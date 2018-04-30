成功者必備的心態：「自我效能感」和「成長型思維」

文：栞

你一定聽過，若想要成功，運氣及實力缺一不可。然而除了這兩個要素外，成功者的心態的重要性同樣不可小覷。在《學習的26種方法》一書中就指出，「自我效能」與成功者之間的關聯。所謂的自我效能是指人們認為自己能夠達成目標的信心。當人們相信成功就在前方，他們會更願意有所行動，堅持到底，面對挫折也不輕言放棄，懷有這樣的心態會獲得更大的成就。你是怎麼說服自己做某件事的呢？其中一個方法是想到事情帶來的回報。

買樂透有可能得100萬美元獎金，所以你願意試一試，學者稱這些回報為「效用」或「價值」。學生有時候認為學校教的東西沒有任何價值，所以不必認真學習。另一部分與你對自己成功的預期有關，從機率的角度思考中樂透的可能性，你可能就會打消買樂透的念頭。人們對自己成功的可能性也有一定的預期，這個預期值稱為「自我效能感」，如果你認為有辦法操作樂透結果，自然會去買。如果行為的效用值很高，而你對達成目標的信心也大，你就會投入參與，堅持到底。就學習而言，低落的自我效能感會釀成悲劇。

心理學家班度拉曾經說過：「成功不一定由自我信念造成，但失敗卻必然由自我信念導致。」當學生深信自己無法成功時，他們會輕易放棄，而且不會設立很高的目標。換句話說，他們剝奪了自己學習的機會。在此我們要討論如何建立良好的自我效能感。首先要回答的一個問題是：人們能否建立全方位的「我能做到」的信念，抑或這種信念只會出現在特定領域中，例時打球時出現，寫作業時不出現。

自我效能如何運作？

在班度拉的理論中，自我效能感與自尊或自信是不同的概念，自尊和自信與人對自己的整體價值有關，但人們對於不同領域卻可能有不同的自我效能感。有研究分別針對數學與文學領域的優秀學者為研究對象，研究員給這兩群學者處理困難的數學及詩學問題。數學學者處理數學問題時能夠堅持不懈，並找出困難之處，但當他們碰到文學題目時，卻以「我不會文學」為由放棄。同樣，文學學者解決詩學問題時比較不會輕言放棄，並指出該詩作者故弄玄虛，但當處理數學問題時，卻自責能力不足。由此可見，在某個領域中具備自我效能感，不代表在其他領域也會這樣。這是好事，因為無知而自大是百害而無一利的特質。班度拉便說：「教學的目的不是教出一群自大的笨蛋。」

班度拉指出了四個影響自我效能感的因素：（1）成功經驗：過往曾有成功經驗；（2）他人經驗：看見相似他人曾有成功經驗；（3）社會說服：他人認為你成功；（4）生理訊號：發現自己投注了大量時間和精神在活動中。由班度拉設計的初始模型開始，很多後續的自我效能版本都有自我歸因的因素，人們把成功或失敗歸因於自己的能力。歸因思考的問題之一在於根本的歸因錯誤：美國人認為他人的錯誤行為都是由品性形成，而自己的錯誤行為都是由環境導致。例如，人們在路上開車時，如果被其他車插隊超車，會覺得對方是個混蛋；但如果自己插隊，卻會說如果自己再遲到就會被解僱。人們通常會做與動機相關的歸因：「老師人很差，所以我的成績才會不好。」而這正是歸因謬誤的表現。

心理學家卡蘿．德威克認為學習使用的自我歸因模式主要有兩種：「固定型思維」與「成長型思維」。固定型思維認為智力是先天決定的，有些人聰明，有些人不聰明，這是無法改變的事實。這種歸因模式使人認為學習能力無法改變，導致他們的學習表現停滯不前。相反，成長型思維認為智力能夠靠努力提高，以下是這兩種思維模式的主要差異：

成長型思維

聚焦於繼續學習

堅持面對挑戰

視挫折為學習的機會

選擇挑戰性高的工作

固定型思維

聚焦於目前表現

輕易放棄

避免犯錯，視挫折為能力不足的表現

選擇容易的工作

有些研究認為人們的情緒特質、歸因方式是經年累月培養出來的。史丹佛大學教育研究所的戴蒙教授投入研究「長期目的」，他在著作中這樣定義「長期目的」：「為了完成對自己及他人有意義的事情，而持續穩定地前進的意圖。」請注意這個解釋如何擴大了效用的意義，使效用不再侷限於個人利益，而是與他人利益也有關係。在生命中設立意義具大的目標（如成為醫生醫治他人），可以帶來正面的結果。

幾位學者在2007年採用了「堅毅」（grit）這個詞來表達一系列促成長期堅持的行為、策略及性格。這些內容大多不是認知方面的技能，當然它們也不是完全與認知無關，因為這些技能需要使用記憶力、因果推論及詮釋等能力。比較適合這些行 為的描述應該是：「目前尚未能定義，但能為生命帶來重大影響的事物」。現在請看以下哪個選項最適合你？

我只要開始做某件事，就會把它做完。 我每隔幾個月就會對新的事物感興趣。 我為了克服困難，途中克服了許多挫折。 我會對特定的事情著迷一段時間，之後就失去興趣。

如果你同意1和3的句子，覺得2和4不適合你，你的堅毅分數會很高。堅毅分數與常春藤聯盟GPA、拼字比賽和西點軍校的成績都呈正相關的關係。這些成就與堅毅分數的關聯超過與IQ的關聯。針對如何幫助人們建立長期目的與堅毅特質的研究不多，而這些特質能否由外界訓練養成也是未知數。人們可能需要累積多年經驗才能建立長期目的，正如運動員要花上多年時間精進技能一樣。這些研究目前還處於起步階段，只能說目前有關長期目的與堅毅特質的研究數據提供了一些觀點，讓人稍微看見個性對成功的影響。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航