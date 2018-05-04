《文學大數據》：每十萬字裡不能超過三個的「驚嘆號定律」

文：班・布萊特（Ben Blatt）

寫作金律：不用驚嘆號？

我們先從簡單的開始。李歐納在他的《寫作十大守則》（10 Rules of Writing）一書中，提出一條驚嘆號定律：「驚嘆號的使用，在每100,000字裡不能超過2-3個。」用比率寫成的「寫作守則」，真是統計學家的福氣，所以我就對它下手了。

李歐納是多產的作家，在職業生涯中寫了四十多本小說，目前已有十九本改編成影視作品，其中包括《決戰3:10》（3:10 to Yuma）與《藍鷺大道》。既然他的事業既成功又長青，應該有很多時間來微調下筆偏好，細至為句子結尾的那些小黑點。

李歐納寫過四十五本小說，總計有340萬字，要是他遵循了自己的守則，寫作生涯中應該只能允許102個驚嘆號出現。結果，他用了1,651個驚嘆號——這可是他建議份量的十六倍！（！！！！！！！！！！！！！！！）

Photo Credit: PCuSER電腦人文化

然而，在你把李歐納想成不欲人知的驚嘆號狂熱分子之前，先來看看上面的圖表。我計算了五十位作家筆下超過580本書的驚嘆號使用率，其中有許多是公認的近代文學名家或超級暢銷作家（若未特別說明，我用的樣本即每位作家的全本小說），結果顯示了很大的差異。

李歐納並未嚴格實踐自己的寫作建議，但與其他作家相較，他用的驚嘆號已經極少。李歐納也提出了但書：「如果你有湯姆．沃爾夫那種玩弄驚嘆號於股掌間的本事，就大用特用吧。」這評語真是一針見血，因為沃爾夫的驚嘆號使用率達每100,000字929個，在我的統計樣本中高居眾人之上，僅次於喬伊斯。

至於李歐納自己，或許只是對估計數量不太在行。他用100,000字當標準，我倒是不意外——這數目乾淨漂亮，又剛好稱得上一部長篇小說的分量。另一種可能是，李歐納直到為了出書而伏案收集寫作祕訣時，才注意到自己用驚嘆號的總數。他可能在公開這個嚴格條件以後才開始以此為目標。

下一頁是李歐納四十五本小說中，每本驚嘆號的使用率。二○○一年，他首度在《紐約時報》發表那條金律，圖中的灰色長條圖則是他在「金律」問世後出版的書。

在李歐納的寫作生涯初期，他在書裡用了上百個驚嘆號，總平均來說，李歐納二○○一年之前出版的書，驚嘆號使用率是每100,000字中57個，但在二○○一年以後，則是每100,000字10個。李歐納驚嘆號比率最低的八本書，全都是二○○一年之後寫的，而在他之後的作品當中，只有《A Coyote's in the House》用了不少驚嘆號——這是李歐納筆下唯一一本童書。或許他覺得，多點興奮刺激更能引起新的小讀者注意吧。

我樣本組的全部580多本書裡，只有兩本的驚嘆號稱得上遵循了嚴格的「每100,000 字裡不能超過2-3 個」：一本是海明威的《老人與海》，裡面只有一個「就是現在！」（"Now!"）；另一本是李歐納於二○一○年出版的生涯倒數第二本小說《Djibouti》，全書只有一個驚嘆號。

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此頁所列的十本書，是我的五十位作家樣本組中驚嘆號最少的前十名。請注意李歐納小說的出版年份。

李歐納並未解釋他鄙視驚嘆號的原因，不過他絕對不是持此意見的唯一一人。許多寫作風格指南都曾告誡，不要過度使用驚嘆號，因為過多的驚嘆號會稀釋文章的張力，驚嘆號應該保留給少數值得特別注意的行為與敘述。福勒（H. W. Fowler）在《當代英語用法辭典》（Dictionary of Modern English Usage）中建議，「除了詩詞，應少用驚嘆號。在說明文中過度使用驚嘆號，無疑是新手的特徵，或想憑空為泛泛之事加油添醋。」

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標點符號使用量與寫作資歷的關聯

我想知道福勒所言是否屬實：「老手」與「新手」用起標點符號來，真的不一樣嗎？我大致歸類一下（各位同人寫手，對不起了），為了建立「新手」樣本組，我從同人小說網下載了篇幅至少有六萬字的作品，時間自二○一○年開始，作品主題則是該網站最常被改寫的二十五部小說。我下載了九千多部作品，總計超過十億字，然後我拿這些作品的驚嘆號使用率來與「老手」樣本組比較，也就是近年的一百本暢銷小說以及近幾年的一百本文學獎小說（這個樣本組就是第二章提過「近代文學小說組」）。

結果顯示，兩組人馬使用驚嘆號的方式大不同：

《紐約時報》暢銷書的驚嘆號使用率中位數落在每100,000字81個。

近代文學獎得主：每100,000字98個。

同人小說寫手：每100,000字392個——大約是「老手」組的四倍。

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太多驚嘆號，可能是作家企圖只靠一招就讓對話更激情的徵兆。請看以下這段對話：

「妳是有什麼問題！」

「讓我走！」

「妳以為我是來見妳的嗎！」

「把你的手放開！」

他瘋狂地搖著她：「妳以為我是為妳來的嗎！」

「我才不管你為什麼要來！」

這些對話不是同人小說的內容，而是摘自李歐納的第二本小說《The Law at Randado》，書中每100,000字有將近350個驚嘆號——那是李歐納的第二本書，而這位作家絕不會再去硬堆砌那種激烈氣氛了。

要注意的是，任何一個字或標點符號的使用率都沒有非此即彼的差別。許多經典文學的作者絕對是福勒眼中的「老手」，但他們用起驚嘆號來卻特別大方。每100,000字2,000個驚嘆號相當於大約六頁篇幅——在「老手」組的所有樣本書籍當中，魯西迪獲布克獎的作品《午夜之子》（Midnight's Children）居於首位（見下表）。

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即便如此，業餘同人寫手的驚嘆號顯然還是比專業作家多得多。整體看來，我會說李歐納的建議站得住腳，因為不只他本人奉行不誤，在值得拜讀的優秀作品中也算是共通之處。

額外加個驚嘆號，真有必要嗎？又或許就像福勒說的，不過是「憑空為泛泛之事加油添醋」？

不要用「突然」這兩個字？

驚嘆號能畫龍點睛，也能害人失足。還有一些字眼也是如此，既能營造也能破壞關鍵時刻——它們可以提供適當的戲劇性，或毀了整個畫面。有個再好不過的例子也來自李歐納的《寫作十大守則》：絕對不要用突然（suddenly）這個詞。

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每個人幾乎都會用突然。李歐納在生涯初期也用了很多，就像驚嘆號一樣，後來才完全棄之不用。李歐納二○○一年之後出版的小說，就再也不用這個詞了，他說「絕對不要」的時候可是認真的。

雖然李歐納早期用了很多突然，但整體使用率在眾作家中還是排名第三低，只輸給帕拉尼克與珍奧斯汀。位居排行榜另一端的則是托爾金、康拉德與費茲傑羅，每100,000字的突然使用率大約是70次。

在樣本組的五百八十多本書中，只有二十六本書完全沒用到突然一詞，其中又有十五本是李歐納寫的，剩下十一本的作者分別是帕拉尼克、馬克吐溫與史蒂芬金。

與驚嘆號不同，同人寫手與專業作家的突然使用率沒有很大差異：

同人小說組使用突然頻率的中位數是每100,000字22次。

暢銷書與文學獎小說組則分別是每100,000字16次與19次。

突然的使用率在專業組雖然稍低，但與業餘組的差距還是太小，無法歸納成一條寫作守則。

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我們不時會看到，有些作家顯然用了很多突然，托爾金就超愛用（譬如這個例子：「這條山谷彷彿綿延不盡。突然，佛羅多似乎看到一絲希望。」）。然而，就這個詞而言，李歐納說「絕對不要」好像嚴格過頭了。精心琢磨過的暢銷書用起突然來，與未經編輯的同人小說相去不遠。即使李歐納確實遵循了自己的建議，但他也是唯一一個寫完整本書完全不用突然的作家。與「不嫌棄」突然的眾作家相較，李歐納可謂極端，或許，比較好的建議不是突然放棄突然這個詞——慎用就好。

相關書摘 ▶《文學大數據》：驚悚小說為何一再使用簡短有力的懸念式結尾？

書籍介紹

本文摘錄自《文學大數據：如何找出暢銷書指紋？解構1500本經典與名作家的寫作祕密》，PCuSER電腦人文化出版

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作者：班・布萊特（Ben Blatt）

譯者：林凱雄

經典是怎麼誕生的？

海明威、史蒂芬金是否有特別鍾愛的字？

隨著時間的推移，暢銷書「變笨」了嗎？

寫作方式會因性別及年代而異嗎？

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為了找出答案，統計學家&記者布萊特設計一個超過1,500本書、容納數百萬字的資料庫，並以文本分析的方式，仔細檢視大數據下的文字，探索經典與暢銷作品中鮮為人知的趣味。在此書中，作者證明了一件事：向名作家學寫作除了仔細詳讀文本外，也可以用統計分析法，找出暢銷、經典不敗的模式！

布萊特以易懂、詼諧的語言，搭配有力的圖像呈現其研究發現——他將透過九個文學實驗，採集數據間的風格指紋、分析文學結構、找出作家的愛用字，引領讀者一同以全新的方式理解文學，並以不同的角度欣賞鍾愛的作家。

數據能透漏的訊息比我們想像的還多，透過數據分析，我們能從喜愛的書籍、崇敬的作家身上知道很多事。那些看似不明顯的資訊，其實早就在那裡，明明白白地藏在眼前，就看我們怎麼解讀了。

Photo Credit: PCuSER電腦人文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航