發藥只需四分鐘？大醫院別拿藥師的執業安全換噱頭

文：李懿軒

本文係來自對4月24日三立新聞報導「大醫院配藥講求速度快、正確性 藥師得特訓六個月才能練成四分鐘配藥術」之反思與時事批判。

新聞一開始，就先指責了社區藥局「配不好」處方箋藥，導致病患回流大醫院，但事實上完全不是這樣。雖然今日重點並非此議題，但筆者在此還是花費小段篇幅敘述一下這件事。因為台灣醫藥分業未落實，處方多在醫院領，醫院相對來說就是量販店，而藥局就是雜貨店。所以當藥價調整的時候，廠商很容易優先供貨給大醫院，而鎖住社區藥局的供應，以避免虧損過大（且醫院都會與廠商簽訂合約）。

這樣的新聞以前就有報過，只是輕描淡寫地帶過。

關於藥價與換藥之情事，過去這篇新聞也有提到。不過內文提到「換藥」這個現象雖然是存在的，但是導出的結論是錯的。換藥早在醫院的醫師處方時就更換廠牌了，一般較不容易見到在社區藥局更換廠牌，如果需要更換，藥師也會進行告知。因為藥價調整導致部份藥品利潤降低，因此醫院就會進行廠牌的更換。相反的，社區藥局為了取得民眾的信任，根本咬牙不敢換藥，很多處方箋已經是虧本在做。至於如何確認處方與藥品是否同品項，好險台灣年輕藥師協會早先已經做過教學文，歡迎讀者點閱參考。

這則新聞令人生氣的地方在，「病人候藥時間僅四分鐘」，身為藥師來說，這件事情實在沒有什麼好驕傲的！因為這全部都是犧牲藥師的勞動條件與病人的用藥安全而來。根據食品藥物管理署建議的調劑作業流程規範，調劑這件事情原則上就已經區分成七大步驟。縱使醫院藥局可以透過分工，讓不同關卡的藥師去均分七大步驟的工作，四分鐘也幾乎是不可能的任務。

事實上，根據成大臨床藥學研究所高雅慧教授的研究結果指出，藥師調劑一張處方箋所需時間至少7分32秒，其中用藥教育需要約2分9秒，這是我們2009年以前就知道的理論值，而新聞裡所舉的這家醫院，整整壓縮了將近一半的時間。台灣醫療改革基金會在2012年做的研究報告，也再度針對「機械手臂」的藥師做出針砭。這顯示將近10年來，藥師的勞動情形只有更差，沒有改善。

以新聞中呈現的數字，4,000張處方箋（事實上畫面顯示已經跳到6,500號）來計算，四條「生產線」，四個發藥窗口。意即每個窗口平均一天發1,000張處方箋，假設每位病人最低要求要衛教一分鐘，則需要1,000分鐘，換算為16小時又40分鐘，已經超過門診藥局營運時間。反過來說，假設門診藥局每天開放時間為10小時，則每位病人平均只分到36秒鐘的衛教時間。上述情形中，我們談論的是平均值，而實務上會有尖峰跟離峰時間，尖峰時到底情況如何？令人難以想像。

因此，前一位病人的用藥諮詢時間若大於一分鐘，很顯然會延長後一位病人之候藥時間，即便是調劑藥師速度再快，也無法完成四分鐘內交付。所以就我們去領藥的經驗，藥師常常是核對完藥品，馬上就要發下一個病人的藥。如果想要進一步確認，就會被「請」到藥物諮詢室之中。實際上，有多少人真的有到藥物諮詢室？我們又在這個系統之中，讓多少病患懵懵懂懂、按照自己的認知服藥？

如今醫學中心居然以四分鐘可以發藥作為噱頭，希望促使病患回流？！這將近10年來我們進步了什麼？過度密集的調劑作業，不只增加調劑疏失的可能性，更增加藥師身心的壓力。四分鐘的領藥，更犧牲了藥師的健康，多少藥師的職業病就是泌尿道感染、靜脈曲張，甚至因為高度壓力與壓縮的吃飯時間，導致消化系統的疾病。基層的藥師多為年輕藥師，這是我們最應該保護的！

新聞中所提的這間醫院，之前還曾經爆發過藥師的離職潮，顯見勞動環境已啟人疑竇，如今高層態度卻依然傲慢，拿員工的安全與勞動環境開玩笑。而通篇新聞根本不是新聞，而是業配文，充滿醫院資方置入性的概念。不應歸責於記者斷章取義，而是這則新聞的出發點與採訪性本身就暗藏玄機！

文至末段，筆者必須很遺憾地說，台灣臨床藥學會在推動醫院藥師訓練這麼多年，很可惜居然被這樣曲解、誤用。醫院藥師PGY（post-graduate year）的訓練從來就不是為了訓練調劑速度，而是藥師專業核心能力。而該醫學中心，今日使記者打出「六個月訓練出候藥只要四分鐘的藥師」，若是屬實，那還真是誤用了前人在PGY制度上的架構與專業上的努力，整體藥師PGY制度應該通盤檢討。若記者報導有所偏誤，院方更應及時澄清，並且做出勞動條件的改善措施！

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核稿編輯：羅元祺