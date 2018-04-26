【插畫】其實接案沒有比較爽

JieJie & UncleCat

許多人都夢想成為「網紅」，不論是網美、插畫家，或是曬自己寶寶的網路世代星爸星媽，在外人的眼中，好像每天都過著吃喝玩樂的日子，只要偶爾動動筆、拍拍美照，代言就會一個接著一個來，現金就會源源不絕的流入戶頭。

其實每個行業都有各自的辛苦，接案的人看似可以掌握自己的時間，但少了日子一到就會發薪水的老闆，下個月的帳單繳不繳得出來，都要看今天的自己多打拼，一分力換一分錢，此外，這樣的「一人公司」因為缺少會計、人資、IT等部門的支援，從規劃預算到修理電腦的所有的大小瑣事通通得自己處理，常常要忙到夜深人靜的時候才有辦法認真創作。

正如每個人都會在社群媒體上裡呈現自己最好的一面，可別被網紅們光鮮亮麗的一面所迷惑，上班有壓力，接案也有壓力，自由創作者雖然時間很自由，但收入也很「自由」，到頭來，還是端看自己選擇什麼，願意投入多少去交換。

本圖經爵爵&貓叔授權刊登，原發表於此

►擁有廣泛興趣和工作：你是 「多向分化潛能者」──斜槓青年嗎？

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航