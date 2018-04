中式、日式、印度式便當：「排骨」、「菜脯」的英文怎麼說？

文:Rong Chiang

小V從小就帶便當上學,每天中午都很期待媽媽準備了什麼好料(流口水)!除了中式的便當之外,日式和印度的便當文化也是遠近馳名。那你知道這些便當菜色的英文是什麼嗎?一起來看看吧!

今天小V整理了便當文化界最知名的三大巨頭:中式、日式、印度式。這三類風格懸殊,出現在便當盒裡的菜色也不盡相同。我們就從大家最熟悉的中式便當開始,看看午餐常客們點餐時的英文要怎麼說!

所謂「工欲善其事,必先利其器」,在開始討論菜色之前,要先知道便當容器的英文是lunch box,但是光講I am going to eat a lunchbox.很像在說要吃容器本身。便當有時會被翻成bento或boxed meal,其實日常生活中,直接用簡單句子就可以傳達帶便當的概念!

“Hey, do you want to go for lunch?”

你要不要去吃午餐?

“No thanks, I brought my lunch today.”

不用了,我今天有帶便當。