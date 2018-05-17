「家庭優勢」的台美比較：家庭階級文化如何影響孩子教育成就？

美國社會學者Annette Lareau所著之《Home Advantage: Social Class and Parental Intervention in Elementary Education》一書，於2015年由群學出版《家庭優勢》中文翻譯本。此書由Lareau的博士論文改寫，主要探討美國長久存在的階級與教育問題，並且重新檢驗了美國日常生活中一些似是而非的常識，也就是孩子在學校的成功與否和家庭中的階級文化是否呈現正相關？

為探討此問題，Lareau展開了她博士論文的寫作生涯，運用民族誌的研究方法和法國社會學家Bourdieu的文化資本（cultural capital）理論來檢驗，最後得出家庭中父母對於學校教育的參與是影響子女學業成就的重要因素。而台灣的教育現場也存在著階級差異，用不同的方式影響著子女的學業成就。以下將就《家庭優勢》內容與筆者對台灣教育的觀察作一對照與反思。

美國研究：社會階級與家長參與

為了瞭解社會階級對於學校教育的影響，Lareau分別選擇了位於貧民區和高級住宅區內的一所小學為研究場域，並從家長參與和學校教育的角度來描繪社會階級的日常運作。過去，我們都從家長和學生的角度來歸納其教育成就與否，反觀Lareau的研究除了家長和學生之外，還納入了教師這個角色來做分析，教師是最貼近學校教育和社會階級的現實面，學生在學校所表現出來的種種樣態與學習態度，都顯示出其家長的社會階級位置中的日常生活慣習，也形塑出了小孩從小到大的教育經驗。

當我們在評論一個人的教育成就時，通常都是以學生的智力、努力程度甚至是其家庭資源的多寡來作為依據。但是，我們都忽略了一個重要的因素就是「家長參與」，家庭資源與家長參與是兩個完全不同的概念，家庭資源指的是父母親單方面的提供子女所需要的教育資源，例如：書桌、參考書、電腦、翻譯機等等，有助於學習的資源。而家長參與則是指父母親必須和學校教師雙向溝通，瞭解其子女的學習困境或優勢，透過和學校教師的共同經營和合作，來對子女產生正面積極的影響。

Lareau在書中同時也觀察到專業中產階級的父母對於子女皆是採取「規劃栽培」的養育方式；而勞工階級或貧窮家庭的父母則是採取「讓孩子自然長大」的養育方式。兩者父母的育兒邏輯和實作方式會讓中產階級的子女未來能有自己的天賦才能並且能夠發表自己的意見與想法；而勞工階級的小孩則是順從所有的安排，認為失敗是來自於自己不夠努力。這樣的發現點出不同階級的教養差異，當他們的子女進入學校之後，就會開始產生變化，中產階級的孩子善於思辯並與教師對談，而勞工階級的孩子則是接受學校教師所教授的一切知識，而不敢挑戰教師或是提出問題。

為了要進一步瞭解不同階級子女的學習方式與學校互動關係，因此採用了法國社會學者Bourdieu的階級再生產理論作為基礎，成功地發現來自中上階級的父母擁有的權力地位不乏於學校教師，他們可以介入學校教育，影響學校政策並提出有利於其子女的學習方式；而勞工階級的父母人脈有限，雖然不同意學校的教育政策，但是仍然會表現出尊敬與配合的態度。這樣的權力關係也為子女所傳承，中產階級的學生在學校中勇於抵抗學校的政策並表達自己的意見，而勞工階級的學生則是順從學校的教育政策走向，有此可以發現，父母親的社會階級地位藉由子女的代間傳遞進一步的影響其教育成就。

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台灣經驗：規劃栽培與教育期望

台灣的學區不如美國有這麼明顯的階級區分，雖然台灣的是以學區為主要的分發依據，但是仍然存在著私立學校與普通學校，私立學校與普通學校最大的差異即是學生的家庭背景，有能力且社會地位高的中上階級家長就會把子女送到收費比較昂貴且品質高的私立學校，勞工階級由於負擔不起私立學校的學費只能將子女送到由政府公辦公營的普通學校，這是台灣對於學校選擇的基本情形。

筆者接受的國民基本教育都是由政府所辦理的普通學校，因此尚未就讀過私立學校，這方面將無法提供相關的經驗來論述。但是，對於普通學校當中的階級劃分仍然可以提供相關經驗於以分享，除了私立學校大多來自上層階級之外，普通學校的學生組成皆有來自中上階層與勞工階層的家庭，上述提到影響美國學生教育成就最主要的因素來自於家長在學校中的參與度，這方面台灣家長甚少參與學校的教育過程，父母親會出現在學校中有可能是舉辦班親會、運動會或其它重大集會，因此正常來說一般的日子當中家長是不會出現在學校當中。父母親雖然，不會出現在學校當中，但是卻會透過其它管道和學校教師取得聯繫並討論子女的學習狀況，這部分在中上階級的家庭由其明顯；反觀勞工階級的父母，對於學校所發生的事情大多數是聽子女分享才能得知，對於子女在學校中的表現一無所知，認為只要不闖大禍即可。

台灣人民的教育觀由於崇尚「萬般皆下品，唯有讀書高」的觀念，因此不論是來自於什麼階級的父母，都盡力的提供子女所需要的教育資源，尤其是台灣所盛行的補習教育。筆者觀察到台灣上層階級與勞工階級最大的差異來自於父母親的栽培與期望，上層階級的父母親透過「規劃栽培」的方式讓子女能夠照自己的期許接受教育並且取得成功；反觀來自勞工階級的父母就不是以這樣的方式來栽培子女，而是透過對「未來期望」的方式希望子女能夠達成自己的願望，而通常這樣的期望都是希望子女不要再淪落到勞工階級，希望他們能夠透過教育的管道向上流動。

美國與台灣教育之省思

美國與台灣的教育政策一直以來都有需要改進之處，但唯一不變的是不斷朝著「教育機會均等」的理想前進。美國是階級分明的國家，在教育上亦同，因此Lareau的研究才會顯示出階級差異對於學校教育有相當程度的影響，而此份研究結果也讓我們知道家長參與對於子女的學業成就有顯著的正相關，這方面可以鼓勵台灣的勞工階級父母能夠經常和學校教師聯繫，雖然對子女的未來期望或許可以增加學習的上進心，但是如果能夠和學校教師配合並監督子女的學業表現，相信就能夠和上層階級的父母一樣可以參與學校的教育政策，讓子女擁有更多學習的機會。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航