兩韓峰會：除了「北韓核武」，南韓總統文在寅還有哪些談判「任務」？

北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅的會談今日登場，下午會談結束後，兩方將簽署並公布峰會宣言，外界預期，會談將聚焦於朝鮮半島無核化，但除此之外，這次的兩韓峰會還可能提及哪些內容？

全球矚目的兩韓峰會今日登場，北韓領導人金正恩於當地時間9:30（台北時間8:30）跨越北緯38度的軍事分界線，成為兩韓65年停戰後，首位踏入南韓領土的北韓領導人，南韓總統文在寅親自迎接。

金正恩檢閱南韓三軍儀仗隊後，兩韓領導人步行進入位於板門店停戰村南韓轄區的「和平之家」（Peace House），金正恩進入和平之家後，呼應南韓「和平，新開始」的宣傳，在簽名簿寫下「嶄新的歷史從現在開始，和平的時代到來。」

《ETtoday》報導，雙邊會談於當地時間10:30正式開始，金正恩和文在寅在和平之家會議室各自發表開場言論。

金正恩表示，「我剛剛非常輕易地就跨過了分界線，也讓我開始思考，這件事情為什麼花了長達11年（距離上次南北韓峰會）的時間才實現呢？希望能聚集兩韓的意志，一同跨越過去11年的歲月，解決待解決的問題」，「今天將是南北繁榮與和平的新出發點，我帶著『在新歷史的出發點拋下信號彈』的決心到來，希望能分享好的談話與必要的談話，創造出好結果，成為攜手走向未來的契機，也能對期待這場會談的人們有所回報」，他也提到，希望文在寅會喜歡「遠道而來」的平壤冷麵。

文在寅則回應，「今天天氣非常的好，彷彿在祝賀我們的見面一般，朝鮮半島的春天也即將來臨。這場會談受到全世界的關注，因此我們的責任非常重。從金委員長越過軍事分界線的瞬間開始，板門店不再是分裂的象徵，而是和平的象徵。希望能透過與金委員長的談話，送給所有期盼和平的人們一份禮物。」

《三立新聞台》報導，當地時間11:57，上午場會談結束，金正恩和南韓青瓦台秘書室長任鍾晳握手後乘車離開，穿越軍事分界線回到北韓用午餐。

南韓官員召開記者會簡報會談內容，表示會議氣氛融洽，金正恩還說希望有朝一日能到青瓦台和文在寅一起觀看更精采的演出。文在寅在會中則表示，許多脫北者相當關注此次高峰會，希望未來有更多兩韓民眾能夠輕鬆越過分界線。

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《中央社》報導，這次會談，文在寅的隨行人員共七人，包括青瓦台秘書室長任鐘皙、國家安保室長鄭義溶、國家情報院長徐薰、統一部長官趙明均、國防部長官宋永武和外交部長官康京和。

任鐘皙說，北韓代表團成員包括金正恩胞妹金與正，她今年2月曾以特使身分參加平昌冬季奧運，此外，還有當時陪她同行的北韓名義上國家元首金永南。

《聯合報》報導，今日的會談上、下午各一場，下午會議開始前，雙方將在軍事分界線種下終戰協定簽署時1953年生的松樹，並以漢拏山、白頭山的土覆蓋，金正恩灌澆南韓漢江水、文在寅灌澆北韓大同江水，象徵對兩韓和平與繁榮的期待。

下午峰會結束後，雙方將簽署並公布峰會宣言。在金正恩返回北韓前，文在寅預計將於當地時間18:30，在和平之家三樓設宴款待金正恩，並舉行歡送儀式。

北韓可能只是為了緩解國際制裁，無意放棄核武

今日的這場歷史性峰會，也是兩韓自1953年韓戰結束以來的第三度峰會，過去大多以經濟合作為重點，但這次目的在為金正恩和美國總統川普的會談鋪路，外界預期，會談將聚焦於朝鮮半島無核化。

《聯合報》報導，目前不確定南北韓能否在全球最關注的議題「北韓核武」上，達成任何進展。批評與北韓採接觸交往的人士認為，北韓轉而採取連番外交攻勢是為了緩解國際制裁，為武器發展爭取時間。鼓吹兩韓接觸的人士則說，達成協議的唯一途徑是兩韓今天做的事：坐下來談。

《ETtoday》報導，金正恩本月21日才宣布關閉一個主要的核試驗場，也暫停核武與導彈測試，看似釋出善意。但事實上，北韓1999年為了改善與美國的關係，就曾宣布暫停長程飛彈試射，2006年卻又不顧國際反對，再度進行了核武試射。

除了核武談判，文在寅還有哪些「任務」？

《BBC》報導，韓國現任總統文在寅，曾以前南韓總統盧武鉉重要幕僚的身份，參與2007年的兩韓會談。而去年上任的文在寅，競選政見之一就是推動與朝鮮關係，文在寅曾表示，「必須推動」兩韓和平協議，以終結朝鮮半島上維持已久的衝突狀態。

除了無核化，這次會談也可能討論到開城工業區。開城工業區位在北韓境內但由南韓投資，是兩韓經濟合作的罕見例子，在2007年兩韓峰會後開啟，開城工業區也讓一些因南北韓戰爭而離散家庭得以團聚。但在2016年，南韓政府指控北韓方面挪用員工薪金及其他資金，支援核研發計劃後，該工業區一直關閉至今。因南北韓戰爭而家庭離散的6萬人能否與家人團聚，也是韓國想推進的議程。

《聯合報》報導，日本防衛大臣小野寺五典表示，日本除了希望兩韓峰會能為北韓核武計畫帶來進展，也希望能討論冷戰時期日本民眾遭北韓綁架的事宜。日本首相安倍晉三據報曾獲南韓總統文在寅保證，將在兩韓峰會中提及日本民眾遭綁架的議題。

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核稿編輯：楊之瑜