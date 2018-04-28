聽歌學英文：《曼哈頓奇緣》主題曲〈Ever Ever After〉

大家還記得《曼哈頓奇緣》（Enchanted）這部電影嗎？這部電影富有童話色彩，女主角從童話世界跑到現實世界之後，與現實世界的人事物擦出火花，幾經波折，終於得到有如童話世界的美好結局：從此以後過著幸福快樂的生活！今天就要來介紹電影中這首好聽的主題曲，由Carrie Underwood演唱的〈Ever Ever After（永永遠遠）〉。

enchanted 陶醉的、入迷的、被施了魔法的

《曼哈頓奇緣》的英文電影名稱就叫做Enchanted，有「陶醉、入迷」的意思，例如：

We are enchanted by the beautiful scenery in the National Park.（我們深深著迷在國家公園美麗的景致中。）

ever after 從此以後一直...、永遠

ever after是童話故事中很常用來作結尾的詞，童話故事如果有完美結局，通常會說：

The prince and the princess lived happily ever after.（從此以後，王子和公主就過著幸福快樂的生活。）

If we just don't get it our own way 如果沒能如我們所願

這句中提到get one's own way這個片語，是指「隨心所欲、為所欲為」，例如：

You can’t always get your own way. You have to grow up.（你不能總是為所欲為，你該長大了。）

Start a new fashion, wear your heart on your sleeve 引領新潮流，表露你的情感

這裡有一個很特別的片語：wear your heart on your sleeve，sleeve是「袖子」的意思，這個片語字面上說「把你的心穿在袖子上面」，可以猜想就是代表「讓你的情感表露無疑」的意思喔。例如：

Wear your heart on your sleeve, and tell your parents you love them.（表露你的情感，跟你爸媽說你愛他們。）

Sometimes you reach what's real just by making believe 有時候得假裝相信，才能得到你真正想要的

Make believe是「假裝、幻想某件事是真的」，例如：

My sister always makes believe that she is a princess in a fairy tale.（我妹妹常幻想自己是童話世界的公主。）

There is joy to be claimed in this world 這世上快樂無窮

Claim是「取得、索取」的意思，這句字面上是說「這世界上有很多快樂等著被索取」，也就代表「世上快樂無窮」，等著你來發掘的意思喔。

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航