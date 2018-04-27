魏應充從無罪被改判15年，頂新發聲明：我的油完全合法

（中央社）

頂新公司被指控自越南進口飼料油，提煉成食用油後販售，彰化地院一審判無罪，台中高分院審理後今（27）日宣判，頂新公司前董事長魏應充15年，其餘五人判處無罪到11年6月徒刑。

頂新公司2015年被指控從越南大幸福公司進口豬油、牛油等飼料油，提煉成食用油後販售，頂新公司前董事長魏應充等六人，被彰化地方法院檢察署依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴。

彰化地方法院合議庭認為，檢察官無法舉證頂新自越南進口的油品取自病死豬、未經檢疫的豬屠體，也無法出示證明採用大幸福公司的原料油，是取自市場的回收油，另頂新公司提出精煉油屬正常程序、符合國家食用標準，基於「罪證有疑，利於被告」，2015年11月27日判決無罪。

案件經檢方上訴，台灣高等法院台中分院歷經兩年審理，審判長法官洪曉能、陪席法官楊真明與受命法官簡璽容今天宣判：

頂新公司前董事長魏應充判處15年（得易科罰金6年、不得易科9年）

前總經理常梅峯判處8年6月（得易科罰金3年，不得易科5年6月）

後任總經理陳茂嘉11年6月（得易科罰金5年、不得易科6年6月）

大幸福公司負責人楊振益8年6月（得易科罰金1年6月、不得易科7年）

頂新公司前屏東廠長曾啟明無罪

頂新公司品管組長蔡俊勇無罪

魏應充：頂新油沒問題，還要再上訴

《蘋果日報》報導，今天宣判魏應充等六人都未出庭聽判，僅由律師余明賢等人代表出庭聆判，對於魏應充等人無罪變有罪，余說感到遺憾，魏應充等人會繼續上訴。

（中央社）目前還在八德外役監服刑的魏應充透過頂新油品案發言人歐陽劭瑋發表回應聲明表示，對於台中高等法院今天宣判的結果，感到十分遺憾。家人已經在第一時間得知判決結果，家人都聚在一起共同面對這樣的結果，非常心疼且不捨。

聲明中指出，台中高分院宣判說明也同時證實頂新製油的油脂不是回收油、地溝油，更非來自病死豬隻，當初錯誤的謠言攻擊在今天宣判得到澄清。至於原料油脂檢驗數據上的科學見解與專家證人的認知有很大差距，且法律對於產品油脂的規範不能用於原料油脂，況且頂新油脂的成品油脂完全符合國家規範，律師團會強烈針對此點提請上訴。

聲明稿敘述，頂新製油從越南進口的原料油脂，確實屬於食用等級的原料，在進口到台灣之前，已經經過越南當地第三方公證單位檢驗確認屬於食用等級，而在進入台灣的時候，又再經過食藥署以食用油標準抽查檢驗合格，核發輸入許可證，完全符合國家的法令，絕無攙偽、假冒，更沒有危害人體健康或詐欺消費者的情形。

聲明稿說明，本案審理期間，台中高等法院更於2017年透過外交部的正式司法互助途徑取得越南官方正式回函表示，頂新製油自越南進口原料油脂時，均已取得Vinacontrol公司出具可供人食用的公證報告，而Vinacontrol公司對於油脂所採行的檢驗標準，包括重金屬、微生物、食品添加物、生物與化學污染等標準，經過精準檢驗後，確認大幸福公司出口給頂新製油的原料油，確實屬於食用等級之原料油，可供人食用，再次釐清過往外界錯誤的認知，證實頂新製油的清白，但此次判決似未審酌此份有利的證據，實屬不解，更令人無法接受。

魏應充表示，律師團會在正式收到判決文書後，研議提起上訴，爭取清白。家人也都有全力爭取清白的決心，並積極尋求各種司法救濟的行動。

《聯合報》報導，彰化縣衛生局長葉彥伯說，檢、調、衛生局當初掌握從越南進口油品製成食用油出售相關事證十分齊全，依越南官方文件，頂新從越南大幸福公司進口的油品是飼料用，不是供人食用，事後，越南政府也以大幸福公司為違法工廠，勒令關閉。只是在一審攻防時，不知道為什麼都未獲法官採信。

葉彥伯說，當一審時，本案所有涉案人都獲判無罪，當時的感覺是「想以想像」，此次獲得改判，雖然還可以上訴，但至少可以讓食品業者警惕，從生產到販售等流程，都要遵守法令以及信守社會責任，絕對不容心存僥倖。

2014年9月強冠餿水油案爆發後，司法機關追查各地回收油流向，彰檢因頂新在2013年的大統混油案中有逃漏稅犯行（魏應充被判三年，得易科罰金328萬5,000元），同時調查頂新油品原料來源。2014年10月9日衛福部接獲外交部轉來越南工商部的公函，指稱頂新向越南大幸福公司採購的豬油，並非食用油，而是「飼料油」。

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核稿編輯：楊之瑜