調整薪資結構，別讓台大教授徵才慘劇不斷上演

根據報載，台灣教授低薪不力人才延攬，台大經濟系向國際人才徵專任教授竟「全軍覆沒」，發三張聘書卻面臨無人報到的窘境；而台大財金系、清大財金系今年也都給出一張offer，竟也全數「槓龜」。

「我們的薪水，真的沒有辦法跟人家競爭」台大經濟系主任林明仁表示，全球市場上，有些科系畢業生的需求高、供給少，新老師的價碼就一路被拉高，特別是管理學院，像是財金系、會計系的新老師，而台灣所有公立學校教師，不分學校和科系，薪水都一樣，搶才時就很劣勢，造成台灣的管理學院招聘困難。

其中，尤以財金系聘人最為嚴峻，而關鍵因素之一就是薪資，當全球都在搶才、需求量大增時，薪資將同時反應上漲；相較於國外所提供之條件，台灣薪資結構和住房補貼都相對不友善，以財金系教師年薪來看，香港、新加坡是台灣的3.5至4倍，日本是台灣的2至2.5倍，以此條件如何搶得過別人。

人才，是經濟發展的關鍵因素，不少經濟學家強調，在可以自由移動的前提下，實質薪資的差距，是促使低薪資國家勞動力移往高薪資國家的主要因素，據某人力銀行的調查顯示，有意往海外發展的上班族，薪資因素佔70%，其次是累積職場經驗或是看好當地發展機會，從台大經濟系的徵才結果來看，顯示台灣整體高教產業環境和學校本身，除了無法延攬到優秀人才外，恐怕連留住既有人才都有問題。

去年底，行政院大動作針對台灣在留才、攬才與育才方面提出因應方案，並將國內人才問題進行深度剖析，留才所面臨的問題為：國內發展機會相對不足、薪資成長停滯和各國爭相挖角；攬才方面為：薪資不具國際競爭力、各國競相延攬人才、外國人才居留不易且生活環境有待改善等問題；而育才方面為：學用落差、數位及智慧應用未來產業人才培育不足等困難。

針對上述國內面臨的人才困境，行政院分別提出賦稅優惠、打造友善創業環境、修改包括公司法、外國專業人才延攬及僱用法等等的法令，並加強網路人才媒合以及縮短學用落差等等對策，期望從相對應的政策及法規面全力支援，但這些對策，卻都未將薪資結構的調整，或是增加用人單位薪資的彈性授權納入考量，殊為可惜。

國內人才缺乏和國外攬才困難的問題均由來已久，如何在全球競爭的環境下，持續優化人才政策跟作為，同時，隨著全球產業變遷，動態調整留才與攬才措施，一直是全球各國政府持續關注的課題；行政院在人才政策研擬過程中，如能借鏡各國政府作為，使規劃更完整且全面性，並提出具體有效的策略，後續再輔以落實執行，才能扭轉目前國內人才困境。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航