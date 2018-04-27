《復仇者聯盟：無限之戰》：薩諾斯簡直就是馬基維利《君王論》的完美呈現

（本篇影評無雷）

《復仇者聯盟：無限之戰》與《復仇者聯盟4》是上下集的概念，故事概念建立在復仇者聯盟對抗新的威脅：泰坦星的領袖薩諾斯。本片為上集。

《復仇者聯盟：無限之戰》的故事線，融合了多部漫威作品中薩諾斯出現的情節，並大幅改編。原則上因為《復仇者聯盟2：奧創紀元》與《美國隊長3：英雄內戰》就已大幅改動漫畫故事，使得本片薩諾斯收集六顆無限寶石的過程，與漫畫完全不同。例如，《復仇者聯盟2：奧創紀元》拿掉蟻人的部分，還把幻視設定為透過心靈寶石而誕生，這影響了整個設定。

而涉及版權問題的死侍，因為不能登場，漫畫中死亡女神的設定線（關係到本片薩諾斯為何威脅宇宙的原因）也得跟著改。等於電影看完，還是完全無法得知《復仇者聯盟4》會怎麼收尾。

討論劇情本身無多大意義。如討論電影技藝，倒是有些看頭。

《復仇者聯盟：無限之戰》的成就，超越故事線混亂的《復仇者聯盟2：奧創紀元》與《美國隊長3：英雄內戰》。《復仇者聯盟2：奧創紀元》本身的電影成就普通，而羅素兄弟也並沒有延續《美國隊長2》影史經典的卓越成績，讓《美國隊長3：英雄內戰》成了寓意扁平，情節混亂的庸作。但《復仇者聯盟：無限之戰》卻作出了令人眼睛一亮的成績。

漫畫中的薩諾斯，是智勇雙全、有血有肉，集大奸大惡與大善大智於一身的人物。從漫畫到電影，在兩個多小時的篇幅內，不但要交代登場的多位正派英雄，要延續過去18部漫威電影的內容，還得刻劃薩諾斯的性格。難度很高，但羅素兄弟辦到了。

在羅素兄弟的詮釋下，薩諾斯簡直就是馬基維利《君王論》的完美呈現。一個謹守自己的道德理念的偏執君王，透過能力的進化（收集六顆無限寶石），試圖改正宇宙的秩序。過程中薩諾斯並非完全邪惡，而是滿懷情感與責任，付出許多代價，並與正道人士對抗。

如果去計算薩諾斯登場畫面的時間，會發現一半以上他的表情是悲傷遠大於滿足。在精密的場景設定內，薩諾斯成了一個劇情片的複雜角色，而不只是科幻片常見的純惡人物。相較之下，《STAR WARS：最後的絕地武士》的帝國領袖簡直就是白痴。

而在電影《險路勿近》有傑出表現的喬許布洛林（Josh Brolin），成功詮釋薩諾斯一角。片中許多精采的演技表現，足以媲美許多影史經典的角色，甚至角逐奧斯卡最佳男主角。最好的證明就是，本片純論動作場面，可說是近幾年漫威電影當中最少的。由於故事需要交代許多角色的後續，以及鋪陳薩諾斯的人格特質，導致於文場超多，比例可能超過四分之三，但完全不讓人看得氣悶。

以漫畫為原型的造型（薩諾斯因為長太醜，被父母嫌棄），薩諾斯的醜臉充斥本片，還常常來個感傷的大特寫臉部畫面，卻不會叫人看得不滿。喬許布洛林的演技與導演的細膩手法，讓整部電影完全不嫌枯燥。技藝之高明，直追《美國隊長2》的經典成就。

而讓電影步調控制得宜的另一個關鍵，就是羅素兄弟成功地延續了所有登場超級英雄的電影特性，讓不同的英雄角色，保持了他們在個人電影中的步調與趣味。因此分散了薩諾斯故事線可能導致的沉悶與單調，讓電影進退得宜。特別是「星際異攻隊」登場的部分，讓本來可能走低的電影節奏，整個昇華。

明明電影中後段，純論故事，就是一整個走下坡，絕對會悶到死的情節，但在導演的詮釋下，雖然沒有讓觀眾看得大呼過癮，卻在電影結束後，大家可以默默地沉澱，不發一語。也還沒看到有人靠北說這部片難看或是爛片，反而像看劇情片一般，有體悟到什麼人生價值的觀影體驗。

就英雄電影來說，本片跟《守護者》（Watchmen）一樣成了一個特異的存在。而最難得的是，本片可是絕對的商業大片，根本就不該如此操作。導演卻辦到了。

而回歸電影最原初的拍攝目的，本片本來就只是上集，是在行銷操作上被設定為跟《復仇者聯盟4》分開的獨立存在。但導演不但保留了這是「上集」電影的概念，還完成不讓本片有頭無尾，成了一部關於薩諾斯的獨立電影的目標。光就此點，就足以成為一個英雄電影的里程碑。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航