零工世代來臨：想當斜槓青年，但你知道勞基法對你來說根本沒保障嗎？

29歲的Moon，是台灣典型的斜槓青年。

臉書的自我介紹，洋洋灑灑寫著「平面設計師、介面設計師，雜食跨領域患者、自由工作者」，不難看出單一職務，已經無法滿足她對工作的想像。

2016年辭去原本工作室的工作，Moon開始了自由接案的生活。靠著朋友們的轉介，手邊的工作還算穩定，接過品牌Logo設計、活動主視覺的案子，也做過政府委託的手冊設計。笑說原本打算等到沒客源時就回去工作，不過目前為止客人沒少過，就一路做下去了。

Moon說，「我這個人有一點不務正業」，沒辦法專注只做一件事，有時畫插畫、有時也做介面設計，也曾迷惘過，不知道自己未來的工作會是什麼？

「其實我蠻早，還沒畢業就一直在想這件事 — 自己到底可以做什麼。後來聽到一句話說，『工作是可以自己創造的』，我就把它當作是目標。」

沒有固定辦公室、上下班也不用打卡，Moon說開始接案後，就回不去原來朝九晚五的工作型態了。「我還是喜歡自由一點，不喜歡被關在一個地方。」

像Moon這樣，不喜歡被單一時間、地點、或是同一種工作內容限制的「斜槓青年」，正不斷增加。

「斜槓」一詞源於英文的「Slash」，當下有越來越多的年輕人不再滿足「單一職業」的生活方式，而選擇多重職業、多重收入來體驗更豐富的生活。這些人會在自我介紹中使用「斜槓」來區分不同職業，像是「（姓名），演員／瑜珈老師／旅遊達人」。

斜槓當道？有網路，人人都可以是「零工」

斜槓有多夯？最近與「斜槓」、「複業」、「多職」有關的書相繼問世，從《零工經濟來了》、《你可以不只是上班族》，到去年出版、至今仍穩佔誠品書店財經書籍暢銷寶座的《斜槓青年》，談的都是在多變的時代裡，人們如何挑戰多職、複業的人生。

2015年，英國《金融時報》的年度關鍵字之一就是「零工經濟」（gig economy），該報對這個名詞的解釋是「接案經濟」（freelance economy），意指透過各樣「不提供傳統工作保障」（如勞健保）的兼職工作維生。而根據麥肯錫2016年的調查報告，美國與歐盟有2至3成的勞動人口，正在從事「零工」（independent work）性質的工作，人數高達1.62億。

「零工」究竟和一般的工作有什麼不同？根據該報告，「零工」有主要3個特徵：

零工有高度的自主性，能自由選擇接案的工作量

零工的酬勞是「按件計酬」，當天如果沒有工作，就沒錢拿

多為一次性的任務，沒有長期的合約關係

從自由接案的設計師、諮詢顧問，到Uber司機、食物快遞員，零工經濟涵蓋的範圍很大【註1】，而對於這些「零工」，「雇主」的角色已不復以往，而改稱為「顧客」、「客戶」，甚至是「消費者」。

不過，零工經濟其實並不是新產物，這個詞在國外快速竄紅以前，台灣也有季節性的臨時契約工，只是在現代網路App的推波助瀾下，多了更多新興的兼職模式。

「其實就是打零工啊，只是徵才廣告從電線桿，跑到網路平台。」Moon笑著這麼形容自己。她說現在如果努力一點，每個月的收入和之前在工作室上班時差不多，甚至可以到4、5萬。

不過Moon也提到，之前領固定月薪的時候，不管這個月累不累、做多少事，都是領一樣的薪水，也少為一件事情（薪水）操心。而自己出來接案之後，雖然工作時間比較自由，不過很現實的是「沒案子做的時候，就沒收入」。

雖然收入不穩定，但和許多自由接案者一樣，Moon對自己的工作能力，有著一定程度的自信。「我們是以專業作為後盾，有議價的能力。你今天出這麼少，我就不要做啊，你去找別人。」她也提到，「如果工作性質沒有門檻，等於是沒有議價的能力，因為（客戶）找誰都可以。」

Moon作品。｜Photo credit: Moon.C

「即使賺不多，也不要再回公司工作！」現代員工為何不再專一？

55歲的阿呈，也是「斜槓」。

以前做過業務，後來自己創業需要一筆現金收入，阿呈於是開始了「複業人生」，除了在東區某豪宅教人打拳、領鐘點費，他也兼職騎摩托車做食物快遞。

「我以前的工作是做化工原料，全球只有2家製造商，太專業了，做到沒路。出來之後就不想再回去上班了，不想被一個工作、一間公司綁死，自己出來創業比較辛苦，不過撐過去總比回去上班好，做的事比較廣。」阿呈說。

不過，想賺到像以前一樣的收入，阿呈現在的工作時間要比以前長。扣除禮拜天休息一天，「平均每天要騎車在外跑10個小時，一個月才能賺4到5萬。」他說同行年輕人很多都做到凌晨，大概可以賺6、7萬。

「我開很多平台，現在車手越來越多，光一個平台的接單量根本不夠。平常就掛在網上，不同的平台只要有單就去跑。這樣東湊西湊，收入才夠。」

食物或物流快遞，拆帳方式是司機拿8成，平台拿2至2.5成，司機需自行負擔手機費、油錢、車子保養等開銷。 以UberEATS為例，騎機車完成一件3公里的配送，基本車資為90.1元，扣除掉平台抽成25%，約淨賺67.6元。

雖然零工收入不見得比一般工作多，但投入其中的人數卻不斷增加。

根據主計總處調查，2017年台灣的「非典型就業人口」【註2】達到80.5萬人，創下歷年新高。主計總處認為，「非典」工作者人數上升，可能是自由工作者成國際趨勢、學生希望課餘兼職，或退休者想找輕鬆的工作，日本、韓國等國家也是如此。而根據麥肯錫的報告，以零工為主要收入的自由工作者，在美國佔了近五成的勞動人口（46%），多為自發性、自願過這樣的接案生活。

「我覺得那是一種對現在勞動市場的反彈，是一種抗議。」長期觀察台灣勞動現象、現為台灣勞動與社會政策研究協會執行長的張烽益這麼認為。

「零工經濟是一種非常強調個人自由的工作，可以在各個專業之間游走，來去自如，這打破了現在很多人對於工作的印象。」

張烽益說，現在台灣的勞動市場，工時過長、工作壓力非常大，對專業不斷的掏空，也不會再培訓員工，「可以說是非常惡質吧，非常血汗」，是過度耗損勞工的勞動力、創造力，而在這樣高強度的情況下，「大家都想退出啊，想趕快退出。」

相對之下，零工標榜著不進入體制內，自己就是老闆、為自己勞動，聽起來令人心嚮往之。《斜槓青年》的作者Susan Kuang就說，「斜槓」挑戰了工業時代「一個蘿蔔一個坑」的工作模式，以及用單一職業來定義個人的價值觀，它代表著多重職業、多元人生的可能。而在日本，也有越來越多企業為了鼓勵跨領域人才，允許員工從事副業。

零工經濟不只讓人 — 特別是年輕族群（美國自由業就業資訊平台Upwork統計，從年齡結構來看，美國零工經濟組成分子大多是30多歲以下的「千禧世代」） — 從工作中實現自我與興趣，它的低門檻、即時性，同時也造福一群難以進入勞動市場的勞動者。

像Lalamove這樣的送件平台，任何人只要有手機，就能註冊當司機，待遇按件計酬，想接單時就上線，想休息就下線。｜Photo Credit: Stella Cheng網誌

《零工經濟》一書的作者黛安娜．馬爾卡希（Diane Mulcahy）就指出，「零工經濟最大的受益者，是那些被困在傳統工作經濟邊緣的工作者，包括了待在家裡的父母親、退休人士、老年人、學生，以及身心障礙者。」黛安娜樂觀的說，「以前被邊緣化的工作者，現在獲得了勝利，因為在零工經濟當中，他們可以依照自己想要的工作量、時間、地點和工作方式，賺取收入。他們從沒有工作，變成擁有一些工作。」

從香港崛起的物流快遞平台Lalamove就是一例，短短3年內，在台灣已擁有超過2萬名「夥伴司機」。

「以前從來沒想過，自己可以創造就業機會幫助人。這3年來，我看到很多轉職的人，因為Lalamove而不會在找工作期間完全沒有收入。」

聊起Lalamove開啟的就業市場，業務經理蕭詩慧表示既意外、又感動。她也指出，平台上最活躍的司機，其實並不是年輕人，反而是40 ～50歲的大哥。

「台灣的中年轉職真的非常辛苦，和斜槓青年不一樣的是，年輕人還有能力去學、去試新的東西，但這些人有經濟壓力，他們只是想找一份可以讓他們賺更多錢的工作。但社會上對他們有太多限制，比如說年齡上的限制。」

Lalamove不管他們年齡，不管工作經驗，只要有駕照、會騎車、有溝通能力、了解我們的平台，就可以在這裡工作。而且你隨時可以加入，隨時可以離開，完全沒有壓力。

聽起來讓雙方互惠的零工經濟，真的能成為新世代勞動者的福音嗎？

沒有老闆的「零工」，可能會有哪些危險？

原來兼職做快遞的阿呈說，做了一年多，這樣騎車到處跑的工作，不知不覺也成為他的正職。不過，在尖峰時間有時為了多接幾張單，阿呈也出過車禍，他說同行的司機有人車禍一躺就躺半年。「是對方的錯啦，賠了他3個月不能工作的錢，但他躺半年耶。」

「公司當然沒有賠啊，我們又不是他的員工，要認清這個事實。有些年輕人會抱怨，但我覺得公司已經明文規定了，你。不。是。他。的。員。工，你只是接他的訂單。」

沒有勞保、也沒有意外險，阿呈說這份工作有它的危險性，不是長久之計。除了車子要自理保養，有時為了多接一點單來拚獎金、搶快送貨，違規在紅線停車、或是超速，光是超速就被罰過台幣1400元，一天可能還沒賺那麼多。

「這個就是一個trade-off（取捨），你要自由，但同時你就沒有一般勞工享有的權利啊。」張烽益無奈地說。

「勞動法裡的雇傭關係 ，就是要課雇主責任，讓他們照顧員工；既然雇主給你有薪假，那勞工相對就要對企業忠誠。不過零工經濟，就是要逃脫這些責任，那風險 — 比如收入的不穩定、沒有受雇後有的企業福利和社會福利，要自己承擔。」

「 我們用『合作夥伴』來稱呼司機們。」Lalamove的蕭詩慧說，「我們不是員工和雇主的關係」。

「我知道大家的疑慮——對勞工的保障。但是，司機們對公司負的責任也很少，他可能一年只接一張單，為什麼公司還要給他和全職員工一樣的保障？」蕭詩慧解釋說，「我們的模式是，把所有訂單都放在網上，你願意就來，沒有訂單了，我也不會扣著你的時間，你可以去做你的事情。」

「他是為他自己在工作。」

而不只是Lalamove，其他外送平台如UberEATS、誠實蜜蜂（honestbee）、GoGoVan，也與司機們僅維持「平台合作」的關係。

你是斜槓青年，還是「危境員工」？

零工經濟下工作者的身分，其實非常難以定義。文化大學勞工關係教授李健鴻說，平台業者通常不會將自己定位成是「雇主」，而是「（媒合）中介」，不過如此一來，典型雇傭關係中雇主應負的法律責任，包括各方面的勞動保障：像是最低工資、健康保險、殘疾保險、失業保險、生育與陪產假、退休計畫、工傷賠償、有薪病假等，就落到工作者身上了。

不只是台灣，2018年2月，英國最高法院處理一件訴訟案的聽證會，而這件案件的裁決，被視作將會影響未來「零工經濟」下勞工權益的關鍵案例。

這起案件的核心人物史密斯（Gary Smith）為水管維修公司「品立可」（Pimlico Plumbers）工作長達6年，史密斯在2011年因為心臟病發，要求工作時間從一周5天降低到3天，但遭到拒絕，史密斯隨後被解雇，而他向公司租來的貨車也被召回。

史密斯認為，雖然他以「自雇者」的身分繳稅，但他只為「品立可」工作，應該算是這間公司的員工，有權享受基本的勞工權利 — 包括最低薪資、有薪假、以及反對就業歧視等保障，於是一狀告上了法院。不過「品立可」公司反駁，史密斯沒有員工福利，但他的薪水，卻比同類企業的全職員工來得優渥（年薪近620萬台幣），現在他反倒回過頭來，要求與全職員工相當的權益，公司認為這並不公平。

英國倫敦的水電維修公司品立可，2017年因合作的水電工究竟是「接案」還是「正職」員工，進入法院訴訟。｜Photo Credit:Reuters/達志影像

不過「品立可」前兩次的法庭上都敗訴，上級法院認為，史密斯被要求每週做一定數量的工作，已構成「勞工」的條件，而這意味著他有權獲得有薪假、以及全國最低工資等保障，案件上訴至最高法院。

該公司創辦人表示，「 我們的國家需要釐清這些人是『勞工』還是『自雇者』，這不僅僅是關於我們，將會影響很多企業 。」

的確，零工經濟下的平台巨頭Uber，也正面臨相關訴訟。Uber聲稱司機是自雇者，可以選擇他們工作的地點和時間，不能算是勞工，而雖然Uber在英國上訴法庭中敗訴（法院判決司機是勞工，必須依法給予他們有薪假和最低工資），但卻在美國取得了勝利。

2018年4月， 美國費城法院裁決，認為Uber司機們「可以隨意工作、可以自由地打盹、辦個人差事，或者在乘車之間抽煙」， Uber沒有足夠的 控制權，因此不構成雇主的條件，提出訴訟的司機們無權獲得最低工資或醫療保險。

「零工經濟」太新太快，全球無一勞動法規跟得上

「平台或勞務需求方（個人或企業）都宣稱自己不是雇主，但他們之間是不是雇傭關係 ，應該從事實上來認定，不是某一方片面宣稱就算。」

李健鴻認為，Uber等平台雖然宣稱只負責媒合顧客和司機，可是事實上卻對司機有很多要求，「司機接單後一直到任務完成，整個過程中，平台公司有沒有介入指揮？有沒有說你開快一點，不然要扣錢？」李健鴻解釋說，勞動法裡對於「雇傭關係」的定義，其中一項就包括了過程中有指揮、監督等行為，「如果有指揮監督，那當然要負雇主責任啊」。

「我們談論零工經濟這個現象，不是為了那些有議價能力的人，而是為了更廣大的族群、可能是學生、家管、老年人，他們的權益是不是有被保障？發生意外時，勞動者真的有本錢可以自負風險嗎？」

李健鴻表示，零工經濟確實提供多元化的就業機會，讓具有專業才能的「斜槓青年」能夠要求提高薪資，同時有機會架構、設計個人的工作生活。

不過對於低待遇的勞工來說，這類的工作型態等於將他們暴露在危境之中 —— 他們沒有福利、沒有加班費、不適用最低薪資規定，而且不能投保失業與意外險。另外，當短期的勞務結束之後，勞動者就必須退出勞動市場，如果是完全依賴零工經濟的全職勞動者，就必須承擔「重複失業」的失業困境。

而當以完成差事（work）為主的「零工」大軍興起，連帶也影響到傳統的「全職」工作模式。《零工經濟》一書就指出，全職員工是最昂貴、最沒有彈性的人力來源，而企業正透過裁員、縮編和組織重整，把以前的全職工作變成較小的專案或工作，進行自動化或委外，如此一來成本較低廉、也更有彈性。Yes123求職網調查就發現，有近五成的企業（46.8%）沒有增員擴編的計畫，反而聘用零工。

「台灣的『勞工』是越來越少，但『勞動者』可是越來越多了。」訪談到最後，李健鴻這麼說。

「我們不能一直談表面的報酬交易，忽略實際的勞動付出。平台開了一條捷徑，雖然能讓勞動者能更快獲取報酬，但原有的雇主責任，要誰來承擔？」

台灣《勞基法》目前只保障傳統雇傭關係下的「勞工」，沒有「雇主」的工作者被隔離在法律的保障之外，是「自雇者」。不過，「我想做才做」的零工們，與按規定上班打卡的勞工，應該享受一樣的權利嗎？不只台灣，這是全球必須面對的，屬於新世代的勞動問題。

【註1】：英國皇家文藝學會（RSA）2017年發表的《好零工》報告（Good gigs: A Fairer future for the UK's gig economy），將常見的零工工作內容分為7種，包括需要執照的專業工作（法律顧問）、創意或IT工作（網頁設計師）、技術工（水電木工）、行政工作（資料key-in）、個人服務（清潔、搬家、家具組裝）、運輸司機、快遞運送，其中又以專業和創業工作比例最高。

【註2】：主計總處的調查不僅限於沒有定期契約的零工，也包括了部分工時、與從事人力派遣工作的就業者。

核稿編輯：羊正鈺