿一張紙，要求孩子一排畫五個圈圈，連續畫五排，共二十五個圈圈。要注意圈圈必須橫排、直排皆對位整齊。兩個人輪流，一次以一條線刪掉一到五個圓圈，線條可以是直線或斜線，但是不可以轉彎。兩個人輪流刪掉，看誰刪到最後一個，就輸了。

3. 單位概念

數學不只是「數字」，更需要看「單位」，但是有些孩子常常忽略掉單位的重要性，在看題目時大腦直接跳過單位，眼中只看到數字，結果就是搞不懂加減乘除。數學計算必須符合「同單位相加減；不同單位相乘除」的原則，就像提到蘋果5個、3盒，絕對不可能出現「五加三等於八」的算式不是嗎？在臨床上，許多數學卡住的孩子就是沒有「單位詞」的概念。

【練習遊戲：找出單位詞】準備十題數學應用題，要求孩子仔細看，並將題目中出現的「單位詞」圈起來，例如：箱、盒、顆、人……等。如果有大小關聯性，請孩子寫下從最大的單位排列下來，例如：箱>盒>顆。請不要順便要求孩子算數學，那就會變成工作而不是遊戲嘍！

4. 圖示能力

要理解數學題目時，最方便的方式就是轉成「圖示」。例如「五根電線桿，各距離四公尺，請問五根電線桿距離遠？」這題目用口語解釋有點複雜，只要一畫出來就清楚明白。但是如果孩子卡住的是無法將題目轉換為圖示，理解題目就會比較慢。與其讓孩子死背，拚命做考古題，倒不如抽空培養他們圖示表達的能力。

【練習遊戲：猜猜畫畫】先準備一疊A6大小的紙張，負責畫圖的人可以選擇一個物品或成語先畫在紙上，再讓別人猜猜正確答案。如果可以讓越多人猜對，得分就越高。輪流玩十次後統計分數，看看最後誰的分數最高就是贏家。

給爸媽的小提示

沒有數學不好的孩子，只有沒興趣的孩子。數學不只是計算，所以不是大量反覆練習就可以讓孩子變厲害。許多孩子是卡在「閱讀理解」上，明明已經會的題目，只要換句話說就看不懂。這時我們應該要增加孩子的閱讀量，先提升閱讀理解的策略，數學能力就會漸漸提升。

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書籍介紹

本文摘錄自《跟著光光老師，教出高正向小孩：家有大雄不用煩！「兒童專注力教主」有效解決天天上演的教養難題》，遠流出版

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作者：廖笙光（光光老師）

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面對家長天天遇到的教養難題，「兒童專注力教主」光光老師說：「很多時候是因為沒掌握到正確的解決方法。」其實，只要對準問題，先了解、再處理，就可以像哆啦A夢的道具般輕鬆解決。唯有真心體會孩子的困擾與想法，孩子才會願意改變。

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰