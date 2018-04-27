【鍾喬專欄】靜默征戰：「詩與影像」於文化冷戰下的突圍

我們終而穿越時間記憶，在空間與人的定格中，揭露1953年韓戰高峰期，幾位當年受雇於「中情局」扶持的西方公司（Western Enterprises Inc.） 的軍人，在馬祖西莒島，面對著俘虜來的大陸沿海漁船，留下的身影。

在一本質量具豐的攝影雜誌——《攝影之聲》中看到一張黑白照，讓筆者在創作的現實與想像間留下深刻的印象。這張刊登在首頁文章的照片，尺寸很小，卻因此特別引人關注。這張被作者引申為「冷戰旗幟下彷彿帶有象徵意味的影像」，拉出了冷戰年代，透過穿越新殖民血脈的文化元素，從軍事、政治、經濟的反共包圍中，脫身出文化冷戰的美國元素，進而拉出美國中情局（CIA）介入全球冷戰行動的隱藏事實。

照片中，幾個身姿特形像生動感的國軍，在一個小小的港口，看著風平浪靜海面上，幾艘掛帆的戎克帆船。照片不會說話，但傳達出一種意象——可以說，靜態攝影作品具備故事的特質，卻不具備動態影像的敘事性。因為，故事透過影像說話，需要更多地追溯其源頭，及由源頭所揭露的隱藏性事件。好比這張照片，若不經揭密後的追訴，真相難以告白天下。

Photo Credit：鍾喬翻拍 美國新聞處（USIS）

德裔哲人班雅明在〈說故事的人〉一文中，針對被文字化的故事，有其真知灼見的發明：「把故事以文字寫下來的作家中，其最偉大者，便是最不背離千萬無名說故事人的口語風格者。」言下之意，便是對「說故事的人」，諸如在大樹下說唱的老者，又或者古希臘吟唱史詩的吟遊詩人荷馬致以高度的敬意，尊其在口傳文學的傳承中，帶動記憶與當下的交匯、激盪、或者融合。如果從這樣的角度出發，這張稱為〈冷戰／西莒島〉相片的解密出土即具備深刻且多重的面向。

理由再簡單不過，因當今亞洲的美國因素，從1950年代便無縫接軌地滲透於台灣在地文化的角落裡，其背景便是文化冷戰的隱形與具體影響。當代台灣的現代詩可說是戰後文化藝術中，最早且最深地被滲透的文學類型。其間，佈置於台灣各中學或學院街角的美國新聞處（簡稱「美新處」）通常扮演關鍵性腳色。

「美新處」本身雖然不教授或生產文學，卻對新殖民主義文化發揮高度的影響與左右效應。也因如此，當筆者閱讀從文化冷戰中脫身而出，進而展開寫實詩歌創作的作品時，常會思索：這樣的詩歌距離一個說故事的創作者的原味，有怎樣的連結或距離呢？

《發酵》書籍封面，Photo Credit：鍾喬翻拍

以被詩壇譽為「農民詩人」的詹澈為例。在他近日出版的詩集：《發酵》中，一如以往底呈現詩人對現實生活，幾近鉅細靡遺的敘事與抒情。然而這樣的底蘊，對於熟悉其詩作的讀者而言，並非太驚艷的閱讀撞擊。

詩，作為既直白且繁複的文化載體，透過文字的比喻和象徵，搶回失落於文化冷戰包挾下的現實。然而，誠如德裔劇作家布萊希特（B.Brecht）所言：「藝術不是反映現實的鏡子；而是改造現實的鐵鎚。」設若我們相信布氏所言，詩作永遠在最終化為捶打現實的一根鐵槌。而這樣的詩歌到來之時，也是穿透文化冷戰的重重灰幕後，詩足以藉其藝術性安置詩的政治性的時刻。因為「說故事」本身即為具政治性的藝術。以〈發酵〉一詩為例，詩人從個體的比喻出發：

父親教我如何用圓鍬與鐵叉鋤動半熟的堆肥

一層草一層牛糞，一層粗糠一層雞糞，像九層糕

而後，再以父親的故事，做為共同記憶的象徵收場⋯⋯

而父親早已去世，骨灰還是不忍，不敢

撒在樹下成為堆肥，像成堆的落葉與枯草

化作春泥再護花。而幾千來，戰場上

多少屍體都已是地下的肥料與石油，而文明的我們

再活的新鮮亮麗，又如何能遠離戰爭，與垃圾

這不禁讓我回想起17歲學習詩作之際，走進高中母校旁的「美新處」，身陷一本又一本高韜誨澀的美國詩人作品中，置身文化冷戰迷霧而不自知；一直等到歷經「現代詩論戰」與「鄉土文學論戰」後，詩的生命才在《春風》詩刊中與捶打現實的鐵鎚怦然相遇。這段詩的旅程，恰是回首討論當年干涉現實的政治歷史，最最無法迴避且須直面的課題。

透過詩與影像，重新翻轉文化冷戰下的壓抑。與其討論其美學性如何，不如重新探討現實。現在我們正面對高度消費與資本危機交疊的年代，虛擬世界推動的人工智能想像，已經成為現實的必然，且將佔有人類生活的重大價值。

這樣的現實底下，有多少腳底下的人與土地，將成為新時代詩歌的元素，由於現代性的虛浮、懸空、疏離⋯⋯，詩與影像或其它藝術文化與創作，重新出發的慾望終將回到被抽離的原點上，於此重新找到地氣的源頭。如是，我們如何重新反思一張被遺忘的冷戰年代所留下的照片？就如同一首從文化冷戰下突圍而出的詩，如何收攏被零碎化的故事，尋找那些被遺忘的、無名的說故事的人？筆者且以本文作為以上提問的回應。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航