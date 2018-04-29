「娶某拜天公」：東港人隆重的婚禮習俗

文、圖：陳進成（東隆采風文史工作室負責人）

經常會聽到別人說「有錢沒錢娶個老婆好過年」，「結婚生子」對臺灣人而言，是一大盛事，尤其是傳統婚禮習俗複雜多樣，無論是說媒、文定、下聘，乃至於迎娶、進房、拜祖先等，處處充滿儀式的神聖性，也帶有相當多禁忌，老一輩相信如果沒做好這些事情，可能會為家裡帶來所謂的「七煞、八敗」，因此即使今日婚禮習俗已有簡化，某些儀式仍然不可缺減。

臺灣各地婚禮習俗大有不同，但敬拜萬物主宰──玉皇大帝，則經常是普遍的重要儀式，只是隨著地方特色與社會發展狀態不同，每個地方祭拜方式皆有差異。在東港鎮這個漁村，鎮民對神祇信仰十分虔誠，當家中子孫要結婚時，必定會在結婚前一天下午，恭請其最信賴的地方神明金身到家中鑑禮賜福，展現東港人與「天公」、民間信仰眾神緊密互動的生活情感。

設壇拜三官、崇敬天地諸神

設壇祭拜天地神祇之過程中，首先必須聘請有排壇經驗的廟宇，或專作此科儀的團體來搭設祭壇，搭設的地點則視男方家附近區域道路而定，依現今情形大都在自家門口，並亦須向隔壁鄰居商借，也順道邀請鄰居前來「鬥鬧熱」、「食菜頭、正頓、菜尾」；祭壇一般搭設於臨時的帳棚內（亦有直接到東隆宮之天壇祭祀），正中央設上中下三階神位，最上層高掛「玉皇大天尊玄穹高上帝」的畫像捲軸，此位乃民間信仰最高統御者之神，一般非禮生不得接近；中層則設「三官大帝」之神位，亦掛三官大帝畫像之捲軸，三官大帝乃天官，尊稱「上元一品賜福天官紫微大帝」，其次是地官，尊稱「中元二品赦罪地官清虛大帝」，再則是水官，尊稱為「下元三品解厄水官洞陰大帝」。

三官大帝一般民眾又稱「三界公」，又有信眾認為是堯、舜、禹之化身，在祭壇中設置三官大帝神位的目的，是希望藉由三官大帝來賜福「主家」一家大小，消災解厄、平安順事，赦除以前無心所犯之過，進而添丁興旺、福壽延年。

下層則是地方神祇的神位，奉請地方神祇的目的，一是稟告神明某家弟子的子孫小登科，恭請其來分享喜悅，二是藉由告知祈求保佑闔家平安；在東港地區的信眾大都會恭請東港三大公廟的主神分身（神像），東隆宮溫府千歲、朝隆宮天上聖母、福安宮福德正神前來安座，除了這三座公廟神祇外，有的再請自己角頭或為某廟鸞生之宮廟神祇，例如「崙仔頂」居民會再請該角頭信仰中心「鎮海宮」主神七代巡過府，或者本身為東南宮的鸞生，則請「主公」劉府千歲過府，因此一般「主家」所請的神明金身大都是三到五尊（奉請神明金身都以單數為主）。

正中祭壇之左側，則設南斗星君神位，相同高掛南斗星君的畫軸，但不安奉其他神祇，南斗在古書《星經》中記載「南斗六星，主天子壽命，亦宰相爵祿之位」，又民間相信南斗星君主掌註生延壽度人，所以亦仿照一般廟宇設南斗星君神位；而右側是北斗星君之神位，亦是懸掛北斗星君畫軸，不奉其他神祇，世人認為北斗是天道造化運行的樞紐，同時是世人本命星宮之處，主掌註死解厄延生，故世人婚慶時亦求南、北斗星君解厄延壽。

正壇的對面左側，則安設幽冥教主地藏王菩薩之神位，相傳地藏王菩薩乃新羅人（韓國人），姓金、名喬覺，唐高宗永徽四年由航海至中國江南池州府東清陽縣九華山修佛參禪，經七十五載，於農曆七月三十日夜成佛，享遐壽九十九歲，傳地藏王菩薩發大願非度盡眾生，決不成佛，故長現身於地獄中，以救眾生之苦難，世人尊稱幽冥教主，又地藏十輪經提：「安忍不動如大地，靜盧身密如祕藏」，因以地藏為名，而設地藏王菩薩神位之目的希望藉由其慈悲之心，能超渡祖先並帶來闔家平安。

Photo Credit: 陳進成 東港許家小登科拜天公祭壇。

設壇請神，隆重禮敬

當各神祇請回至家裡，暫時安奉在臨時桌子後，祭祀的供桌已開始擺設供品及祭祀器具，陳設完畢再請神明金身安奉於神桌上，正壇供桌分五層（以前皆用紅紙舖設桌面，現在桌面大都直接作成紅色，因此只有在玉皇大天尊的供桌上舖紅紙），每一祭壇最前方桌子須繫刺繡桌裙，第一層玉皇大天尊神位，其擺設如下：

在畫軸兩側綁上甘蔗（甘蔗須有頭有尾，代表節節高昇，從頭到尾甘甘甜甜），甘蔗繫上五色篙錢（依民間的說法，五色篙錢是神界最崇高的紙錢），畫軸前擺三座黃色紙糊燈座（燈座代表神祇下凡安座的地方），左右一對鮮花，琉璃燈一對，左側斗燈座一座（內置白米、油燈一盞［現今大都改用瓶裝燭燈］、七星劍一對、銅鏡一面、天尺一支、剪刀一把、銅錢一串、以及銑和炭等物品），設斗燈的用意是祈求全家元辰光彩、除煞解厄、子孫延綿；燈座前置香爐、淨爐各一座，再則放置素粽（意子孫未來金榜高中）、圈形粿（上印古錢連貫意表子孫繁衍之義）、紅圓（意祈求子孫福順安遂）、發粿（意祈求闔家事事順發）、甜粿（意表甜蜜圓滿）、紅龜（象徵吉祥長壽）。

第二層則擺設茗茶、四果甜茶（內放四種蜜餞，再用熱水沖開）、紅湯圓、壽麵各三盃，糖果五盤、五齋（金針、海苔、香菇、乾木耳、冬粉）、五果（四季之五種水果）、山珍海味（糖、鹽、醋、醃薑、豆乳），清酒三杯、五牲一付（全雞、豬肉一大塊、全魚一尾、紅蟳、草蝦，亦有用其他物品代替後兩項），以上是祭祀玉皇大帝所用之規格。

玉帝的供桌與三官大帝的供桌，不可相連需隔些距離，三官大帝之供桌算是第三層，第三層是三官大帝之神位，其供品擺設為三座黃色燈座，兩旁繫甘蔗與五色篙錢，香爐、淨爐、斗燈全副，鮮花、琉璃燈各一對，香茗、四果茶、紅湯圓、壽麵各三盃，圈形粿、紅龜、發粿、甜粿、素粽，五齋、四果（四季水果五種）、山珍海味，清酒三杯，雞豬魚三牲。

第四層則安奉所請來的各廟神明金身，第五層亦擺設有香爐、淨爐、鮮花、琉璃燈各一對，紅湯圓、壽麵、茗茶、四果茶，五齋、四果、山珍海味，紅龜、發粿，清酒、三牲，銅缽與木魚全套（祭拜時作為誦經用）。

左邊南斗星君神位供桌設兩層，擺設如下，同是甘蔗繫五色篙錢，燈座只設紅色一座（南方代表色為紅色），香爐、淨爐、鮮花、琉璃燈、斗燈全套，茗茶、四果茶、紅湯圓、壽麵、發粿、甜粿、紅龜、圈形粿，五齋、四果、山珍海味，清酒、三牲；右邊北斗星君神位擺設之供品和南斗星君相同，只差別在燈座為黑色（黑色為北方代表色）。

地藏王菩薩神位供品大致上與南、北斗星君相同，只差別葷三牲改為素三牲，並且增加十二碗素菜碗，亦不用酒而以茶類替代；除了這些外，還有全豬一隻（內臟全付），嘴咬甜柑或紅圓一粒，亦插一之長香，豬的背部再放一隻雞（雞須留尾毛），若是家中長子結婚，母舅須準備一套小孩滿月服飾（帽子、內衣、內褲、外衣、長褲、襪子、皮鞋、背包，帽子和上衣必須用紅線繡上代表長壽的卍字，有的還會縫上金鎖片），給未來出生曾外甥穿，帳棚四周則掛著親朋好友送的囍帳與囍軸，在過去囍帳凡是姑叔、舅姨都會上禮金，好讓主家面子十足，但現今怕被搶，不會再別上紙鈔。

祭壇供桌的供品都必先訂作，每一項物品都有其代表的意義，從祭品的準備與擺設，無不看出「主家」對上蒼神明的敬重與祈求事事圓滿、闔家平安的心理，也因此受託擺設祭壇的寺廟或團體，無不謹慎地按照前人留下來之規矩一一陳設，深怕有所遺漏；在上述的供品中，每一個團體多多少少稍微不同，像有的山珍海味就沒陳設，有的在地藏王菩薩陳設的菜碗就沒擺上十酒杯與筷子，雖然各家不同但不失其原本誠敬之心。

Photo Credit: 陳進成 母舅所送給未來外甥孫的服飾金鎖片。

三跪九叩，報恩謝祖

當所有祭祀物品陳設完畢後，先由禮生上香參禮（由負責擺設之人員當任），再演頌一段經文（經文有南北斗延壽經、太乙救苦真經、或地藏王普願真經⋯⋯等等），祭拜的時間一般大都設在晚上八點半至九點開始，先由祖父或父親祭拜，再則伯叔、兄弟、侄甥，家中男生祭拜完畢，再由女生祭拜，祖母或母親、姆嬸、姊妹、兄嫂弟媳、侄女、外甥女，亦有姊妹夫參予祭祀。

祭拜神明之順序，首先祭拜玉皇大天尊，禮生點燃三支清香，遞交主祭者向玉皇大帝畫像參拜，禮生在接過清香插於香爐之中，再則由儀生唱禮行「四跪十二叩頭」之大禮，祭拜玉皇大帝皆以崇高儀禮行之；再來祭祀南斗星君、北斗星君、三官大帝、地藏王菩薩，最後是廟宇所請來的神明，而這些神祇祭拜行叩首禮，須和玉皇大帝有所差別，叩首禮以「三九叩首」為大禮。

最後一位乃是主角「新郎倌」，新郎必須穿著明天娶親時所穿的西裝、皮鞋、手套和金飾，來參拜各神明，相同的先祭拜玉皇大天尊，參香後行一百零八下「十二跪九叩首」之最高大禮（一百零八下之叩首禮是以三十六天罡、七十二地煞為基準，意表對天地崇高敬意），再則依序祭拜，但所行的叩首禮為「三跪九叩首」，但也有以「四跪十二叩頭」行禮。

行叩首禮後，新郎隨誦經生誦經參禮，一般唸誦的經文大都以「玉皇普度聖經」為主，誦經後則恭讀文疏，其內容大意為：「上表玉皇大天尊、三界神祇、各宮廟大神，中華民國台灣省屏東縣東港鎮（某）里（某）路（某）號，蟻螟ㄨㄨㄨ之長孫（子）定於天運中華民國（某）年歲次（某）月（某）日小登科，⋯⋯祈求聖神大降吉祥，⋯⋯慈光普照、家門迪吉，虔備清茶一筵、祥光寶香、齊花明燈、牲禮素果、豬羊醴品、珍金財帛、天庫ㄨㄨ封，叩答，上蒼三界神祇，以為賽還良愿，報恩謝祖，祈求一切大降吉祥，仰望，聖慈采納文疏。」

拜天公轉大人，婚姻不是兒戲

當文疏恭讀完畢時，即由新郎擲筊，若得聖筊即代表祭祀圓滿完畢，新郎手捧玉皇大天尊的燈座與五色篙錢（一種長條型紙錢）、文疏，和其他神明的燈座、篙錢，連同答謝神恩的天庫火化，家人手提茶壺（內裝清水）在火化天庫紙錢的金爐洒水繞行三圈，行「酹酒」之儀，以表諸神皆以饗飽宴足圓滿之意，而繞行三圈的清水需沿途滴進家中，屆時與家中食用水混合，以取平安和順之意，「燒金放炮」祭儀圓滿完成，所有人員幫忙拆壇收拾祭品。

結婚拜天公儀式與物品擺設雖然隆重複雜，每一物品和禮儀都有其涵義，每一地方的祭祀與擺設有所不同，不只地方不同，籍貫亦不同、信仰也不同，但相同的是對天地神祇的敬重，對婚姻重視，一場婚禮不是兒戲、辦家家酒，它透過祭祀的儀式告知新人，必須如同面對隆重的科儀，來面對未來的人生，因為從拜天公開始已經正式「轉大人」了。

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本文經民俗亂彈授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

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