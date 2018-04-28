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聽歌學英文：《曼哈頓奇緣》主題曲〈Ever Ever After〉
我們想讓你知道的是
電影《曼哈頓奇緣》富有童話色彩，女主角從童話世界跑到現實世界之後，與現實世界的人事物擦出火花，幾經波折，終於得到有如童話世界的美好結局：從此以後過著幸福快樂的生活！今天就要來介紹電影中這首好聽的主題曲，由Carrie Underwood演唱的〈Ever Ever After（永永遠遠）〉。
大家還記得《曼哈頓奇緣》（Enchanted）這部電影嗎？這部電影富有童話色彩，女主角從童話世界跑到現實世界之後，與現實世界的人事物擦出火花，幾經波折，終於得到有如童話世界的美好結局：從此以後過著幸福快樂的生活！今天就要來介紹電影中這首好聽的主題曲，由Carrie Underwood演唱的〈Ever Ever After（永永遠遠）〉。
- enchanted 陶醉的、入迷的、被施了魔法的
《曼哈頓奇緣》的英文電影名稱就叫做Enchanted，有「陶醉、入迷」的意思，例如：
We are enchanted by the beautiful scenery in the National Park.（我們深深著迷在國家公園美麗的景致中。）
- ever after 從此以後一直...、永遠
ever after是童話故事中很常用來作結尾的詞，童話故事如果有完美結局，通常會說：
The prince and the princess lived happily ever after.（從此以後，王子和公主就過著幸福快樂的生活。）
- If we just don't get it our own way 如果沒能如我們所願
這句中提到get one's own way這個片語，是指「隨心所欲、為所欲為」，例如：
You can’t always get your own way. You have to grow up.（你不能總是為所欲為，你該長大了。）
- Start a new fashion, wear your heart on your sleeve 引領新潮流，表露你的情感
這裡有一個很特別的片語：wear your heart on your sleeve，sleeve是「袖子」的意思，這個片語字面上說「把你的心穿在袖子上面」，可以猜想就是代表「讓你的情感表露無疑」的意思喔。例如：
Wear your heart on your sleeve, and tell your parents you love them.（表露你的情感，跟你爸媽說你愛他們。）
- Sometimes you reach what's real just by making believe 有時候得假裝相信，才能得到你真正想要的
Make believe是「假裝、幻想某件事是真的」，例如：
My sister always makes believe that she is a princess in a fairy tale.（我妹妹常幻想自己是童話世界的公主。）
- There is joy to be claimed in this world 這世上快樂無窮
Claim是「取得、索取」的意思，這句字面上是說「這世界上有很多快樂等著被索取」，也就代表「世上快樂無窮」，等著你來發掘的意思喔。
本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航