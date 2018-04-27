再成功的中國企業碰上了政治，也是一轉頭就退回了胡雪巖的年代

文：普通人的自由主義

唸MBA有同學是華為來的，夫妻倆都是大學畢業就在華為。近二十年前的華為還不算大，但員工已經全球跑，同學的老公正派在墨西哥城長駐，久久來美國探親一趟。所以我算很早就聽過華為大名，當時還覺得奇怪，是什麼人把動詞、副詞放在公司名字裡？現在的華為在很多的產品，都處於世界領先的地位，不可同日而語。

一般華為的評價是產品價格合理、服務很好，積極投入研發，很有拚勁。不管從哪個角度看，華為都是成功的，但碰上了政治，再成功的中國企業，也是一轉頭就退回了胡雪巖的年代，身不由己。

美國商業部制裁中興後，華為的立場很困難，現在沒人知道下一步怎麼辦。中興的案子，讓我們突然警覺，原來中國科技公司，雖然勢大，但還是不脫中國企業製造加工業的本質，只要美國從源頭把關鍵零件給禁賣，企業就生不出產品了。

華為還沒走到這一步，但華為還有另外的問題，因為網路設備，是每個國家資訊安全的重要環節，如果美國出面說了，華為有受中國政府控制的問題，那不是美國市場不買華為產品的事情而已，英、加、澳等Five Eyes共享情報國家，也得立刻跟進，然後是歐盟、日本、韓國。華為的網路設備，最後只有那些貪小便宜的國家敢買，接下來呢？單靠手機就能撐得起華為的半邊天？更何況，要打資安，手機也有問題。美國的AT&T年初本來要開賣華為手機，最後也出於安全問題而放棄，就是一個惡兆。

中興的問題是偷賣產品給伊朗，但那只是美國講究證據的法治傳統的基本懲罰。光違法一事，就可以弄垮中興。那還是法治出手，還沒動到政治。如果川普（Donald Trump）的手真的伸進制裁中國公司的政策，那就不只是中興，也不只是華為而已。所以美國人打中興，是打給北京看，要共產黨想清楚，你繼續一帶一路、繼續航母出海、繼續挑戰美國霸權，試試看。

但華為是無辜的嗎？

對很多辛苦打拚的華為寶寶來說，美國人的這一手，對他們是不公平的。沒有這些努力的華為人，你們美國的偏鄉僻壤，連網路都沒得用。一點都沒錯，但華為的興起真的就是乾乾淨淨的嗎？思科很早以前就告華為偷軟體碼，而且華為早期的產品，跟思科是像到不能再像，說華為的產品完全自力研發，我一點都不相信。但這沒什麼大不了，敢做敢當，日本和亞洲四小龍，都是這樣開始的，長大成熟後，遵照人家的遊戲規則走就好了。

但這就是問題所在。

以企業經理人的角度，當然是從良後做大事業比較重要，因為有錢賺，誰要淌政治渾水？但在中國，你不管政治，政治會來管你。有華為這麼大的企業在中國，共產黨不抓在手上專案管理，成嗎？你說華為以客戶為尊，絕對不會在客戶的設備放spyware，我相信公司高層真的想這樣，但黨說不行，國家有國家的政策，黨要你監控，你只能盡量做到不讓客戶發現，你不能說不。

所以華為在承受共產黨的共業？

是，但這共產黨的共業不在於專制獨裁，而在於佔了美國人的便宜。美國從二戰後建立的國際貿易體系，讓參與的國家共同繁榮，多數的時候，美國人不管你的政府體制，台灣的蔣家、韓國的朴正熙多壞，美國人也沒動他們。最主要的是你要遵守遊戲規則。

你要拿美國的市場，你要用美國的科技，來繁榮國家，沒問題，有錢大家賺，但你要以美國為尊。美國老大哥受到選舉壓力的時候，你要幫忙挺一挺，301、農產品關稅、汽車到美國製造等，不都是這些小老弟幫忙弄出來的？這才叫做有來有往。

所以川普雖然亂打貿易逆差，但他並沒有說錯，中國的確在貿易上專佔美國便宜。中國只要出口，只要拿美國市場，但要把外國勢力擋在中國市場外面。不但這樣，科技還要明的搶、暗的偷。沒有禮尚往來，只有「你的東西就是我的，我的東西還是我的」，誰要幫中國講話？更誇張的是，這土皇帝吃香喝辣還不滿足，還要在美國人面前稱老大，搞全球霸權，人家眼裡容得下這沙子嗎？鄧小平才死多久，「韜光養晦」這麼好的東西，這麼快就要丟棄？

美國的開國元首華盛頓（George Washington）下任前寫的告別演說裡，要美國不要捲入歐洲大國間的爭鬥，他說，「我們和他們距離遙遠而不相連，所以我們可以，也應該採取不一樣的路線。如果我們在有效的政府下團結，在不久的未來，我們就可以反制任何外來力量對我們的實質傷害」，「我們就可以讓有敵意的國家想要進犯我們的時候，不敢輕舉妄動; 我們更可以依我們的利益和出於正義，自己決定要和還是要戰。」

希望中興一案，讓習近平這些人了解，中國完全依己意行事的那一天還沒來。但我不覺得習的小圈子會這樣解讀，邱吉爾（Winston Churchill）說過，「當國家或是個人逐漸強大的時候，通常會暴力、欺負弱小；而在衰弱的時候，反而態度良好。但這樣的行為既不健康，也不明智。」習近平就會是這麼不健康，也這麼不明智。

本文經普通人的自由主義授權刊登，原文發表於此

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核稿編輯：丁肇九