葡萄牙修道院的石棺，躺著不被祝福且遭殺害的國王愛妻

文：陳貴芳

葡萄牙中部有三個聯合國教科文組織認定的世界造產，分別為「阿爾科巴薩修道院」（Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça）、「巴塔利亞修道院」（Mosteiro da Batalha）以及「托馬爾的基督會院」（Convento de Cristo）。三間修道院距離里斯本約130公里左右，彼此又相隔車程約一小時的距離，因此有個可愛的稱號「修道院三兄弟」。單獨參觀門票各是六歐元，三間的套票則是15歐元，期限是在一週內參觀完畢。

阿爾科巴薩修道院

阿爾科巴薩修道院是熙篤會（Cistercian）修道院，1989年被聯合國教科文組織列為世界遺產。這所中世紀羅馬天主教修道院，是因為熙篤會兩次派遣十字軍幫忙葡萄牙驅逐摩爾人的回教勢力，於是葡萄牙第一位國王阿方索一世（Afonso I，1109-1185）於1153年下令建立的，送給熙篤會精神領袖──聖伯納德（Saint Bernard of Clairvaux）當謝禮。修道院在1178年動工，1252年完工，中堂深達106公尺、寬23公尺，是葡萄牙最大的教堂。

修道院大門、玫瑰窗及教堂側牆的飛扶壁，是葡萄牙最早的哥德式建築（和巴黎聖母院有點相似），18世紀又增建雕像和巴洛克式鐘樓。觀光客都想在高聳的大門前拍下紀念照，但是立面太高，拍照的人必須一直後退又後退，鱷魚（作者自稱）覺得那個不停移動的畫面真是讓人印象深刻！

參觀廚房？沒錯，修道院的廚房是個大亮點，有石階的大水池引入河水，除了可以洗滌食材外，還可養魚當作食糧。廚房內還有一座高聳巨大的煙囪，一張超大的石桌，能料理數百名修士餐食。觀光客在此空間驚嘆連連，大家都在研究古人如何使用廚房。而知名的寂靜迴廊（Claustro do Silencio），靜靜的包圍著偌大的橘子樹中庭，鱷魚午後坐在庭中寫生，體會修道院特有的莊嚴與寧靜，內心感到平和。

國王阿方索二世和三世也葬於此修道院，但最知名的是佩德羅一世（Pedro I，1320-1367）。在教堂最寬處的兩端各有一座精緻雕刻的石棺，分別是他與情人伊內斯（Ihês de Castro，1325-1355）的靈柩，他們的愛情故事是葡萄牙版的羅密歐與茱麗葉。

佩德羅一世還是王子時，政治聯婚而娶了卡斯提爾（Castilla，西班牙歷史上的一個國家）的公爵之女康斯坦絲（Constanza Manuel）為妻，但他卻愛上妻子的陪嫁隨侍女伊內斯。原配為王子產下一子後便鬱鬱而終，之後佩德羅想娶伊內斯為妻，但國王阿方索四世（Afonsol V，1291 -1357）反對，在1355 年下令暗殺伊內斯。

這事件引起佩德羅王子對父親宣戰，爆發了一場內戰。直到1357年父子才和解；同一年佩德羅一世繼位成為新國王，他將愛人的遺體遷往阿爾科巴薩。三名殺害伊內斯的兇手，除了一名逃到法國，剩下兩名被抓回後，佩德羅一世親手挖了他們的心臟，並下令將他們的樣貌雕刻為石像，永世帶著罪惡扛著伊內斯的石棺。而佩德羅國王的靈柩，天使群隨侍在側，石棺下有石獅子扛著，圓形的生命之輪，雕刻他和伊內斯的愛倩故事。兩人的石棺相對放置著，深情的佩德羅希望最後審判日來臨時，第一眼見到的仍是他心愛的女人。

阿爾科巴薩圖書館是中世紀葡萄牙最大的圖書館之一，1810年法國軍隊入侵葡萄牙，不但劫掠修道院的圖書館珍藏，還燒毀了教堂部分裝飾。

1834年葡萄牙解散修道院，最後一批修士離開後，不少文獻被竊取，人們還偷走精緻的石雕當紀念品，目前修道院圖書館的遺物手稿，都保存在里斯本國家圖書館。

離開阿爾科巴薩修道院後，鱷魚搭車前往納扎雷（Nazare），想去看看小漁村的黃昏。會到納扎雷是個意外，昨天自歐比杜斯搭車前往阿爾科巴薩途中，前座的巴西女孩在納扎雷下車，告訴鱷魚她特地自里斯本搭車到此來一日遊。鱷魚心想那是什麼地方，晚上查一下，原來納扎雷是地方色彩濃厚的小漁村。

建於1514年的納扎雷，不少在地婦女穿著傳統服裝，原本鱷魚以為她們是為了做生意才如此打扮，但沒想到她們平時就穿這樣在街上活動，維持當地的生活方式。因為那些服裝太奇特，有點胖胖的老媽媽穿著七層的蕾絲裙真可愛，讓鱷魚忍不住偷拍她們。此地有很多小攤販賣花生糖餅和各式乾果，鱷魚賈了一片一歐元的花生糖，還有兩歐元的乾果。老媽媽人很好，讓我試吃好幾樣，結帳時還多送鱷魚一些。漁港點心就成為鱷魚接下來幾日的防飢小零嘴。

納扎雷的巷弄間盡是葡萄牙鄉村典型的白色房屋，陽台上曬著衣物和床單，許多建築都漆上鮮豔的色彩，傳遞熱情的海岸風情。山崖附近有座坡度45度的纜車，單程票1.2歐元，開往山頂的西堤澳區（Sitio）。那裡有個鬥牛場，不過夏季才有比賽。纜車終點站有個海拔110公尺高的瞭望台，是欣賞納扎雷長達82.4公里海岸線的最佳地點，這片海灣有個微笑弧度，用愉快的線條歡迎大家，讓鱷魚好想夏天再來一次啊！

這個有特色的漁村，因為面臨大西洋風，吹得極強。夏天時美麗的沙灘充滿旅人，讚嘆沙灘和大海交疊出的美；冬天的海卻是衝浪聖地，吸引愛挑戰巨浪的高手。美籍傳奇衝浪手麥克納馬拉（Garrett McNamara），2011年11月在納扎雷創造破紀錄的23.77公尺，接著2013年1月再破自己的紀錄，創下30.48公尺的紀錄，沖天巨浪讓納托雷成為衝浪界傳奇。

鱷魚6:30自阿爾科巴薩的旅館離開，要搭最早班7:30的公車到巴塔利亞，因為這個星期是狂歡節，阿爾科巴薩修道院前的餐廳和酒吧，站滿整晚狂歡的人，清早出門並不覺得冷清，反而能感受到節慶氣氛。拉著行李箱的我和一群精心裝扮的居民，一起走在街道上。我精神抖擻的去搭車，他們睡眼惺忪要回家。

Photo Credit: 玉山社

巴塔利亞修道院

巴塔利亞修道院是約翰一世（João l，1357-1433）為感謝聖母在1385年幫助葡萄牙，在阿勒祖巴洛特戰役（Battle of Aljubarrota）中打敗卡斯提爾而建，因此又稱為「凱旋的聖母瑪麗亞修道院」。由於「Batalha」的葡文意思就是「戰役」，所以還有一個別名是「戰之修道院」。這座道明會修道院，融合了晚期哥德式與曼努埃爾風格，是葡萄牙七大奇景之一。

建築工程自1388年開始動工，經歷了15位建築師和七位國王，直到 1517年才完成。起初的設計受到哥德式樣影響，後來由兩位重要建築師，打造出葡萄牙最知名的曼努埃爾風格。波塔卡設計出精美的兩層式「國王迴廊」獲得名聲，有如南方椰子樹形象的石柱，頂端枝葉成為繁複的花飾窗格，造型讓人讚嘆，是鱷魚覺得葡萄牙最美的迥廊。

而費南德的名作「未完成的禮拜堂」，是一座多層次的浮雕門廊，從樑柱到拱門都用繁複優美的石雕打造，有世界最美的門之稱。修道院完工後，迷人的曼努埃實式建築風格開始風行到葡萄牙各地。

巴塔利亞修道院分為「創立者禮拜堂」（Capela do Fundador）、「國王迴廊」（Claustro Real）和「未完成的禮拜堂」（Capelaas Imperfeitas）三大部分。三個地方不在一起，須持票分別到三處參觀。創立者禮拜堂是葡萄牙第一個「先賢與功績者陵墓」，八角形塔樓的中央擺放一對手牽著手的雙石棺，是約翰一世和英籍皇后菲利帕（Philippa of Lancaster，1360-1415）；他們的兒子也葬在這裡，其中最知名的是三子亨利王子，他是開創葡萄牙航海大發現的「航海王子」。

1755年里斯本大地震對於建築造成的損害並不嚴重，主要的破壞是來自1810年的拿破崙軍隊。而1834年的宗教制度崩漬，道明會被逐出，這座教堂和修道院經歷風霜，年久失修淪為廢墟。1840年，費迪南二世（Ferdinand II，1816-1885）大力修復修道院，工程直到20世紀初才完工，讓這座珍貴的哥德式修道院得以保留下來。

托馬爾的基督會院

托馬爾（Tomar）是一個古老的小鎮，最有名的觀光景點是1983年被聯合國教科文組織列為世界遺產的基督會院。葡萄牙的基督教騎士團以托馬爾為總部，自葡萄牙知名的航海亨利王子成為騎士團領袖後，其勢力達到最頂峰，王子以基督教騎士團的財富來支撐他的大航海計劃；沒想到航海大發現帶給騎士團更龐大收益。因此，自12世紀到18世紀，騎士團建築了這座極盡華麗的修道院，風格雖然奢華，但不會給人炫富感，是三座修道院中鱷魚最喜歡的一座。

Photo Credit: 玉山社

基督會院的建築細部中都裝飾著騎士團的十字符號，連托馬爾鎮都以聖十字符號為圖騰，街上的黑白馬賽克及紀念品上，都可看到騎士團的神秘風格。如果時間不足無法拜訪三間修道院，鱷魚推薦就來這裡，因為亨利王子曾在這裡住過很長的時間，這裡是聖殿騎士團的基地，葡萄牙大航海時期的幕後金主所在地，非常值得一遊。

買票後第一個進入的地方是「墓園迴廊」，修士們的墓園最，有名的是達伽馬（歐洲首位發現印度的航海家）之弟的石棺，隔壁的「洗滌迴廊」（Claustro de Lavagem），被認為是葡萄牙最早出現的雙層式迴廊，是修士們洗衣服的地方，牆壁裝飾著藍白瓷磚饒富風情。

這座建於12世紀的天主教會建築，除了教堂與迴廊，還有小禮拜堂、修士寢室、餐廳、廚房、衛浴廁所和酒窖。聖殿騎士團在12世紀時建造修道院教堂的圓廳（票根要收好，因為此處需要再驗一次票），是修道院歷史最悠久的部分。十六邊的空間是參考耶路撒冷的聖墓教堂，中央的八角形是聖壇廳，牆上有支像大鉛筆的物件，原來是早期的管風琴，最讓人驚艷的是16世紀繪製的壁畫，光是在這裡就可以欣賞很久。

16世紀的廚房設備完善，設有烤麵包、烹煮和儲油區；大空間的修士餐廳，目前可提供外借，舉辦會議或活動使用。「聖芭芭拉迴廊」（Claustro Santa Bárbara）是觀看「曼努埃爾之窗」（Manueline Window）的最佳位置，這扇被譽為世界最美的窗，就是曼努埃爾建築的最佳典範。各風格的迥廊環繞，還有一條水道橋引入修道院，融合了哥德式、羅馬式、曼努埃爾和文藝復興等各時期風格，不但與十字軍的歷史有關，也和大航海時代的歷史關係緊密，是現今歐洲熙篤會修道院保存最良好的一座。

來過這裡的人一定對一座座的迴廊印象深刻，這些迴廊建於15至16 世紀，形式則有單層和雙層。由於迥廊眾多，上上下下又彼此買通，巧妙的空間設計讓觀光客好似在冒險，簡單的說這裡根本就是混亂的迷宮。鱷魚去的那天人潮很少，我在各個迴廊問遊走，果真迷路了找了好久才發現出口。這個空間太有趣了，是能夠滿足鱷魚好奇心的建築。

對了！托馬爾有一個特別的傳統節日，每四年舉辦一次「花籃節」（Festa Dos Tabureiros），也稱「托盤節」，這是聖殿騎士教派發起的宗教活動，為了歡慶豐收、感謝上帝的恩賜。活動期間，女士穿著傳統服飾，雙手扶著頭頂上超過一公尺高的花籃，在托馬爾城區繞一圈！每個人頭上的花籃都不相同，而她們的身旁都有一位男士從旁協助。

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書籍介紹

本文摘錄自《隨興單飛葡萄牙》，玉山社出版

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作者：陳貴芳

「葡萄牙（Portugal）」，原來不在鱷魚的旅行名單上，但卻成為她最難忘的一趟旅行。一切的起因是在2015年的一趟西班牙之旅，那次旅行中她買了一本插畫書《Lisboa》。因為很喜歡書中的城市面貌，所以查了一下Lisboa這個單字，原來就是葡萄牙首都「里斯本」。再加上其它背包客的推薦，訂下葡萄牙旅行的目標。6月邁入盛暑之際，鱷魚買了張不能更改的機票，決定趁著冬季Low Season探訪葡萄牙。

於是香甜的葡式蛋塔、穿過巷弄的電車，以及風格迥異的歐式建築，都成為她筆下最鮮活的作品。沒有太多的計畫，也沒有太多的束縛，旅途中遇到的人們，指引她走向沒有想過的地方。絕非有勇無謀，鱷魚想說的是，只要更勇敢一點點，出發吧！前往明亮黃色與藍色的國度。

本書特色：

鱷魚的走走、畫畫小旅行，這次來到充滿明亮色彩的葡萄牙。

香甜的葡式蛋塔、歐式典雅景觀，以及里斯本街上噹噹作響的電車，都化成她筆下最鮮活的寫生作品。

一點點衝動加上大無畏的勇氣，即使沒有萬全的計畫，也可以獨自上路。鱷魚的「十話十說」，述說展開旅行前的各種心情。

Photo Credit: 玉山社

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航