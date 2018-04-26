「這世界再沒有404」：北大學生用「區塊鍊」讓性侵醜聞永存網上

北大教授被控性侵案持續延燒，北大學生要求校方公開當年調查報告，學生貼大字報聲援卻遭到校方撤除，整起事件也在網路上被全面封殺。不過網民卻利用「區塊鍊」技術，將整起事件的來龍去脈藏在虛擬幣交易資料中，而這也是「區塊鍊」科技首次被用來對付當局的刪文。

全球反性侵的「#MeToo」浪潮中也燒到中國。今年4月，一名前北大中文系的女學生李悠悠在網路上發表一篇名為〈現南京大學文學語言學系主任、長江學者沈陽教授，女生高岩的死真的與你無關嗎？〉的文章，指控前北大教授沈陽性侵女學生高岩，讓高岩在1998年3月自殺，年僅21歲。

目前仍在大學任教的沈陽否認所有指控，聲稱這完全是惡意誹謗。但南京大學文學院很快發表聲明，指出「沈陽已經不適合在南京大學文學院工作」，目前沈陽在南大的工作已被停止。作為事主的北京大學也發出聲明，表示根據20年前北京市公安局西城分局對這一事件作出的調查結果，當年7月，北京大學已對沈陽做出行政處分。

而這起事件也被視為燃起中國「#MeToo」的火源，學生開始呼籲改善保護措施、防止性騷擾和性侵。不過運動的火才剛燒起，校方已對運動發起人進行壓制。

4月23日，北京大學外國語學院學生岳昕在社群網站上發表一篇〈致北京大學師生和北大外國語學院的一封公開信〉，信中指出，她與8名同學向校方遞交「資訊公開申請表」，要求校方公開調查20年前，北大女學生高岩疑似因受教授沈陽性侵而自殺，但之後卻遭到校方不斷約談施壓，多次提到「能否順利畢業」、「要直接聯繫家長」等。

文章一出，北大試圖壓制案情討論的高壓手段，招到廣泛的譴責。

《紐約時報中文網》報導，一些學生使用了#NotMyAnniversary（不是我的校慶）話題標籤，誓言將抵制學校五月四日舉辦的120週年校慶活動。

「許多人就很震驚、困惑，」一位只提供了化名的學生馬丁·史說道。「學校內外的政治氣氛都越來越緊張了。」北大2006級畢業生曾苑（音）稱，校方試圖阻止討論性騷擾的行為「愚蠢、可恥」。

而聲援岳昕的北大學生立刻在校內紅旗團委通告欄張貼大字報，指責北大背棄了自己的價值觀，以「聲援勇士岳昕」為題的大字報寫道：「你們究竟在怕什麼？」

不過，大字報很快就被撤下，岳昕的公開信和名字也在中國社群媒體上遭到屏蔽。

這已不是第一次中國政府以屏蔽的方式，掩蓋異議分子的聲音。而中國的網友也積極利用各種方法打破審查，而這次，他們使用了一項新科技—虛擬貨幣交易「區塊鍊」。

公開信被下架，網友用「虛擬貨幣交易」讓文章永存網上

4月23日，有匿名網民將岳昕的公開信以密碼（hex code）隨附在虛擬貨幣以太幣（Ethereum）的交易網上，網民只需使用破解密碼的程式，就可以看到公開信的中、英文全文，而且由於區塊鏈科技的特性，中國的網絡警察根本無從將其刪除。

以太幣是市值第二高的加密貨幣，僅次於比特幣。由於以太幣和其他虛擬貨幣都是採用區塊鏈科技進行驗證和交易，沒有任何人可以刪除交易的紀錄，岳昕的公開信也因此被保留在網路上。

《法廣》報導，這是網民首次使用這種科技來對付當局的刪文。

而這則交易，只花了美金0.49元（約台幣14元）。

Photo Credit: Etherscan 網站截圖

如何解鎖呢？只要按下「Input Data」欄位的「Convert To UTF8」鍵，欄位中的密碼就會被解密呈以下這段文字（欄位內有中英版本，這裡僅列中文版，也將原來的簡體轉成繁體中文）。

〔岳昕公開信全文〕

北京大學的老師和同學：

你們好！

我是2014級外國語學院的岳昕，是4月9日早上向北京大學遞交「信息公開申請表」的八位到場同學之一。我拖著極疲憊的身軀寫下這段文字，說明近來發生在我身上的一些事情。

一

4月9日之後，我不斷被學院學工老師，領導約談，並兩次持續到凌晨一點甚至兩點。在談話中，學工老師多次提到「能否順利畢業」，「做這個你母親和姥姥怎麼看」，「學工老師有權不經過你直接聯繫你的家長」。而我近期正在準備畢業論文，頻繁的打擾和後續的心理壓力嚴重影響了我的論文寫作。

二

4月20日中午，我收到了校方的回复外國語學院黨委書記，學工老師，班主任在場，黨委書記向我宣讀了學校對於本次信息公開申請的答覆：

討論沉陽師德的會議級別不夠記錄 公安局調查結果不在學校的管理範圍裡 沉陽公開檢討的內容因中文系工作失誤也沒有找到

這樣的回覆結果令我失望。但畢業論文提交即將截止，我只能先將心思放在論文寫作上。

三

4月22日晚上十一點左右，輔導員突然給我打來電話，但因為時間已晚，我並沒有接到。凌晨一點，輔導員和母親突然來到我的宿舍，強行將我叫醒，要求我刪除手機，電腦中所有與信息公開事件相關的資料，並於天亮後到學工老師處作出書面保證不再介入此事。有同樓層的同學可以作證。隨後，我被家長帶回家中，目前無法返校。

我和母親都徹夜未眠。學校在聯繫母親時歪曲事實，導致母親受到過度驚嚇，情緒崩潰。因為學校強行無理的介入，我和母親關係幾乎破裂。學院目前的行動已突破底線，我感到恐懼而震怒。

申請信息公開何罪之有？我沒有做錯任何事，也不會後悔曾經提交“信息公開申請表”，行使我作為北大學生的光榮權利。

二十年孺慕情深，我愛我的母親。面對她的嚎啕痛哭，自扇耳光，下跪請求，以自殺相脅，我的內心在滴血。在她的哀求下我只能暫時回到家中，但原則面前退無可退，妥協不能解決任何問題，我別無他法，只有寫下這篇聲明，陳述原委。

情緒激動，請大家原諒我的語無倫次。

四

在此，我正式向北京大學外國語學院提出以下訴求：

北京大學外國語學院應公開書面說明越過我向家長施壓，凌晨到宿舍強行約談我，要求我刪除申請信息公開一事的相關資料所依據的規章制度，對此過程中違法違規操作予以明確，並採取措施避免此類事件再次發生。 北京大學外國語學院應立即停止一切對我家人的施壓行為，向我已經遭受驚嚇的母親正式道歉並澄清事實，幫助修復因此事導致的家庭緊張關係。 北京大學外國語學院必須公開書面保證此事不會對本人畢業一事產生影響，並不會再就此事繼續干擾我的論文寫作進程。北京大學外國語學院 消除此事對本人學業，未來就業和家人的其他一切不良影響。 北京大學外國語學院應明確就以上訴求進行公開書面回复，給關注此事的大家一個交代。

我將保留通過法律手段進一步追究相關個人和單位責任的一切權利，包括但不限於向北京大學和上級主管部門舉報外國語學院嚴重違反校紀的行為。

北京大學外國語學院14級本科生岳昕

2018年4月23日

有網友回覆說，「區塊鍊沒有404」、「大家終於意識到區塊鍊的正確使用姿勢了」、「支持你，不要放棄，是你最大的武器」。

美國喬治亞大學化學系博士生古懿告訴《自由亞洲電台》，「區塊鏈」是傳播和記載信息的媒介，也是用來紀錄虛擬貨幣「比特幣」交易的價值互聯網平台。由於交易記錄上網後就很難被篡改或刪除，用戶便可以將交易代碼公之於眾。因此網管很難刪除用「區塊鏈」技術發佈的網絡消息。因為只要區塊鏈在，訊息便永遠不會消失。

古懿表示，通過岳昕事件不難看出「區塊鏈」對中國公民運動有巨大的組織潛力，因為它可以有效突破中國無孔不入的網路審查機制。

不過古懿也指出，雖然「區塊鏈」對自由發表言論提供了一條可行渠道，中國政府將會不惜一切代價封鎖新興網絡技術。甚至不惜「斷網」，因此「區塊鏈」技術也需要持續革新，「才能在信息貧瘠的中國互聯網上存活」。

《大紀元》的時事評論家趙培指出，這是將中共和北大「釘在區塊鏈的恥辱柱上」。

另外，只要將「TxHash」欄位後的代碼丟進Google的搜尋欄，按下搜尋鍵後，點選第一筆搜尋結果（Ethereum Transaction），就會出現藏有岳昕公開信的交易紀錄，流傳得速度很快，《新唐人》報導，有網友在中國問答網站「知乎」教其他人如何將事件上傳至區塊鏈，但該帖文已被刪去。

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核稿編輯：楊之瑜