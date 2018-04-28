K市市民的告白（下）：K市人，邀朋友來這玩吧！

文：Odili小歐

►K市市民的告白（上）：基隆人的特色，究竟是什麼？

►K市市民的告白（中）：在故鄉旅行，是件很美好的事情

我後來有想到我這輩K市人的一種特質，那是一種被環境訓練出來的「謙虛」（或說是自卑比較精確），尤其是對自己的故鄉。也因為這種「謙虛」的特質，而顯得配合度高好相處，性格相對溫和。

在我們成長的過程中，我們一直有一個嚮往的目標，不管是生活的動線上，還是求學及工作的選擇上。這目標當然不是K市，而是台北。在我成長的這一世代，K市的港口景氣已不如當年（雖然不知道所謂的「當年」到底有多繁華），若要購物逛街，去台北才是主流，K市的市區（俗稱的「街上」）則是大概逛逛看看就好或是買來應急之處。而說到念書，在當年（或許現在也是）成績較好的中學生，總是目標北聯，希望自己可以到台北市去讀高中；工作的話更是，K市除了公務員、金融業和服務業，很難找到工作。

自己主要的生存空間並無法提供理想的生活，而可以提供這一切的地方，又在坐車半個多小時就能到的地方，或許對許多人來說就這麼自然地傾向台北了。

然而，在台北生活的我們，常常是同一群體中那少數一、兩位的K市人，所有的生活方向除了配合以外，還要承擔所有非K市人對K市的各種成見。

「你們那裡經常下雨吧？」

「廟口有什麼好吃的啊！說來聽聽。」

「我覺得你們K市的街道還狹小耶！看起來灰灰髒髒的。」

「你不覺得市區是單行道很麻煩嗎？」

所有的指教，K市人往往概括承受。於是在大部分的情況下，K市人往往是處在一個因為K市天然的地理現實而對K市不熟；長期在台北生活，為了顧及群體的和諧，而理所當然地配合在台北進行各種社交活動；然後K市人得長時間負擔人們對K市的各種批評指教，以至於久而久之，也對自己的家鄉沒有什麼信心。

以前的我就是這麼想，而且還抱持著這種態度生活著，假日時若與朋友見面，很直接地就約在台北，如果朋友要來K市，還覺得很麻煩他們。但是當我開始在K市散步之後，許多想法漸漸變了。K市雖然因為地形的關係，山海依偎而使腹地狹小，因發展得早，建築雜亂而密集，但這卻造就了K市獨有的山城港市風情。且因為狹小，所以距離變得不太是問題，就算是靠雙腳，都能走得到。

不管是要登高望遠，還是想臨海親水，或是一天內同時想登高又想玩水，K市都可以滿足；如果下雨了，找一間咖啡店坐坐，K市也多的是讓人心情放鬆的個性好店；想吃點好吃的，廟口的小吃，路邊的海鮮熱炒，有異國風情的居酒屋，都能大塊朵頤。不是一個很棒的地方嗎？

是啊，在我越來越認識（雖然還有好多好多沒有認識完）K市之後，我打從心裡覺得這裡真是一個很棒的地方，除了找不太到適合的工作之外，生活機能挺好的，市內交通方便（K市的市內公車班次多，也有當地人才曉得的市區叫客），加上離大自然很近，想看山的蒼翠、海的碧藍，出門不消多久就可以看到、走到，可不美妙？

想到這裡，對K市的自信油然而生，從此以後，我改變了一直以來的社交模式。若與朋友相約，人數不多的場合，我會積極地問問要不要來K市。

既然朋友們對K市不熟，K市又距離台北相當近，那何不以拓展視野的心情來認識一個新的地方呢？一起去散步，走走K市的郊山或海邊，讓身心都能放鬆，走著路，靈感也能開放，隨興想到的話題此起彼落，生活的煩惱好像也因此舒展開來了。

K市雖然被認為狹小擁擠，但這表示哪裡都能用腳走到；雖然離山和海都很近，但這表示待在這個城市很容易看清世間種種限制，不會經常焦慮於茫茫人海；雖然多雨（現在大概只有冬季才多雨），但到處都有便利商店，買把傘就好了。K市人大可以自我感覺良好地享受這個城市，沒錯，它就是崎嶇、潮溼、狹小，但因此所促成的繁美，是獨特且可貴的情調。

K市的朋友們，即日起請放下那理所當然的「謙虛」（好啦，我要說的是自卑）吧，我們大可以自主提升市民自信心。找個假日午後，推開家門，到記憶中的那些景點逛逛走走，等你和K市混熟了，就邀請你的朋友們來玩吧！

大家一起來散步，走著走著，可能是歷史風情、可能是大自然、可能是咖啡香、可能是舒暢的聊天，可能是一段人生可愛的小插曲，而這些都是K市人的美好生活。

本文獲雨都漫步授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航