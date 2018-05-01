《月球城市》作者訪談：如何在月亮上寫故事

問題：當初你是怎麼想到「亞提彌思」這個構想的？

安迪．威爾（Andy Weir）：我想要在月球上設計一座城市，不只是設計建築物、想著如何把它蓋出來，還包括整個城市如何運作、它的經濟基礎是什麼、住在那裡面的人平常怎麼生活等等。想像的過程很有趣，但是要把它寫出來的過程可就沒這麼好玩了。

問題：小說最後的呈現方式，和你一開始想的一樣嗎？

安迪：這個故事其實有三個版本，現在大家看到的是第三版。前兩個版本我覺得寫得沒這麼好，但以後我說不定會偷拿其中的元素來改編一下，所以我還是先保密好了。這次的主角潔思原本是配角，起初我只是想在故事裡添加一個逗趣的走私販，所以創造了她。後來隨著情節發展，她在不知不覺間變得越來越搶戲，我也越來越喜歡她，於是我想，嘿，乾脆以她為主角來想個故事好了，結果就變成現在這樣。

問題：為什麼你會特別關注潔思？

安迪：不論是在哪一個版本，只要寫到跟她有關的時候，故事就會開使變得有趣。她就是那種聰明的小混蛋、可愛的小流氓。我很喜歡這種角色，所以寫起來總是很開心。

問題：你怎麼想出建造這座月球城市的技術的？

安迪：這就是最酷的地方了。建造亞提彌思的技術，都是目前已經在使用的技術。寫這本書比較像是在做研究，試圖找出在月球建一座城市的最佳方法，而不是發明新東西，所以我才會說很酷。交通費很貴，所以想在月球建造一座城市，應該先考慮如何將材料運送成本降到最低。一座城市很大，當然也很重，所以你得就地取材，而不是從地球把整個城市運過去。所以我才會在月球上蓋煉鋁廠，這樣一來也就有氧氣了。

事實上，月球可以提供很多材料，你只需要有方法和工具。當你抬頭看月亮時，可以看到光滑和凹凸不平的部分。這些凹凸的部分占月球表面的85%，這一區到處都是鈣長石，可以提煉出鋁、氧、矽和鈣。有了鋁就可以建造堅實的建築，煉鋁的過程還會產生很多氧，足以供給整個城市所需。如果你需要玻璃，月球上有很多的矽，製造過程中又會產生一堆氧。是不很很酷？那些東西就在月球上等著我們去使用，嗯，前提是我們能夠抵達月球的話。

所以這個故事的「虛構」設定，是假設航太產業已經發展得夠商業化，讓近地軌道太空旅行的價錢壓低到一般中產階級都能負擔得起。亞提彌思最大的經濟收益來自旅遊業。當我讀小說時，我會很在意這個虛構世界的「經濟」，就像我會忍不住會去想，這個城市為什麼會存在？那些人為什麼會到那裡去，而不是住在別的地方？諸如此類。對於一座位在月亮上的城市，我第一個想到的就是旅遊。如果是中產階級能負擔得起的價錢，就算得要二次貸款什麼的，我想還是會有很多人會想上去月球看一看的。

問題：所以你實際計算過，在你設定的設些條件下，將人員和物資送上月球需要花多少錢嗎？

安迪：為了想通月球經濟這東西，我甚至寫了一篇論文。不過我沒有在書中寫到這些理論的東西。我從《星際大戰首部曲》學到一件很重要的事——不要從任何有關經濟學的東西開始一本科幻小說。不過事前做一次完整的研究功課，對我來說還是很重要的。

問題：假設月球和火星有相同的基礎建設，你會選擇住在月球還是火星？

安迪：把所有條件都考慮進去的話，我還是寧願住在地球上。我筆下的人物都很勇敢，但我本人其實沒有他們那麼勇敢。如果真得做個選擇，如果這兩個星球上有條件差不多的城市，嗯，我會選擇月球。因為月球離地球比較近，如果真的出了很嚴重很嚴重的差錯，我還可以跑回地球。要是在火星上的話，我就只能靠自己了。

若你想實際比較一下火星和月球的距離，可以假設你站在足球場其中一邊的球門線上，火星在另一邊的球門，月亮大概就在你面前10公分的距離而已。

問題：創作一個跟《火星任務》完全不同的新角色，對你來說是一次什麼樣的經驗？

安迪：嗯，我還是用聰明又屌兒啷當的第一人稱在說故事，這一點沒什麼改變。最大的改變是，我努力去揣摩一個女性的角色，但我不是女人，所以這個角色肯定有很多地方會看／聽起來像個男的。我盡可能地向我的女性好友、向我信任的人徵詢意見，傾聽她們的想法，盡可能塑造出一個更真實的潔思。

此外，潔思這個角色比馬克．瓦特尼有更多缺陷，也有更多故事。你沒有辦法不去喜歡馬克，他是個運氣很差的傢伙，一個人被丟在火星上，但那不是他的錯；而潔思的麻煩大多是她自己造成的，她在這本書中真的是做出很多糟糕的決定。我會說，馬克就像是理想版的我，他擁有我渴望的一切特質，還少了我的缺點和我的神經質。而潔思更接近真正的我，有很多缺點，會犯錯，有小聰明但不一定總是能用在對的地方。正因為潔思更像真正的我，所以每當我聽到有人說「噢，我不喜歡潔思這個角色」的時候，嗯，多少還是有點小傷心啦。

問題：你是怎麼想到讓遊客用「天竺鼠球」去參觀阿波羅十一號遺址的？

安迪：很有趣對不對！我有想過，要怎麼樣讓完全沒有受過艙外活動訓練的人也可以到月球表面觀光，然後就想到了天竺鼠球和快走背包的點子。當然，這部分是我虛構的，我不太確定要怎麼做出這種球。不過在我的構想中，這顆球很靈活、有彈性，可以看外面看得很清楚，而且可以承受五分之一的大氣壓力。你必須想辦法把它套在身上，然後完全密封，然後你就可以自由活動了，不覺得很棒嗎！

事實上，我不覺得一個未受過訓練的觀光客有辦法穿著太空衣走動，因為那套衣服真的很重。太空人要接受好幾個月的訓練，來學習如何穿著太空衣做出各種動作。但當你穿著它的時後，就算臉很癢也不能抓臉，真的很不方便。所以我想，最適合遊客的還是天竺鼠球了，在球裡面想做什麼動作都沒問題。

問題：當你在寫《月球城市》這樣的故事時，你是如何將這座城市和劇情融合在一起？

安迪：我會先把這個城市基本運作的一切設定好，然後其實我不是很喜歡為了迎合劇情而改動這些設定，除非我能真的想出一些很棒的東西。大多數情況下，我的思考方式比較像是「喔，這裡有個問題，那我們該如何解決它」。

亞提彌思位在月球上，離地球上的一切都很遠，這跟太平洋中央的孤島有點異曲同工之妙。在月球上沒有任何強而有力的領導組織或法律，任何援助都在幾千里之外。住在那裡的人想要繼續發展下去，就得靠群體的力量，這也是最終讓它變得有趣的原因。

（本篇訪談內容引用翻譯自space.com，三采出版提供）

►《月球城市》小說選摘：從地球走私違禁品的方法

書籍介紹

《月球城市》，三采出版

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作者：安迪．威爾（Andy Weir）

譯者：翁雅如

全球讀者引頸期待，《火星任務》作者最新作品

獨一無二的「安迪威爾style」科幻犯罪小說

小說將由美商二十世紀福斯影片公司改編電影

有人說過英雄一定是好人嗎？

但我不是英雄，我只是一個罪犯。

亞提彌思是月球上第一座也是唯一一座城市，而潔思靠著送快遞在這座城市討生活，偶爾幫人們走私一些無傷大雅的違禁品，一些在月球上買不到的東西。因為在月亮上生活可沒有想像中那麼夢幻，就像在地球任何一個城市一樣，要活下去就需要錢。當然，還有氧氣。

為了一大筆錢，潔思接受商業大亨的祕密委託，這次可不是跑腿這麼簡單──他必須破壞這座城市的氧氣來源。有了錢，他終於可以彌補年輕時犯下的錯；但沒了氧氣，他要怎麼活？這座城市裡的每個人又該如何生存下去？

Photo Credit: 三采出版提供

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰