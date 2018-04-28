K市市民的告白（中）：在故鄉旅行，是件很美好的事情

文：Odili小歐

►K市市民的告白（上）：基隆人的特色，究竟是什麼？

生活是這樣的，每天只是過日子，若是沒有什麼刺激，不會想要有什麼改變，只要把每天過得差不多就好。第一份工作離職後，我雖然搬回K市，卻依然對K市漠然，最熟悉的還是從家裡到火車站的路。

好在人生就是有各種可能性，在我三十歲的那年，突然對「四國遍路」有興趣，幾年後真的花了一筆錢，以自己的弱足腳力，徒步環繞了日本四國一圈。完成了這趟旅行後，我並沒有馬上開始找工作，而是給自己幾個月的時間，整理「遍路」的遊記，並且寫點其他的東西。

在那段日子，我依然維持著在日本旅行時早起的習慣，而且是相當早的那種，每天四、五點就醒了。與其在床上發呆，不如出門走走吧，連日本四國那種異鄉都可以徒步走完了，沒有理由對自己的家鄉這麼陌生啊！我想著。

之前對於K市如此地缺乏興趣，其實有一個很大的原因是兒時的陰影，小時候的K市真的是雨都，下雨的天數比現在多很多，偶而被家人帶去所謂的觀光區玩，或是學校老師安排的郊遊遠足，不外乎都是一些潮溼的山區，或是陰冷的海邊，看著有點神祕的砲台，或是吹著咻咻冷風眺看一望無際的海，總覺得K市的景點都好陰森淒涼啊！

而且小學生是最愛穿鑿附會的一群人，小學時總會聽說哪裡的山區有吊死鬼，哪裡的公園會有壞人，所以不只陰森，還可怕又危險，因此明明家附近就有不少大自然可以享受，卻怎麼也不想去、不敢去。

直到我的四國徒步經驗之後，內心的勇氣和好奇心都有點長進，既然早起了，就出門晨運吧！把小時候曾經去過的陰森風景區，再拜訪一遍。

一開始先是去綜合體育場跑步以及在中正公園散步，山上的路四通八達，在靠近田寮河這一面不管從信二路、義五路、義六路、義七路、中興路、正信路及其中的各條巷道，都可以走到公園，另一面不管是正義路、中船路、豐稔街，也可以相通。

原本以為的陰森，也根本沒有那回事，傳說中的陰影，只是自己嚇自己。

有些地方可以登高遠望，看到山、海與港；有些地方則是小巷幽靜蜿蜒，電影中的香港、連續劇中的韓國，那種山鎮矮房人家，在K市只是尋常風景；有些上山路坡度極陡，好似在訓練小腿肌肉；有些路則是階梯不斷，折磨膝蓋；通往公園的路沒有明確的起點與終點，沒有絕對的路徑，只有上下起伏，和必能得到的開闊視野。

我很喜歡清晨的中正公園，一早觀音像旁會播放廣播體操，和一旁的長輩們一起舒展身體，精神也就這麼復古溫暖地甦醒了；早上六點左右的役政公園，如果是好天氣時，那裡除了許多晨運的人之外，還聚集了許多小販，會有人開著小貨車，帶著菜、肉來賣，還有歐吉桑、歐巴桑的生活日用品，也賣一些健康養生的小工具，像是不求人、刮痧板之類的東西，在那一尊尊戰車、砲台、軍機的雄壯威武旁，多的是早起精神好的市民生活。這種反差美，真是有趣的情調。

征服了中正公園之後，我對於在K市散步有了興趣，也想要拓展自己的視野，於是把眼睛能見之處都來走一走，有好萊塢基隆字的虎仔山、彷彿處在高速公路喉嚨位置的獅球嶺砲台、春天還能賞櫻的紅淡山、可以體驗從基隆一步走到新北市的月眉山、可以和東岸觀音像對看的西岸築港殉職者紀念碑，還有小時候常被家父帶去曬小孩的忘憂谷，被家母帶去拜拜的和平島等等，都成了我的散步動線。

雖然有些路段車多了一點，但只要小心一點也還好，走著走著，街景在眼前轉換，已是美好的觀光。

我們經常會嚮往去遠方旅行，不外乎就是看山、看海、逛街、吃美食，或找一家舒適的小店坐一坐，找個美好的沙灘躺一躺，但仔細想想這些事，在K市大多可以體驗。

去遠方旅行，很美好，充滿了好奇與新鮮，也開拓了視野；但在家鄉旅行，更是愜意，假日午後，隨興地推開門，就這麼走起來，港、山、海、好咖啡、好食物，哪裡都不是很遠，走過的路就成為自己的，而我的故鄉也因為我的步履而和我越來越接近了。

►K市市民的告白（下）：K市人，邀朋友來這玩吧！

本文獲雨都漫步授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航