機師揭露滑行道「5年來沒有一天平整過」，桃機：不影響飛安，只是表面難看了點

一名機師日前在臉書上公布照片，指出桃機滑行道近年來，破破爛爛，沒有一天平整過，而且「越補越大洞」。為此監察院也表示將進行調查。

梁姓機師24日在臉書上分享6張照片，照片中的桃園機場滑行道積有泥水，表面坑坑洞洞，部分補丁也出現龜裂的痕跡，機師批評桃機滑行道近5年來破破爛爛，「沒有一天平整過，而且是越補越大洞」。

機師表示，希望相關單位正視，不要到出人命再來檢討，還說相信很多單位正在互推。他邀請同行一人一信，多寫安全報告跟局長信箱，祈求「所謂的管理者，管一管你們真正該管的。」

而截至今（26）日上午11:30，該則臉書已吸引超過5,700人按讚、上千則分享，很多網友稱國恥，認為「國家門面竟然是如此不堪」。

〔桃園機場的路況差，除了坑洞也有部分凹陷｜取自Vincent Liang臉書〕

而桃園機場滑行道被網友批評冒漿、破損，也引發監察委員的關切。監察委員指出，交通相關部會於國際機場的國際排行表現頻獲佳績，然而近期桃機滑行跑道卻被媒體舉報，破破爛爛經常修修補補，且越補越大洞，監察院已申請自動調查，釐清主管機關有無善盡維護及監督責任。

滑行道破洞，會有什麼影響？

《自由時報》報導，機師工會理事陳祥麟表示，桃園機場滑行道破爛已是老議題，工會也曾多次反映，但始終無法有效解決。

陳祥麟說，滑行道破損最嚴重之處，通常是飛機停等最久之處（像是滑行道與跑道的交界處），桃園機場因運量高，無法全面封閉檢修，加上機場使用多年，底層土質應已無法再經重壓，就算道面再修補，未來飛機經過還是會再度損壞，不是重新修補就能解決。陳祥麟建議，應重新規劃新的滑行道路線，將現有的滑行道路線全面封閉整治，才是治本之道。

《聯合報》報導，桃機副總經理陳福將表示，桃園機場聯絡南北跑道及停機坪只有EC及WC兩條滑行道，如果全面封閉一條整修，將使起降航機滑行或拖機往返修護工廠作業大亂，嚴重耽誤航班時間。目前新建中的W2滑行道工程施工單位正全力趕工，要等五月間W2滑行道開放使用，機師分享的EC滑行道，才能全面封閉整修。現在只能利用凌晨0時至6時的離峰時段緊急搶修，不過他也坦言，這種急就章的搶修維持不了太久，很容易再出狀況。

至於滑行道破損對於飛安會不會有問題？陳福將在接受《新唐人亞太台》訪問時表示，（還未修補的滑行道）對飛機的安全基本上不會有影響，但因為下雨冒泥漿，「就是表面上比較難看一點」。

據《民視新聞》報導，陳福將解釋，滑行道主要是讓飛機能夠進跑道，或者是從跑道出來到停機坪，所以對飛機的安全，不會有任何的顧慮。

桃機表示，滑行道運作40年來沒有全面整修過，長期使用之外，飛機起降又頻繁，而且停機坪有限，已目前使用量，無法全面整修，只能「哪邊破損，哪邊補修」。

待改善滑行道還有9.4公里，桃園機場：2年內全面解決

（中央社）桃園機場公司昨（25）日也發布聲明指出，桃園國際機場自民國68年啟用以來，部分滑行道因營運需求，已持續使用數十年，需要以全斷面、全深度方式，整建排水系統、路基、道面，才能有效改善。



桃機公司表示，由於近年來桃機營運大幅成長，為避免影響航機起降及滑行作業，在不影響飛航安全下，在道面全面整建前，將針對破損部分持續進行修補，以暫時維持使用。



桃園機場公司工務副總經理陳福將在受訪中表示，桃機在維持機場營運狀況下，調整航機滑行動線分階段整建，目前待改善滑行道還有9.4公里（據《自由時報》報導，約佔總長30%），預計於109年底完成，屆時將可徹底解決滑行道道面問題。



桃機公司也表示，在全面整建尚未完工前，部分滑行道冒漿、破損現象仍無法完全避免，機場公司也將以專業泥漿清掃機及街道清掃車每日持續清潔道面，減少泥漿狀況；另外也派員全天候24小時巡檢修補。

而梁姓機師分享的系列照片，有一張是飛機輪胎被劃破的照片，也引發網友討論，擔心如果被劃破撐不到滑回gate，就有得弄了。

〔被刮破的飛機輪胎照｜取自Vincent Liang臉書〕

而據《聯合報》報導，桃機強調，飛機輪胎不可能被滑行道劃破，除了飛機輪胎材質特別堅韌，而且飛機是在滑行道上慢慢滑行的，即使地面亂七八糟也不至於被劃破，認為應是飛機輪胎維養不當，才會造成這種狀況。

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核稿編輯：楊之瑜