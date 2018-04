中國將成全球最大核能國？由《世界核工報告》看透核能產業趨勢

作者:Henry Lin

《世界核能產業現狀報告》(World Nuclear Industry Status Report)近20年來持續提供最新的核能產業現況,對於核能產業的研究具參考價值。

人們需要有趨勢觀點,否則將常常陷在單一議題動彈不得,然而這方面的觀點卻很少人討論,從這種趨勢觀點,為本文撰寫的目的,以《世界核能產業現狀報告》為主軸,輔以其他最新資訊來分析,讓讀者一次掌握世界核能的脈,以下從四個觀點,分析核能產業怎麼了:

核能不如想像中熱門

核能發電總量(紅);核能發電占比(藍)

全球核能發電量在2016年成長1.4%,圖示左邊為發電總量,整體仍未回復到2006年的水準;圖示右邊為核電占整體發電的比重,停留在10.5%左右。

就發電集中度來看,前五大核能發電國家佔了核能總發電量的70%,其中美國及法國就占了48%(2016),因此核能有高度集中化的現象。

再來用下圖看趨勢:

(橘紅條分別為2015、2016年)核能發電占比與(淺色條)該國核能發電過去歷史上的最高占比

明顯可見,各國政府確有在調整其發電比重,而近年普遍而言核能之份額占比都呈現下滑,代表能源的替代選項出現,並開始與核能競爭。

最後,興建中的核能機組數已連續4年下滑,由2013年底的68座反應爐減少為2017年中的53座,其中20座位於中國。

中國的能源政策:重新解讀

剛好談到中國的反應爐,新聞常說中國狂蓋核電廠,究竟中國的能源發展重心為何?其投資狀況為何?用兩張圖表解釋:

觀察一:中國的核能發電量創下新高(上圖左);而核能占中國的總發電量比重始終未超過4%(上圖右),為何如此?

觀察二:人們常忽略,中國是對再生能源投資最大的單一國,投資額甚至是美國的兩倍以上

有人說,中國在大力蓋核電廠,是對於核能的信任投票。然而從占比來看,核能(不到4%)對於中國的能源大舞台上只能說是配角而已。而中國未來真正的主角,從投資額來看,是投資十倍於核能的再生能源。

世界大型核能公司:腳步顢頇

看一個產業的興衰,從相關業者的股價與財務表現可看出端倪,在談論核能、核四續建與否時,卻很少人注意我們核電廠的興建者——國外核能公司狀況如何了。

法國—阿海琺(AREVA)

首先必須談談阿海琺,他是全球核能發電中規模最大的核電集團,然而其股價已由2008年高峰下跌超過94%。

股價自2008年高峰到今日只剩零頭

阿海琺集團在過去6年累計虧損123億美金,已處於財務崩盤狀態,理由在於核能廠工程延宕、各地合約糾紛。法國政府已提出53億美金的紓困方案,並繼續採取企業分拆策略,希望能撐下去。

日本—東芝(Toshiba)

東芝集團之獲利表現始終不佳,近年更受到核能拖累影響股價表現

東芝集團決定於2017年3月29日,將其子公司西屋(Westinghouse)申請破產,西屋過去為核電建造規模最大之業者,有這樣的發展令人唏噓。此外據外媒報導,東芝集團考慮未來停止所有新型核能電廠計畫,因核能事業已非集團之主要獲利來源。

中國—廣核集團(CGN)

中國廣核集團和三十多家子公司組成的大型集團,並以核電為主的能源集團,為中國中央企業(國有獨資)。

廣核營收提升,獲利卻下降,拖累股價表現

中國總體用電需求量提升,以及廣核投資一新合資公司,有效帶動2016年整體營收提升22.7%,然而獲利卻下滑4.9%。主要理由有二:來自再生能源發電業者的競爭、以及各國法令對於核能課稅增加,反映在股價上,跌幅持續加深。

不論是核能發電占比最高的法國、經歷福島核災的日本到核電成長最快速的中國,核能產業之各業者均未能繳出一張合格的成績單,可說猶如夕陽場業一般了無生氣。

核能新型態技術:並未帶來曙光

新的科技發展總會帶來改變,有時甚能改變產業、改變世界,雖然核能新科技已陸續出台見世,然而改變似乎無法成真。

小型核電廠

Photo Credit: Color China Photo / AP Photo / 達志影像

小型模組化反應爐(Small Modular Reactors)之技術目的在於解決大型核電廠的裝機容量和投資金額過大問題,該技術已成熟到興建階段,中國也有一座反應爐擬於2018年啟用。

然而弔詭的是,全球對該類技術的興趣似乎已逐漸消失,相關技術如南韓SMART與美國mPower,皆未找到任何買主。

Mit核融合技術

示意圖 | PhotoCredit: Viktor Kiryanov on Unsplash

產學合作下,美國MIT正在研發新一代的核融合發電技術,然而此技術進展有限,離規模化、產業化仍有一大段路要走。

以上我們分析了四項數據觀點,或許已讓大家察覺趨勢:世界核能產業確實陷入困境。然而事情尚未結束,報告中說到:

報告已敲醒鐘,辯論已然結束。

(The report makes clear, in telling detail, that the debate is over)

世界能源的優先選擇順序上,核電將被太陽和風力所取代。這並非夢想或推估,而已成為現實。

(They are a reality that are replacing nuclear as the preferred choice for new power plants worldwide)

然而這樣的結論是否有新數據能佐證?再生能源發展的程度到了哪裡?與核能相比較,是否又真的能高下立判?其實《世界核工報告》,告訴我們的還不只這些......

本文由Henry Lin授權刊登,原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航