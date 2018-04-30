2018/04/30, 生活

成功者必備的心態：「自我效能感」和「成長型思維」

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在班度拉的理論中，自我效能感與自尊或自信是不同的概念，自尊和自信與人對自己的整體價值有關，但人們對於不同領域則有不同的自我效能感。而心理學家德威克則認為學習使用的自我歸因模式主要有兩種：「固定型思維」與「成長型思維」。

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文：栞

你一定聽過，若想要成功，運氣及實力缺一不可。然而除了這兩個要素外，成功者的心態的重要性同樣不可小覷。在《學習的26種方法》一書中就指出，「自我效能」與成功者之間的關聯。所謂的自我效能是指人們認為自己能夠達成目標的信心。當人們相信成功就在前方，他們會更願意有所行動，堅持到底，面對挫折也不輕言放棄，懷有這樣的心態會獲得更大的成就。你是怎麼說服自己做某件事的呢？其中一個方法是想到事情帶來的回報。

買樂透有可能得100萬美元獎金，所以你願意試一試，學者稱這些回報為「效用」或「價值」。學生有時候認為學校教的東西沒有任何價值，所以不必認真學習。另一部分與你對自己成功的預期有關，從機率的角度思考中樂透的可能性，你可能就會打消買樂透的念頭。人們對自己成功的可能性也有一定的預期，這個預期值稱為「自我效能感」，如果你認為有辦法操作樂透結果，自然會去買。如果行為的效用值很高，而你對達成目標的信心也大，你就會投入參與，堅持到底。就學習而言，低落的自我效能感會釀成悲劇。

心理學家班度拉曾經說過：「成功不一定由自我信念造成，但失敗卻必然由自我信念導致。」當學生深信自己無法成功時，他們會輕易放棄，而且不會設立很高的目標。換句話說，他們剝奪了自己學習的機會。在此我們要討論如何建立良好的自我效能感。首先要回答的一個問題是：人們能否建立全方位的「我能做到」的信念，抑或這種信念只會出現在特定領域中，例時打球時出現，寫作業時不出現。

自我效能如何運作？

在班度拉的理論中，自我效能感與自尊或自信是不同的概念，自尊和自信與人對自己的整體價值有關，但人們對於不同領域卻可能有不同的自我效能感。有研究分別針對數學與文學領域的優秀學者為研究對象，研究員給這兩群學者處理困難的數學及詩學問題。數學學者處理數學問題時能夠堅持不懈，並找出困難之處，但當他們碰到文學題目時，卻以「我不會文學」為由放棄。同樣，文學學者解決詩學問題時比較不會輕言放棄，並指出該詩作者故弄玄虛，但當處理數學問題時，卻自責能力不足。由此可見，在某個領域中具備自我效能感，不代表在其他領域也會這樣。這是好事，因為無知而自大是百害而無一利的特質。班度拉便說：「教學的目的不是教出一群自大的笨蛋。」

班度拉指出了四個影響自我效能感的因素：（1）成功經驗：過往曾有成功經驗；（2）他人經驗：看見相似他人曾有成功經驗；（3）社會說服：他人認為你成功；（4）生理訊號：發現自己投注了大量時間和精神在活動中。由班度拉設計的初始模型開始，很多後續的自我效能版本都有自我歸因的因素，人們把成功或失敗歸因於自己的能力。歸因思考的問題之一在於根本的歸因錯誤：美國人認為他人的錯誤行為都是由品性形成而自己的錯誤行為都是由環境導致。例如，人們在路上開車時，如果被其他車插隊超車，會覺得對方是個混蛋；但如果自己插隊，卻會說如果自己再遲到就會被解僱。人們通常會做與動機相關的歸因：「老師人很差，所以我的成績才會不好。」而這正是歸因謬誤的表現。

心理學家卡蘿．德威克認為學習使用的自我歸因模式主要有兩種：「固定型思維」與「成長型思維」。固定型思維認為智力是先天決定的，有些人聰明，有些人不聰明，這是無法改變的事實。這種歸因模式使人認為學習能力無法改變，導致他們的學習表現停滯不前。相反，成長型思維認為智力能夠靠努力提高，以下是這兩種思維模式的主要差異：

成長型思維
  • 聚焦於繼續學習
  • 堅持面對挑戰
  • 視挫折為學習的機會
  • 選擇挑戰性高的工作
固定型思維
  • 聚焦於目前表現
  • 輕易放棄
  • 避免犯錯，視挫折為能力不足的表現
  • 選擇容易的工作

有些研究認為人們的情緒特質、歸因方式是經年累月培養出來的。史丹佛大學教育研究所的戴蒙教授投入研究「長期目的」，他在著作中這樣定義「長期目的」：「為了完成對自己及他人有意義的事情，而持續穩定地前進的意圖。」請注意這個解釋如何擴大了效用的意義，使效用不再侷限於個人利益，而是與他人利益也有關係。在生命中設立意義具大的目標（如成為醫生醫治他人），可以帶來正面的結果。

幾位學者在2007年採用了「堅毅」（grit）這個詞來表達一系列促成長期堅持的行為、策略及性格。這些內容大多不是認知方面的技能，當然它們也不是完全與認知無關，因為這些技能需要使用記憶力、因果推論及詮釋等能力。比較適合這些行 為的描述應該是：「目前尚未能定義，但能為生命帶來重大影響的事物」。現在請看以下哪個選項最適合你？

  1. 我只要開始做某件事，就會把它做完。
  2. 我每隔幾個月就會對新的事物感興趣。
  3. 我為了克服困難，途中克服了許多挫折。
  4. 我會對特定的事情著迷一段時間，之後就失去興趣。

如果你同意1和3的句子，覺得2和4不適合你，你的堅毅分數會很高。堅毅分數與常春藤聯盟GPA、拼字比賽和西點軍校的成績都呈正相關的關係。這些成就與堅毅分數的關聯超過與IQ的關聯。針對如何幫助人們建立長期目的與堅毅特質的研究不多，而這些特質能否由外界訓練養成也是未知數。人們可能需要累積多年經驗才能建立長期目的，正如運動員要花上多年時間精進技能一樣。這些研究目前還處於起步階段，只能說目前有關長期目的與堅毅特質的研究數據提供了一些觀點，讓人稍微看見個性對成功的影響。

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本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航

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