中式、日式、印度式便當：「排骨」、「菜脯」的英文怎麼說？

文：Rong Chiang

小V從小就帶便當上學，每天中午都很期待媽媽準備了什麼好料（流口水）！除了中式的便當之外，日式和印度的便當文化也是遠近馳名。那你知道這些便當菜色的英文是什麼嗎？一起來看看吧！

今天小V整理了便當文化界最知名的三大巨頭：中式、日式、印度式。這三類風格懸殊，出現在便當盒裡的菜色也不盡相同。我們就從大家最熟悉的中式便當開始，看看午餐常客們點餐時的英文要怎麼說！

一、中式 Chinese style

所謂「工欲善其事，必先利其器」，在開始討論菜色之前，要先知道便當容器的英文是lunch box，但是光講I am going to eat a lunchbox.很像在說要吃容器本身。便當有時會被翻成bento或boxed meal，其實日常生活中，直接用簡單句子就可以傳達帶便當的概念！

“Hey, do you want to go for lunch?”

你要不要去吃午餐？

“No thanks, I brought my lunch today.”

不用了，我今天有帶便當。

1. 主食

光主食就分了好幾種，除了白飯之外，常見的還有：

糙米飯（n.）brown rice

紫米飯（n.）black glutinous rice

饅頭（n.）steamed bun

炒米粉（n.）fried rice noodles

餛飩（n.）wonton

2. 主菜

一個好的主菜就是便當的靈魂呀！像小V就覺得媽媽的排骨pork chop是世界上最好吃的食物！

雞腿（n.）chicken leg

控肉（n.）stewed pork

宮保雞丁（n.）Kung-pao chicken

紅燒牛肉（n.）braised beef

清蒸鱈魚（n.）steamed cod

3. 配菜

配菜配得好能讓便當增添豐富色彩和味道，常見配菜不外乎蔬菜、加工食物，或是一些蛋類料理！

菜脯（n.）dried radish

青江菜（n.）Chinese mustard

黃豆芽（n.）bean sprout

香腸（n.）sausage

油豆腐（n.）oily tofu

蒸蛋（n.）steamed egg

二、日式 Japanese style

日式便當是去日本旅遊不能缺少的體驗，泡溫泉後、坐電車時，或是賞櫻時在花瓣紛飛之下享用，都是一大享受。和中式便當最大的差異是，日式便當是吃「冷的」喔！

1. 主食

和中式主菜一樣，日式便當多有白飯；另外，麵類也很常見，而追求的口感和原料使用上，又和中式有一些區別。

紅豆飯／南瓜飯（n.）red bean rice／pumpkin rice

壽司（n.）sushi

蕎麥麵（n.） buckwheat noodles／soba

烏龍麵（n.）udon

日式便當的主菜都好吸引人呀，小V找了五個最具人氣的菜色，一起來看有什麼：

2. 主菜

浦燒鰻魚（n.）grilled eel

照燒雞腿（n.） teriyaki chicken drumstick

鹽烤秋刀魚（n.）salt-grilled Pacific Saury

炸豬排（n.）deep-fried pork cutlet（tonkatsu）

炸蝦（n.）shrimp tempura

3. 漬物

因為日式便當多為冷的，為了確保食物不會因為離開冷藏而易腐爛，漬物在此時便派上用場了！

紅酸梅（n.）pickled plum（umeboshi）

醃小黃瓜（n.）Japanese pickled cumcumber

牛蒡絲（n.）burdock wire

涼拌菠菜（n.）spinach salad

涼拌海帶（n.）seaweed salad

補充一點，pickled這個字在這裡出現了兩次，pickle（v.）的中文是醃漬的意思，名詞則是指醃漬物或醃菜。

三、印度式 Indian style

印度給人一種既遙遠又神祕的異國情調。印度料理大多添加許多香料，用餐時更要記得用右手取食，用左手的話，在當地會被認為不太禮貌喔！身在台灣，我們在電視上常常可以看見，印度城市如孟買，在忙碌的午餐時間，會有裝載各種便當的機車或腳踏車（通常以無所不用其極的方式），穿梭於大街小巷之間。一般聯想到的印度菜色不外乎咖哩、烤餅等，除此之外還有什麼呢？一起來看看吧！

特別的是，小V喝過幾次印度奶茶，每次都驚訝於其中又香又濃郁的味道，真的好奇到底是什麼組合才能調出這樣的口感。

打到這裡，小V的肚子早已咕嚕咕嚕大叫，好想回家吃媽媽親手做的香噴噴便當（扭）！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航