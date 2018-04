「清倉大拍賣」英文怎麼說？On Sale和For Sale有差嗎？

講到「黑色星期五」大家都會馬上反應到「打折打到骨折的購物季」,雖然這個日子如此歡樂,但你有想過這個節日的由來嗎?而且為什麼是黑色,不是其他顏色呢?別緊張,心中的疑問都在這支影片喔,購物車裝滿滿的同時,知識也要滿滿滿!

除了黑色星期五以外,有時候商家們也會祭出一些不同的優惠來吸引顧客,這些好康、撿便宜你認得了哪些呢?快跟我們一起學習這些用法,免得到時候與好康擦身而過、後悔莫及喔!

招牌區

為了讓顧客知道商品有優惠,商家通常都會在特賣品區立一個小牌子,而上面的字為了要吸引大家注意,常常可以看見它們以全部大寫的方式呈現喔!

BUY ONE GET ONE FREE 買一送一

逛街看到商家在一個架子上或特別設定一區標明BUY ONE GET ONE FREE就表示這區的東西都是「買一送一」,而如果是「買二送一」就是:BUY TWO GET ONE FREE,以此類推喔!

ON SALE vs. FOR SALE

要注意喔,ON SALE跟FOR SALE意思可是不一樣的:ON SALE表示的是「特價中」,也就是指商品以比定價還低的價格出售,有時候也會看到商家用SPECIAL OFFER來表示;而FOR SALE表示的是商品「有出售」,並沒有代表這是特價優惠喔!例如:

I heard menswear is on sale at that department store this month. Maybe we can get a good bargain there.(我聽說那間百貨公司的男裝區這個月在特價。說不定我們在那裡可以找到好康。)

A: This teddy bear is so cute. How much is it?(這個泰迪熊好可愛。它要多少錢?)

B: Sorry, it’s not for sale.(抱歉,它是非賣品。)

CLEARANCE SALE 清倉大拍賣

Clearance是「清除、清空」的意思,那CLEARANCE SALE其實就是中文說的「清倉大拍賣」,是不是非常好聯想呢?另外如果是店家要關門結束營業的話,就會說是CLOSING DOWN SALE或是EVERYTHING MUST GO!

30% OFF 打七折

中文與英文表達打折的方式正好相反喔!中文說的XX折是把定價乘以某某數字,例如100元的商品打七折就是:100 X 0.7 =70元。但英文是以 off 來表達,XX off 表示「某部分是不用算的」,所以 30% off 就表示「百分之三十不用算」,也就是中文說的「七折」。那舉一反三,如果是打八折的話,英文會是什麼呢?(答案是 20% off 喔)

對話區

Is there any discount on this _____?(這個 _____ 有任何折扣嗎?)

Discount是指「折扣」的意思,當要詢問某某商品是否有折扣的時候,問這句準沒錯喔!

Is it your best price?(這是你們的最低價了嗎?)

買東西的時候買家都會希望以最低、最實惠的價錢完成交易,這時候就可以問問商家「這個價錢是不是已經算最好的了?」

What is the lowest price you can offer me?(你可以給我的最低價是多少?)

在百貨公司或是連鎖店等的店家裡因為價錢是已經固定了,所以不會有議價空間,但若這是一間獨立店面的話,就可以問問店員,看他能不能再把價錢開低一點囉!

Will this go on sale soon?(這會很快有特價嗎?)

當你知道某某商家通常會有特價期間的時候,可以問問店員你喜歡的這項商品是不是很快就有特價喔。

