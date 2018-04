聽歌學英文：《曼哈頓奇緣》主題曲〈Ever Ever After〉

大家還記得《曼哈頓奇緣》(Enchanted)這部電影嗎?這部電影富有童話色彩,女主角從童話世界跑到現實世界之後,與現實世界的人事物擦出火花,幾經波折,終於得到有如童話世界的美好結局:從此以後過著幸福快樂的生活!今天就要來介紹電影中這首好聽的主題曲,由Carrie Underwood演唱的〈Ever Ever After(永永遠遠)〉。

enchanted 陶醉的、入迷的、被施了魔法的

《曼哈頓奇緣》的英文電影名稱就叫做Enchanted,有「陶醉、入迷」的意思,例如:

We are enchanted by the beautiful scenery in the National Park.(我們深深著迷在國家公園美麗的景致中。)

ever after 從此以後一直...、永遠

ever after是童話故事中很常用來作結尾的詞,童話故事如果有完美結局,通常會說:

The prince and the princess lived happily ever after.(從此以後,王子和公主就過著幸福快樂的生活。)

If we just don't get it our own way 如果沒能如我們所願

這句中提到get one's own way這個片語,是指「隨心所欲、為所欲為」,例如:

You can’t always get your own way. You have to grow up.(你不能總是為所欲為,你該長大了。)

Start a new fashion, wear your heart on your sleeve 引領新潮流,表露你的情感

這裡有一個很特別的片語:wear your heart on your sleeve,sleeve是「袖子」的意思,這個片語字面上說「把你的心穿在袖子上面」,可以猜想就是代表「讓你的情感表露無疑」的意思喔。例如:

Wear your heart on your sleeve, and tell your parents you love them.(表露你的情感,跟你爸媽說你愛他們。)

Sometimes you reach what's real just by making believe 有時候得假裝相信,才能得到你真正想要的

Make believe是「假裝、幻想某件事是真的」,例如:

My sister always makes believe that she is a princess in a fairy tale.(我妹妹常幻想自己是童話世界的公主。)

There is joy to be claimed in this world 這世上快樂無窮

Claim是「取得、索取」的意思,這句字面上是說「這世界上有很多快樂等著被索取」,也就代表「世上快樂無窮」,等著你來發掘的意思喔。

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航